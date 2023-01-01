Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Квадрат Квадрат
Киноафиша Фильмы Квадрат Фильмы похожие на Квадрат
The Square Квадрат 2017 / Швеция / Германия / Дания / Франция
7.6 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Квадрат

Вся информация о фильме
Треугольник печали
Треугольник печали
драма 2022, Швеция / США / Франция
6.0
Худший человек на свете
Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама 2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.0
Еще по одной
Еще по одной
комедия, драма 2020, Дания / Швеция / Нидерланды
7.0
Холодная война
Холодная война
драма 2018, Польша / Франция / Великобритания
8.0
Тони Эрдманн
Тони Эрдманн
драма, комедия 2016, Германия
7.0
Лобстер
Лобстер
фантастика, мелодрама, триллер 2015, Греция / Великобритания / Ирландия / Нидерланды / Франция
5.0
Молодость
Молодость
драма 2015, Италия / Франция / Швейцария / Великобритания
7.0
Шведская теория любви
Шведская теория любви
документальный 2015, Швеция
6.0
Форс-мажор
Форс-мажор
драма 2014, Швеция / Дания / Норвегия / Франция
5.0
Великая красота
Великая красота
комедия, драма 2013, Италия / Франция
6.0
Play
Play
криминал, драма 2011, Швеция / Франция / Дания
7.0
Добровольно-принудительно
Добровольно-принудительно
драма 2008, Швеция
7.0
Гитара-монголоид
Гитара-монголоид
драма 2004, Швеция
6.0
Аббатство Даунтон 2
Аббатство Даунтон 2
драма 2022, США / Великобритания
9.0
Последний Вермеер
Последний Вермеер
драма 2019, США
6.0
Свет моей жизни
Свет моей жизни
драма 2018, США
6.0
Луговая страна
Луговая страна
драма 2015, США
5.0
Послушай, Филип
Послушай, Филип
драма 2014, США
6.0
День ноль
День ноль
драма 2007, США
5.0
Улыбка Моны Лизы
Улыбка Моны Лизы
драма 2003, США
6.0
28 дней
28 дней
драма 2000, США
5.0
Каратель 2: Территория войны
Каратель 2: Территория войны
ужасы, триллер, боевик, драма 2008, США
8.0
Гений
Гений
драма, биография 2016, США
7.0
Правда
Правда
биография, драма 2015, США
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше