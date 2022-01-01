Гибель человека всегда ужасает. Но каким кошмаром для родных и друзей она становится, если происходит внезапно, насильственно, а имя убийцы, как и обстоятельства преступления, временно или навсегда остаются неизвестными!

Пять самых интригующих фильмов про загадочные смерти

Хорошо, когда пугающая и мерзкая загадка все-таки разрешается и преступника настигает возмездие. А если этого не случится?

«Я, робот», 2004 (США)

2035 год. Робототехника продвинулась далеко вперед, и создания человеческих рук с электронными мозгами становятся частью повседневной жизни. Но полицейский Дэл Спунер не доверяет новым технологиям, чувствуя в роботизации некую смутную угрозу. Погибает его давний приятель – ученый и конструктор Алекс Лэннинг. Его босс считает случившееся обычным суицидом, но детектив не верит ему…

Для персонажа Сонни, обвиняемого робота, команда спецэффектов использовала ту же технологию, что для создания Голлума в трилогии «Властелин колец». Движения тела и голос достались ему от актера Алана Тудика.

«Муза смерти», 2017 (Испания)

Роман университетского профессора и студентки заканчивается трагедией: девушка вскрывает вены в ванне в доме возлюбленного. Не в силах оправиться от шока, Сэмюэл оставляет преподавание. Через год он начинает видеть навязчиво повторяющийся сон: убийство неизвестной женщины. Посмотрев новости, он узнает, что убита некая Лидия, итальянка. И это та, кого он видел во сне! Желая разгадать тайну, он пробирается в дом покойной…

Сценарий написан по роману Хосе Сомоса «Дама № 13». Локациями для съемок стали Испания, Ирландия и Бельгия.

«Рога», 2013 (США)

Игнациус Пэрриш – обычный парнишка из городка Гидеон-Бэй. У него есть девушка по имени Мэррин Уильямс. Внезапно спокойная жизнь дает трещину: девчонка убита. И первым обвиняемым становится ее бойфренд! Даже родители не верят, что Иг непричастен к гибели своей любимой, не говоря уж о прочих местных жителях! В приступе отчаяния парень доходит до богохульства. После кощунственного акта его жизнь резко меняется: на его теле появилось кое-что новенькое…

Литературная основа сценария – одноименный роман писателя Джо Хилла. Его настоящее имя – Джозеф Хиллстром Кинг, он сын «короля ужасов».

«Простая просьба», 2018 (Канада)

Стефани после гибели мужа осталась матерью-одиночкой, но ее этот факт не удручает. Она активный и общительный человек, даже ведет в интернете «мамский» видеоблог. Но подруг у нее нет, кроме единственной (они познакомились, забирая детей из школы). И вот однажды Эмили просит Стеф присмотреть за ее ребенком, пока она на работе. И не возвращается! Полиция начинает расследование. Похоже, пропавшая была вовсе не простой мамашей из маленького городка...

Блэйк Лайвли, в отличие от своей героини, любительницы выпить, не притрагивается к алкоголю.

«Убийство в Восточном экспрессе», 2017 (США)

К знаменитому сыщику Пуаро в поезде обращается торговец антиквариатом Рэтчетт. Он жалуется на врагов, завидующих его бизнесу, и на угрозы с их стороны. Он готов заплатить детективу за защиту его жизни и здоровья, но тот отказывается – его задача, как он утверждает, ловить преступников, а не защищать одних нечистых на руку ребят от других. Но утром злосчастный перекупщик чужого красивого барахла найден убитым…