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Российские фильмы ужасов

Все 55 Онлайн
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Домовой
Домовой
фэнтези, ужасы 2024, Россия
5.0
Шаман
Шаман
ужасы 2024, Россия
6.0
Медея
Медея
триллер, мистика 2023, Россия
4.0
Кукольник
Кукольник
триллер, фантастика 2023, Россия
6.0
Заклятье. Шепот ведьм
Заклятье. Шепот ведьм
ужасы, триллер 2023, Россия
6.0
Отражение тьмы
Отражение тьмы
ужасы, триллер 2023, Россия
5.0
Синдром
Синдром
триллер, ужасы 2022, Россия
5.0
Сестры
Сестры
ужасы 2022, Россия
5.0
Черная гора
Черная гора
ужасы 2022, Россия
3.0
Омут
Омут
триллер, драма 2022, Россия
7.0
Бывшая
Бывшая
ужасы, мистика 2021, Россия
4.0
Ледяной демон
Ледяной демон
ужасы 2021, Россия
4.0
Иччи
Иччи
ужасы 2021, Россия
5.0
После Чернобыля
После Чернобыля
ужасы, триллер, детектив 2021, Россия / Украина / США
3.0
Ряд 19
Ряд 19
триллер 2021, Россия
5.0
Я иду играть
Я иду играть
ужасы 2021, Россия
5.0
Проклятие. Мертвая земля
Проклятие. Мертвая земля
драма 2021, Россия
5.0
Кольская сверхглубокая
Кольская сверхглубокая
драма, ужасы 2020, Россия
6.0
Вдова
Вдова
мистика, ужасы 2020, Россия
4.0
Приворот. Черное венчание
Приворот. Черное венчание
ужасы 2020, Россия
5.0
Дочь тьмы
Дочь тьмы
ужасы, мистика 2020, Россия
0.0
Атакан. Кровавая легенда
Атакан. Кровавая легенда
ужасы 2020, Россия
0.0
Жуткая невеста
Жуткая невеста
комедия, ужасы 2020, Россия
2.0
Я не сплю
Я не сплю
ужасы 2020, Россия
4.0
Девятая
Девятая
триллер, драма, боевик, детектив 2019, Россия
6.0
Пиковая дама. Зазеркалье
Пиковая дама. Зазеркалье
триллер, ужасы 2019, Россия
5.0
Тварь
Тварь
триллер, мистика, ужасы 2019, Россия
4.0
Яга: Кошмар темного леса
Яга: Кошмар темного леса
ужасы, фэнтези, мистика 2019, Россия
5.0
Рассвет
Рассвет
ужасы 2019, Россия
3.0
Проводник
Проводник
мистика, триллер 2018, Россия
5.0
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Российские фильмы ужасов отличаются своими специфическими штрихами и уникальным подходом к жанру. Они погружают зрителя в атмосферу российской мистики, фольклора и мистических традиций, что делает их особенно привлекательными для любителей жанра. Кроме того, они способны передавать атмосферу русских пейзажей и архитектуры, что создает оригинальные и захватывающие образы. Российские фильмы ужасов также способны исследовать глубокие темы и воплощать мистические сюжеты, что отлично дополняет мировые тренды ужасов.

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