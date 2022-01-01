Эстетика деревенской жизни прижилась в кинематографе благодаря насыщенным картинам, особенностям быта и возможности показать глубокие и первозданные чувства главных героев.

Пять лучших фильмов про любовь в деревне

Фильмы о любви, где действие происходит в сельской местности, обладают уникальной атмосферой. Персонажи и их эмоции выглядят более искренними, открытыми, честными, а прекрасная природа дополняет ощущения от просмотра.

«Путешествие Кэрол», 2002 г.

Главная героиня – двенадцатилетняя девочка из Нью-Йорка, которая во время военных действий 1938 года переезжает с мамой на родину, в испанскую провинцию. Ее отец – пилот, отважно сражающийся на фронте. Аврора, мать главной героини, тяжело больна, и переезд в Испанию – последнее, что она успевает сделать в своей жизни. Впереди у маленькой Кэрол – жизнь с консервативными родственниками, не воспринимающими либеральные взгляды подростка, и испытания, которые ей преподносит судьба. Со временем девочка находит друзей и влюбляется в Томиче, местного парнишку.

Ей предстоит узнать, что такое настоящая дружба, первая любовь, и пройти долгую дорогу к взрослому миру, полному радостей и разочарований.

«Не ходите, девки, замуж», 1985 г.

Иван Савельич – председатель советского колхоза, который вкладывает в свое детище всю душу. Но несмотря на все его усилия, местным жительницам катастрофически не хватает женихов. Одна за другой молодые дамы перебираются из любимой деревни в городские условия, чтобы найти свое счастье. Но руководитель хозяйства не собирается сдаваться демографическому кризису и придумывает план, вдохновившись телевизионным шоу об африканских танцовщиках. Он создает народный ансамбль, состоящий из женщин, чтобы привлечь в вымирающую деревню больше мужчин.

«Восточный ветер», 2013 г.

Мика – четырнадцатилетняя девочка со сложным характером. Когда учебный год заканчивается, родители отправляют героиню на лето к бабушке, Марии Кальтенбах. Строгая женщина, в прошлом успешная наездница, руководит конюшней и разводит лошадей. Мика никогда не питала нежных чувств к этим животным, но все меняется, когда она знакомится с Оствиндом. Жеребец славится вздорным нравом и неукротимостью, но девочка неожиданно находит с ним общий язык. Теперь она хочет научиться верховой езде и доказать, что Оствинд, которого хотят продать, должен остаться дома.

Ее ждут сложные тренировки, новые знакомства и соперничество с нечестной Мишель, но она готова бороться за спасение своего любимца.

«Разрисованная вуаль», 2006 г.

Фильм снят по одноименному роману Моэма. Действие происходит в начале прошлого века и рассказывает о жизни молодой супружеской пары. Британский доктор узнает, что жена ему изменяет. Он не испытывает чувств к супруге, но известие задевает его, и он решает отомстить. Мужчина принимает предложение поработать в глухой китайской деревне возле Шанхая. Любовник аристократичной Китти не готов мчаться за своей пассией на другой конец света, и девушка скрепя сердце отправляется с законным мужем в село, где буйствует холера.

После переезда события начинают развиваться неожиданным образом…

«Мосты округа Мэдисон», 1995 г.

Брат и сестра, недавно потерявшие мать, наводят в ее доме порядок. Кроме прочих вещей, они обнаруживают небольшую тетрадку – дневник покойной. Из него они узнают удивительную историю, которая происходила с их мамой, пока они с отцом были на ярмарке сельского хозяйства… Франческа, персонаж Мерил Стрип, волей случая познакомилась с фотографом из столицы, который приехал в деревню для съемок местных мостов. Между замужней женщиной и Робертом вспыхнули чувства, которые переросли в необычный роман…