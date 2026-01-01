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Скоро в прокате «Время сиять»
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Фильмография
Ксения Разина
Kseniya Razina
Киноафиша
Персоны
Ксения Разина
Ксения Разина
Kseniya Razina
Дата рождения
16 февраля 1993
Возраст
33 года
Знак зодиака
Водолей
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
Биография Ксении Разиной
Родилась 16 февраля 1993 года. Вышний Волочек, Россия.
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Популярные фильмы
6.9
Вольная грамота
(2018)
6.4
Гоголь. Вий
(2018)
6.3
Жена по совместительству
(2013)
Фильмография Ксении Разиной
6.9
Вольная грамота
драма, мелодрама
2018, Россия
6.4
Гоголь. Вий
Gogol. Viy
мистика, драма, исторический
2018, Россия
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Рецензия
5.3
Отпуск летом
Otpusk letom
мелодрама
2014, Россия
6.3
Жена по совместительству
Zhena po sovmestitelstvu
мелодрама
2013, Россия
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