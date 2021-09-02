Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Евгений Сытый
Евгений Сытый
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Евгений Сытый
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
23 мая 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Биография Евгения Сытого
Родился 23 мая 1969 года. Белово, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Евгения Сытого
Папа закодировался
комедия
2021, Россия
5.0
На острие
спорт
2020, Россия
8.0
Сердце мира
мелодрама
2018, Россия / Литва
7.0
Матрешка
2018, Россия
0.0
Большая поэзия
драма, боевик
2018, Россия
5.0
Лалай-Балалай
короткометражный
2017, Россия
7.0
Гоголь. Начало
драма, мистика
2017, Россия
7.0
Еще один год
драма
2014, Россия
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Онлайн-кинотеатр KION представил главные осенние премьеры линейки KION-originals
«Коса», «Вертинский», «Пингвины моей мамы», «Шестнадцать +», «Товарищ Майор» и другие.
Написать
2 сентября 2021 16:08
Борис Хлебников приступил к съемкам фильма «Три минуты молчания»
В основу лег роман Георгия Владимова о суровых буднях российских моряков.
Написать
23 июня 2021 15:21
В Сочи открылся 103 Российский Кинорынок
Вчера в Сочи стартовала официальная программа 103-го Российского Кинорынка, в мероприятиях которого приняли участие 700 специалистов киноиндустрии. Первый день открылся речью программного
Написать
7 июня 2017 11:23
Все новости
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом