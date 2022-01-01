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Фильмы про загадочные смерти
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Фильмы про загадочные смерти

Все 38 Онлайн
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Дьявол в деталях
Дьявол в деталях
7.0
триллер
2021, США
Залив тишины
Залив тишины
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4.0
триллер
2020, Великобритания
Пустошь тьмы и зла
Пустошь тьмы и зла
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5.0
ужасы
2020, США
Оперативная съемка
Оперативная съемка
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5.0
ужасы, мистика, триллер
2020, США
Девятая
Девятая
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6.0
триллер, драма, боевик, детектив
2019, Россия
Достать ножи
Достать ножи
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8.0
детектив, драма, криминал, комедия
2019, США
Страшные истории для рассказа в темноте
Страшные истории для рассказа в темноте
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7.0
ужасы
2019, США
Обратный отсчет
Обратный отсчет
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6.0
триллер
2019, США
Гоголь. Вий
Гоголь. Вий
6.0
мистика, драма, исторический
2018, Россия
Простая просьба
Простая просьба
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7.0
триллер, криминал, детектив
2018, США
Пляжный домик
Пляжный домик
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6.0
триллер
2018, США
Убийство в Восточном экспрессе
Убийство в Восточном экспрессе
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7.0
детектив, триллер
2017, США
Бойся своих желаний
Бойся своих желаний
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5.0
ужасы, фэнтези, триллер
2017, США
Вооруженный ответ
Вооруженный ответ
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3.0
триллер
2017, США
Муза смерти
Муза смерти
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6.0
триллер
2017, Испания
Заклятье. Наши дни
Заклятье. Наши дни
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6.0
ужасы, триллер
2017, Великобритания / Румыния
Уравнение с неизвестными
Уравнение с неизвестными
0.0
драма, триллер
2017, Россия
Мара. Пожиратель снов
Мара. Пожиратель снов
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5.0
ужасы
2017, Великобритания / США
Вельзевул
Вельзевул
Смотреть за 1 рубль
5.0
ужасы
2017, Мексика
Разлом времени
Разлом времени
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5.0
фантастика, триллер, детектив
2017, США
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Гибель человека всегда ужасает. Но каким кошмаром для родных и друзей она становится, если происходит внезапно, насильственно, а имя убийцы, как и обстоятельства преступления, временно или навсегда остаются неизвестными!

Пять самых интригующих фильмов про загадочные смерти

Хорошо, когда пугающая и мерзкая загадка все-таки разрешается и преступника настигает возмездие. А если этого не случится?

«Я, робот», 2004 (США)

2035 год. Робототехника продвинулась далеко вперед, и создания человеческих рук с электронными мозгами становятся частью повседневной жизни. Но полицейский Дэл Спунер не доверяет новым технологиям, чувствуя в роботизации некую смутную угрозу. Погибает его давний приятель – ученый и конструктор Алекс Лэннинг. Его босс считает случившееся обычным суицидом, но детектив не верит ему…

Для персонажа Сонни, обвиняемого робота, команда спецэффектов использовала ту же технологию, что для создания Голлума в трилогии «Властелин колец». Движения тела и голос достались ему от актера Алана Тудика.

«Муза смерти», 2017 (Испания)

Роман университетского профессора и студентки заканчивается трагедией: девушка вскрывает вены в ванне в доме возлюбленного. Не в силах оправиться от шока, Сэмюэл оставляет преподавание. Через год он начинает видеть навязчиво повторяющийся сон: убийство неизвестной женщины. Посмотрев новости, он узнает, что убита некая Лидия, итальянка. И это та, кого он видел во сне! Желая разгадать тайну, он пробирается в дом покойной…

Сценарий написан по роману Хосе Сомоса «Дама № 13». Локациями для съемок стали Испания, Ирландия и Бельгия.

«Рога», 2013 (США)

Игнациус Пэрриш – обычный парнишка из городка Гидеон-Бэй. У него есть девушка по имени Мэррин Уильямс. Внезапно спокойная жизнь дает трещину: девчонка убита. И первым обвиняемым становится ее бойфренд! Даже родители не верят, что Иг непричастен к гибели своей любимой, не говоря уж о прочих местных жителях! В приступе отчаяния парень доходит до богохульства. После кощунственного акта его жизнь резко меняется: на его теле появилось кое-что новенькое…

Литературная основа сценария – одноименный роман писателя Джо Хилла. Его настоящее имя – Джозеф Хиллстром Кинг, он сын «короля ужасов».

«Простая просьба», 2018 (Канада)

Стефани после гибели мужа осталась матерью-одиночкой, но ее этот факт не удручает. Она активный и общительный человек, даже ведет в интернете «мамский» видеоблог. Но подруг у нее нет, кроме единственной (они познакомились, забирая детей из школы). И вот однажды Эмили просит Стеф присмотреть за ее ребенком, пока она на работе. И не возвращается! Полиция начинает расследование. Похоже, пропавшая была вовсе не простой мамашей из маленького городка...

Блэйк Лайвли, в отличие от своей героини, любительницы выпить, не притрагивается к алкоголю.

«Убийство в Восточном экспрессе», 2017 (США)

К знаменитому сыщику Пуаро в поезде обращается торговец антиквариатом Рэтчетт. Он жалуется на врагов, завидующих его бизнесу, и на угрозы с их стороны. Он готов заплатить детективу за защиту его жизни и здоровья, но тот отказывается – его задача, как он утверждает, ловить преступников, а не защищать одних нечистых на руку ребят от других. Но утром злосчастный перекупщик чужого красивого барахла найден убитым…

Большая часть актерского состава и статистов состоит из ближайших друзей и знакомых режиссера Кеннета Брана.

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