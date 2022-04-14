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Клас Банг
Клас Банг
Claes Bang
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Клас Банг
Claes Bang
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Дата рождения
28 апреля 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Оденсе, Дания
Рост
194 см
Биография Класа Банга
Родился 28 апреля 1967 года. Дания.
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Фильмография Класа Банга
Залив тишины
триллер
2020, Великобритания
4.0
Искусство ограбления
боевик, триллер, драма
2019, США
6.0
Последний Вермеер
драма
2019, США
6.0
Девушка, которая застряла в паутине
детектив, триллер
2018, США
6.0
Квадрат
драма
2017, Швеция / Германия / Дания / Франция
7.0
Спасите Раффи!
детский, приключения, семейный
2015, Германия
5.0
Мыло
мелодрама
2006,
6.0
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