Гоголь находит документы погибшего Якова Гуро и понимает, что убийства молодых женщин происходят систематически. Донеся эту информацию до местной власти – Бинха, герои пытаются предотвратить новые жертвы, введя комендантский час. Параллельно с этим на Диканьке объявляется Хома Брут, непонятный субъект, охотящийся, по его словам, на местную ведьму. Он, как и местная утопленница Оксана, пытаются помочь Николаю Васильевичу примириться с его внутренней силой и узнать тайну своего…
Цветокоррекция и звук очень странные - четкое ощущение, что от формата сериала отойти так и не смогли. Шутки про Россию и фразы про использование дефибриллятора мягко говоря озадачили. При имеющихся бюджетах и гениальном исходнике можно было столько крутого наснимать, но нет, увы.
При этом, кстати, смотрится довольно легко, занимательно, если сильно не придираться, то вообще фильм должен понравиться. Несколько моментов оказались по-настоящему захватывающими, кое-где можно даже испугаться.
Ну и Александр Петров - просто молодец, он украшает этот фильмосериал и делает его не просто смотрибельным, но и вполне интересным. Следующая часть обещает нам нечто совсем динамичное, судя по трейлеру в конце фильма.
В целом "Гоголь" как сериал выглядит очень достойно, местами мелькает отличная операторская работа. В Гоголе удивительным образом сочетаются хорошая работа оператора, и местами недоработанная графика, великолепный перфоманс Петрова с ужасно скучными персонажами, занимательная задумка с местами банальным и плохим воплощением. При неповторимом первоисточнике в виде работ Николая Гоголя и бюджетом этот сериал мог бы стать уникальным в своем роде. Но даже с такими ресурсами получается, что советский Вий выглядит в разы страшнее и напряженнее.
Отдельно хочу заметить: как и в первом Гоголе, в Вие есть различные отсылки и "нововведения", которые выглядят забавно, мило, но местами глупо. Вы себе можете представить Гоголя -экзорциста? Или экзорциста-ассасина из Диканьки? А еще не завуалированные шутки про текущую Россию (РОССИЮ В ДИКАНЬКЕ). Но мне понравились отсылки к Властелину колец и Поттеру (искренне надеюсь, что мне не показалось).
И еще я надеялась, что в новой части сольют губастую ведьму (помимо отвратительной игры раздражает тот факт, что на хуторе не жили такие девушки. Ну коммон).
* Съемки в воде, крупные планы Гоголя и Саша Петров - лучшее, что было в фильме. И как вывод: если в России будет больше подобных экспериментов, то рано или поздно жанр начнет развиваться и становиться только лучше
Сам Вий, в старом фильме круче, конечно, но он в этом фильме и не самый главный. Тут вообще именно 100% Детектив. Супер! После второй части первую захотелось пересмотреть - для целостности картины.
Глава 5: Не сбиться, высчитывая эти главы...
Впервые в истории российского кино целый сценарий фильма не может уместиться в один полнометражный фильм - приходится разбивать его на кусочки и отдельно выпускать каждый с протяженностью в полгода/год. Верное решение? Изначально казалось, что нет. Со стороны вообще было похоже на бред, да на такой, что лучше бы экранизацией и вовсе не занимались. Сейчас, когда вышел сиквел «Начала», задумываешься: «А ведь это - идеальная идея». Возможно, что годом ранее мысли режиссёра изложили чуточку неверно, оттого и зрительская реакция была таковой. Но сейчас, когда сиквел подтвердил догадки киноманов, а уровень картины утвердил качество - сомнений не осталось - третий, заключительный, фильм должен поставить точку маэстро во всей этой истории.
Изменилось что-то со времен «Начала»? В принципе, нет. Картина все тем же курсом движется к своему логичному концу, который ожидает её тридцать первого августа, а затем с торжественным началом ждет на ТВ. Николай Васильевич продолжает дело своего погибшего друга Гуро, который, как мы знаем, не погиб. Всадник убил уже 11 девушек, а в приключенческом селе объявляется новый, ещё ужасней, злодей - зверь, который... в общем не важно. Чтобы понимать хоть часть всего намешанного бреда, который вы здесь увидели, нужно знать, что «Вий» изначально планировался третьим фильмом в серии, а перед ним шёл «Заколдованное место». Почему так получилось и что было перемонтировано за это время - неизвестно, но ругать что есть.
Кто такой Вий, согласно истории мистических заклинаний? Существо, которое убивает одним лишь взглядом. «Вий» Гоголя - практически то же самое, но то, как громко рекламировали вывеску «Вий» - чересчур. Признаться, честно, ужасные путаницы с сюжетом были и в том году, когда вышло «Начало», но сейчас - все слишком плохо. Возможно, что это последствия монтажа, а возможно и сценариста, но несостыковки и ошибки заметны насквозь. От этой работы над сюжетом отдаляется Всадник, что досаждал всем в первой части, хотя его время в фильме по-прежнему стараются держать ключевым. Новые персонажи скорее минус, хотя они призваны продвигать сюжет в сторону все того же Всадника, но... Не хочется говорить, но убери из сценария пару-тройку сцен - фильм был бы лучше.
Это при том, что в дизайнерской части фильм стал красивей. В этот раз решили обойтись одной единственной версией фильма (16+), но при этом уклон был сделан в всё тот же мрачный детектив. Зрителю предлагают взглянуть на Гоголя с другой стороны - тот неуверенный усатенький мальчик стал опытней, переняв все уроки Гуро. Сыщик выписал даты в столбик красивым почерком и приписал следующую, предсказывая ночь очередного убийства. Гоголь осознает причину, но не цель и именно над этим он ломает голову себе и всем остальным. Казалось бы, сейчас все перейдёт в сторону того-самого Вия, что красуется на обложке, но нет. Опять. Большую часть картины занимает история про какой-то цветок, а Вий отводится на жалкие пять-десять минут крика. Что это, если не способность умело использовать ресурсы в сценарии? Грозная сила, что пожирает всех одним взглядом, и которой можно было посвятить эпичный рассказ отводится куда-то в сторону, чтобы дать рассказать историю о сказке с цветком. Захватывающего противостояния не выходит, как и должной придумки со стороны сценариста.
Вердикт. До третьего фильма осталось меньше, чем полгода, а в активе два успешных фильма. Пусть не идеальные, порой с огромными огрехами, но мы имеем качественную историю о писателе Николае Васильевиче Гоголе. Выйдет ли что-то качественное из финала? Намёки есть, увидим через полгода. Хотя, даже меньше.
После первой части твердил, что Александр Петров – не человек для исполнения Николая Гоголь. После второй части можно сказать обратное. Не знаю, что это, но качество игры у Петрова значительно увеличилось.
Гоголь не просто бы сжег мертвые души 2 том, уведев это он бы облился бензином, обложился рукописями и кинул бы спичку под себя.
Это серия фильмов с собственным интересным сюжетом и неплохой работой режиссера.
По-больше бы таких фильмов из России!!!
Это же касается и первой части!
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