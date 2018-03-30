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Гоголь. Вий Гоголь. Вий
Киноафиша Фильмы Гоголь. Вий Отзывы о фильме «Гоголь. Вий»
Гоголь. Вий 2018 / Россия
6.9 Оцените
100 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Гоголь. Вий»

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Гоголь находит документы погибшего Якова Гуро и понимает, что убийства молодых женщин происходят систематически. Донеся эту информацию до местной власти – Бинха, герои пытаются предотвратить новые жертвы, введя комендантский час. Параллельно с этим на Диканьке объявляется Хома Брут, непонятный субъект, охотящийся, по его словам, на местную ведьму. Он, как и местная утопленница Оксана, пытаются помочь Николаю Васильевичу примириться с его внутренней силой и узнать тайну своего…

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lyzmaksim 30 марта 2018, 11:25
Оценка
Первая часть была подинамичней, хотя не скажу что вторая меня разочаровала. Создатели молодцы- умудрились сохранить интригу до третей части. Это здорово. Жду августа, что бы узнать как же все закончится.
30 марта 2018, 11:25 Ответить
Анна Пермякова 30 марта 2018, 12:44
Оценка
После просмотра осталось очень двоякое ощущение: С одной стороны вроде и смотришь на забавный аттракцион, нестрашный, но занятный, а с другой - как будто коллеги по работе нарядились в парики и пошли изображать журнал "Каламбур". Претензий нет только к самому Гоголю и к Оксане (несмотря на критику к ее раздутым губам). Остальные играют так, будто случайно мимо вообще проходили.

Цветокоррекция и звук очень странные - четкое ощущение, что от формата сериала отойти так и не смогли. Шутки про Россию и фразы про использование дефибриллятора мягко говоря озадачили. При имеющихся бюджетах и гениальном исходнике можно было столько крутого наснимать, но нет, увы.

При этом, кстати, смотрится довольно легко, занимательно, если сильно не придираться, то вообще фильм должен понравиться. Несколько моментов оказались по-настоящему захватывающими, кое-где можно даже испугаться.

Ну и Александр Петров - просто молодец, он украшает этот фильмосериал и делает его не просто смотрибельным, но и вполне интересным. Следующая часть обещает нам нечто совсем динамичное, судя по трейлеру в конце фильма.
30 марта 2018, 12:44 Ответить
Светлана 30 марта 2018, 13:04
Оценка
Одним словом, вия фильме практически нет. В целом продолжение выглядит значительно слабее первой части: недоделанные звук, цветокоррекция, игру актеров назвала бы деревянной, тот же Грут в стражах "играет" убедительнее.

В целом "Гоголь" как сериал выглядит очень достойно, местами мелькает отличная операторская работа. В Гоголе удивительным образом сочетаются хорошая работа оператора, и местами недоработанная графика, великолепный перфоманс Петрова с ужасно скучными персонажами, занимательная задумка с местами банальным и плохим воплощением. При неповторимом первоисточнике в виде работ Николая Гоголя и бюджетом этот сериал мог бы стать уникальным в своем роде. Но даже с такими ресурсами получается, что советский Вий выглядит в разы страшнее и напряженнее.

Отдельно хочу заметить: как и в первом Гоголе, в Вие есть различные отсылки и "нововведения", которые выглядят забавно, мило, но местами глупо. Вы себе можете представить Гоголя -экзорциста? Или экзорциста-ассасина из Диканьки? А еще не завуалированные шутки про текущую Россию (РОССИЮ В ДИКАНЬКЕ). Но мне понравились отсылки к Властелину колец и Поттеру (искренне надеюсь, что мне не показалось).

И еще я надеялась, что в новой части сольют губастую ведьму (помимо отвратительной игры раздражает тот факт, что на хуторе не жили такие девушки. Ну коммон).

* Съемки в воде, крупные планы Гоголя и Саша Петров - лучшее, что было в фильме. И как вывод: если в России будет больше подобных экспериментов, то рано или поздно жанр начнет развиваться и становиться только лучше
30 марта 2018, 13:04 Ответить
Дамир Камалетдинов 30 марта 2018, 14:37
Оценка
Вроде бы неплохо, всё ещё интересно смотреть, но первая часть была лучше.
30 марта 2018, 14:37 Ответить
uru-aleksandr 4 апреля 2018, 10:28
Оценка
Надеюсь не разочаруюсь
4 апреля 2018, 10:28 Ответить
udavf 6 апреля 2018, 12:40
в ответ на сообщение lyzmaksim от 30 марта 2018, 11:25
Оценка
Полный отстой?
6 апреля 2018, 12:40 Ответить
василий лыков 6 апреля 2018, 23:24
Оценка
Ребятушки,сходите на этот фильм,не сходите пожалеете.Гоголь Вий,очень понравился.Мы ходили с женой и мы в восторге.
6 апреля 2018, 23:24 Ответить
Лилия Чулкова 7 апреля 2018, 17:55
Оценка
Фильм просто замечательнейший - даже забываешь вообще, что в кинозале сидишь - полностью погружашься в действие. Очень интересный сюжет. Жду-недождусь августа, что бы узнать, кто же этот рогатый, кто его вызывал. Версий куча - кто там главный злодей?
Сам Вий, в старом фильме круче, конечно, но он в этом фильме и не самый главный. Тут вообще именно 100% Детектив. Супер! После второй части первую захотелось пересмотреть - для целостности картины.
7 апреля 2018, 17:55 Ответить
Лилия Чулкова 7 апреля 2018, 17:57
в ответ на сообщение udavf от 6 апреля 2018, 12:40
Оценка
Нет, классный фильм - стоит посмотреть
7 апреля 2018, 17:57 Ответить
Юлия Валериевна 10 апреля 2018, 11:40
Оценка
Фильм средненький. Кто смотрел первую часть тому интересно. А кто нет, то не стоит тратить время.
10 апреля 2018, 11:40 Ответить
Тимур Сахапов 11 апреля 2018, 20:59
Оценка
«Гоголь: Вий - мудрёное хождение по иглам»
Глава 5: Не сбиться, высчитывая эти главы...

Впервые в истории российского кино целый сценарий фильма не может уместиться в один полнометражный фильм - приходится разбивать его на кусочки и отдельно выпускать каждый с протяженностью в полгода/год. Верное решение? Изначально казалось, что нет. Со стороны вообще было похоже на бред, да на такой, что лучше бы экранизацией и вовсе не занимались. Сейчас, когда вышел сиквел «Начала», задумываешься: «А ведь это - идеальная идея». Возможно, что годом ранее мысли режиссёра изложили чуточку неверно, оттого и зрительская реакция была таковой. Но сейчас, когда сиквел подтвердил догадки киноманов, а уровень картины утвердил качество - сомнений не осталось - третий, заключительный, фильм должен поставить точку маэстро во всей этой истории.

Изменилось что-то со времен «Начала»? В принципе, нет. Картина все тем же курсом движется к своему логичному концу, который ожидает её тридцать первого августа, а затем с торжественным началом ждет на ТВ. Николай Васильевич продолжает дело своего погибшего друга Гуро, который, как мы знаем, не погиб. Всадник убил уже 11 девушек, а в приключенческом селе объявляется новый, ещё ужасней, злодей - зверь, который... в общем не важно. Чтобы понимать хоть часть всего намешанного бреда, который вы здесь увидели, нужно знать, что «Вий» изначально планировался третьим фильмом в серии, а перед ним шёл «Заколдованное место». Почему так получилось и что было перемонтировано за это время - неизвестно, но ругать что есть.

Кто такой Вий, согласно истории мистических заклинаний? Существо, которое убивает одним лишь взглядом. «Вий» Гоголя - практически то же самое, но то, как громко рекламировали вывеску «Вий» - чересчур. Признаться, честно, ужасные путаницы с сюжетом были и в том году, когда вышло «Начало», но сейчас - все слишком плохо. Возможно, что это последствия монтажа, а возможно и сценариста, но несостыковки и ошибки заметны насквозь. От этой работы над сюжетом отдаляется Всадник, что досаждал всем в первой части, хотя его время в фильме по-прежнему стараются держать ключевым. Новые персонажи скорее минус, хотя они призваны продвигать сюжет в сторону все того же Всадника, но... Не хочется говорить, но убери из сценария пару-тройку сцен - фильм был бы лучше.

Это при том, что в дизайнерской части фильм стал красивей. В этот раз решили обойтись одной единственной версией фильма (16+), но при этом уклон был сделан в всё тот же мрачный детектив. Зрителю предлагают взглянуть на Гоголя с другой стороны - тот неуверенный усатенький мальчик стал опытней, переняв все уроки Гуро. Сыщик выписал даты в столбик красивым почерком и приписал следующую, предсказывая ночь очередного убийства. Гоголь осознает причину, но не цель и именно над этим он ломает голову себе и всем остальным. Казалось бы, сейчас все перейдёт в сторону того-самого Вия, что красуется на обложке, но нет. Опять. Большую часть картины занимает история про какой-то цветок, а Вий отводится на жалкие пять-десять минут крика. Что это, если не способность умело использовать ресурсы в сценарии? Грозная сила, что пожирает всех одним взглядом, и которой можно было посвятить эпичный рассказ отводится куда-то в сторону, чтобы дать рассказать историю о сказке с цветком. Захватывающего противостояния не выходит, как и должной придумки со стороны сценариста.

Вердикт. До третьего фильма осталось меньше, чем полгода, а в активе два успешных фильма. Пусть не идеальные, порой с огромными огрехами, но мы имеем качественную историю о писателе Николае Васильевиче Гоголе. Выйдет ли что-то качественное из финала? Намёки есть, увидим через полгода. Хотя, даже меньше.

После первой части твердил, что Александр Петров – не человек для исполнения Николая Гоголь. После второй части можно сказать обратное. Не знаю, что это, но качество игры у Петрова значительно увеличилось.
11 апреля 2018, 20:59 Ответить
Таня Есипова 14 апреля 2018, 21:16
Оценка
Первая часть лучше. Вторая разочаровала. Жаль потраченных денег. Максимум для домашнего просмотра
14 апреля 2018, 21:16 Ответить
yanchuck 16 апреля 2018, 17:05
Оценка
ну что могу сказать... как-то сумбурно и трудно отвязаться от классического Вия... не воспринял, к сожалению:( Но с другой стороны рад, что наши стали делать не плохие спец.эффекты и вообще обратились к классике.
16 апреля 2018, 17:05 Ответить
vadenika 17 апреля 2018, 12:08
Оценка
отвратительный! НЕ тратьте деньги зря!
17 апреля 2018, 12:08 Ответить
Подбор недвиж Сочи и Анапы в Омске 18 апреля 2018, 19:55
Мне очень понравился!
18 апреля 2018, 19:55 Ответить
Мария Васенина 19 апреля 2018, 16:35
Оценка
Хороший фильм)
19 апреля 2018, 16:35 Ответить
A Z 21 апреля 2018, 18:14
Это не фильм-это апофеоз ужаса. Сюжет ...., а игра ..... Жуть. Категорически не советую.
Гоголь не просто бы сжег мертвые души 2 том, уведев это он бы облился бензином, обложился рукописями и кинул бы спичку под себя.
21 апреля 2018, 18:14 Ответить
Дмитрий Сергеев 22 мая 2018, 22:37
Оценка
Ничего общего с книгами Гоголя этот фильм не имеет (совпадают только названия и отдельные моменты).
Это серия фильмов с собственным интересным сюжетом и неплохой работой режиссера.
По-больше бы таких фильмов из России!!!

Это же касается и первой части!
22 мая 2018, 22:37 Ответить
Ирина Сумарокова 5 сентября 2018, 05:32
Оценка
Фильм не оставил никаких впечатлений. Много сюжетных сцен из фильма "Сонная лощина". На мой взгляд чистый плагиат. Огромное количество сцен НЮ. Я не ханжа, но не нужно путать жанры в таком количестве, иногда хочется посмотреть фильм и со знакомыми и с семьей!!! Порадовало качество пленки и спецэффекты - хороший уровень. Только это и оценила. Второй раз смотреть не захочется скучно и нудно, нет захватывающего сюжетного развития. Очень жаль.
5 сентября 2018, 05:32 Ответить
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