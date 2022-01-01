Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фильмы про деревню и любовь
Киноафиша Подборки Фильмы про деревню и любовь

Фильмы про деревню и любовь

Все 35 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Картонная пристань
Картонная пристань
Смотреть за 1 рубль
0.0
криминал
2020, Россия
Мысленный волк
Мысленный волк
4.0
драма, мистика
2019, Россия
Холоп
Холоп
8.0
комедия
2019, Россия
Солнцестояние
Солнцестояние
Смотреть за 1 рубль
5.0
ужасы
2019, США
Восточный ветер 4: Легенда о Воине
Восточный ветер 4: Легенда о Воине
Смотреть за 1 рубль
5.0
семейный
2019, Германия
Чёрный, чёрный человек
Чёрный, чёрный человек
Смотреть за 1 рубль
6.0
криминал, драма
2019, Казахстан / Франция
Гоголь. Вий
Гоголь. Вий
6.0
мистика, драма, исторический
2018, Россия
Услышь меня
Услышь меня
Смотреть за 1 рубль
0.0
приключения, драма
2018, Россия
Жили-были
Жили-были
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
2017, Россия
Восточный ветер 3: Наследие Оры
Восточный ветер 3: Наследие Оры
Смотреть за 1 рубль
6.0
семейный, приключения
2017, Германия
Жених
Жених
5.0
комедия
2016, Россия
Восточный ветер-2
Восточный ветер-2
Смотреть за 1 рубль
6.0
приключения, драма, семейный
2015, Германия
Темная долина
Темная долина
Смотреть за 1 рубль
5.0
вестерн
2014, Австрия / Германия
Голгофа
Голгофа
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, драма
2013, Великобритания
Большая афера
Большая афера
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
2013, Канада
Ход конем
Ход конем
6.0
комедия, приключения
2013, Армения / Казахстан
Восточный ветер
Восточный ветер
Смотреть за 1 рубль
6.0
семейный
2013, Германия
Белль и Себастьян
Белль и Себастьян
7.0
приключения
2013, Франция
Ученик мастера
Ученик мастера
Смотреть за 1 рубль
5.0
боевик, драма
2012, Китай
Разрисованная вуаль
Разрисованная вуаль
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама, драма
2006, Китай / США
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Криминал Семейный Драма Ужасы Комедия Мистика Исторический Приключения Вестерн Боевик Мелодрама Военный Мюзикл Сказка
Страна
Все Россия Германия Казахстан Франция США Австрия Великобритания Канада Армения Китай СССР
Год
Все 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 2020-2022

Эстетика деревенской жизни прижилась в кинематографе благодаря насыщенным картинам, особенностям быта и возможности показать глубокие и первозданные чувства главных героев.

Пять лучших фильмов про любовь в деревне

Фильмы о любви, где действие происходит в сельской местности, обладают уникальной атмосферой. Персонажи и их эмоции выглядят более искренними, открытыми, честными, а прекрасная природа дополняет ощущения от просмотра.

«Путешествие Кэрол», 2002 г.

Главная героиня – двенадцатилетняя девочка из Нью-Йорка, которая во время военных действий 1938 года переезжает с мамой на родину, в испанскую провинцию. Ее отец – пилот, отважно сражающийся на фронте. Аврора, мать главной героини, тяжело больна, и переезд в Испанию – последнее, что она успевает сделать в своей жизни. Впереди у маленькой Кэрол – жизнь с консервативными родственниками, не воспринимающими либеральные взгляды подростка, и испытания, которые ей преподносит судьба. Со временем девочка находит друзей и влюбляется в Томиче, местного парнишку.

Ей предстоит узнать, что такое настоящая дружба, первая любовь, и пройти долгую дорогу к взрослому миру, полному радостей и разочарований.

«Не ходите, девки, замуж», 1985 г.

Иван Савельич – председатель советского колхоза, который вкладывает в свое детище всю душу. Но несмотря на все его усилия, местным жительницам катастрофически не хватает женихов. Одна за другой молодые дамы перебираются из любимой деревни в городские условия, чтобы найти свое счастье. Но руководитель хозяйства не собирается сдаваться демографическому кризису и придумывает план, вдохновившись телевизионным шоу об африканских танцовщиках. Он создает народный ансамбль, состоящий из женщин, чтобы привлечь в вымирающую деревню больше мужчин.

«Восточный ветер», 2013 г.

Мика – четырнадцатилетняя девочка со сложным характером. Когда учебный год заканчивается, родители отправляют героиню на лето к бабушке, Марии Кальтенбах. Строгая женщина, в прошлом успешная наездница, руководит конюшней и разводит лошадей. Мика никогда не питала нежных чувств к этим животным, но все меняется, когда она знакомится с Оствиндом. Жеребец славится вздорным нравом и неукротимостью, но девочка неожиданно находит с ним общий язык. Теперь она хочет научиться верховой езде и доказать, что Оствинд, которого хотят продать, должен остаться дома.

Ее ждут сложные тренировки, новые знакомства и соперничество с нечестной Мишель, но она готова бороться за спасение своего любимца.

«Разрисованная вуаль», 2006 г.

Фильм снят по одноименному роману Моэма. Действие происходит в начале прошлого века и рассказывает о жизни молодой супружеской пары. Британский доктор узнает, что жена ему изменяет. Он не испытывает чувств к супруге, но известие задевает его, и он решает отомстить. Мужчина принимает предложение поработать в глухой китайской деревне возле Шанхая. Любовник аристократичной Китти не готов мчаться за своей пассией на другой конец света, и девушка скрепя сердце отправляется с законным мужем в село, где буйствует холера.

После переезда события начинают развиваться неожиданным образом…

«Мосты округа Мэдисон», 1995 г.

Брат и сестра, недавно потерявшие мать, наводят в ее доме порядок. Кроме прочих вещей, они обнаруживают небольшую тетрадку – дневник покойной. Из него они узнают удивительную историю, которая происходила с их мамой, пока они с отцом были на ярмарке сельского хозяйства… Франческа, персонаж Мерил Стрип, волей случая познакомилась с фотографом из столицы, который приехал в деревню для съемок местных мостов. Между замужней женщиной и Робертом вспыхнули чувства, которые переросли в необычный роман…

Выбор редакции
В ногу со временем, или Как пережить карантин: Киноафиша запускает собственный онлайн-кинотеатр
В ногу со временем, или Как пережить карантин: Киноафиша запускает собственный онлайн-кинотеатр
12 фильмов, которые намного смелее «50 оттенков серого»
12 фильмов, которые намного смелее «50 оттенков серого»
Выходи со мной играть: 8 фильмов, где герои втянуты в безумную историю
Выходи со мной играть: 8 фильмов, где герои втянуты в безумную историю
Related video
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Приложение киноафиши