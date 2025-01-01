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Лучшие скандинавские фильмы

Все 57 Онлайн
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Блаженны мертвые
Блаженны мертвые
драма, ужасы, детектив 2024, Греция / Норвегия
6.0
Арман
Арман
драма 2024, Германия / Нидерланды / Норвегия / Швеция
6.0
Красавчик под прикрытием, или Супершпион
Красавчик под прикрытием, или Супершпион
боевик, комедия, фантастика 2024, Швеция
5.0
Операция «Наполеон»
Операция «Наполеон»
триллер 2023, Германия / Исландия
6.0
Игра
Игра
комедия, драма 2023, Исландия
7.0
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
анимация 2023, Бельгия / Германия / Норвегия
6.0
Иллюзия побега
Иллюзия побега
драма, триллер 2023, Дания / Финляндия / Швеция
6.0
Копенгагена не существует
Копенгагена не существует
мелодрама, триллер 2023, Дания / Норвегия / Швеция
5.0
Остров теней
Остров теней
триллер 2023, Швеция
5.0
О сухой траве
О сухой траве
драма 2023, Франция / Германия / Швеция / Турция
8.0
Опавшие листья
Опавшие листья
комедия, драма 2023, Финляндия / Германия
7.0
Молчание ангелов
Молчание ангелов
криминал 2023, Дания
6.0
Меч короля
Меч короля
биография, драма, исторический 2023, Дания / Норвегия / Швеция
7.0
Танцующая королева
Танцующая королева
драма, семейный 2023, Норвегия
7.0
Гномы. Новогодний беспредел
Гномы. Новогодний беспредел
ужасы 2023, Норвегия
5.0
Бесстрашные летуны
Бесстрашные летуны
комедия 2023, Германия / Исландия / Великобритания
6.0
Бездна
Бездна
боевик, драма, триллер 2023, Финляндия / Швеция
6.0
Конференция
Конференция
комедия, ужасы, детектив 2023, Швеция
5.0
Тайна заколдованного зеркала
Тайна заколдованного зеркала
приключения, комедия, семейный 2023, Швеция
6.0
Запретная страсть
Запретная страсть
драма, триллер 2023, Франция / Норвегия
6.0
Великий беглец
Великий беглец
драма 2023, Франция / Швеция / Великобритания
6.0
Преисподняя 2
Преисподняя 2
боевик, триллер 2023, Дания
6.0
Ивалу
Ивалу
драма, короткометражный 2023, Дания / Гренландия
6.0
Ещё разок
Ещё разок
комедия, драма, мелодрама 2023, Швеция
5.0
Худший человек на свете
Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама 2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.0
Еще по одной
Еще по одной
комедия, драма 2020, Дания / Швеция / Нидерланды
7.0
Идеальный пациент
Идеальный пациент
триллер 2019, Швеция
6.0
Солнцестояние
Солнцестояние
ужасы 2019, США
6.0
Угоняя лошадей
Угоняя лошадей
драма 2019, Норвегия / Швеция / Дания
6.0
Отель для самоубийц
Отель для самоубийц
детектив, драма 2019, Норвегия / Дания / Германия
5.0
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Скандинавские фильмы славятся своей уникальной атмосферой, трогательными сюжетами и качественным исполнением. Они часто отличаются нестандартным взглядом на жизнь, различные социальные и культурные темы, а также интригующие сюжеты, которые заставляют зрителя задуматься. Кроме того, скандинавские фильмы часто предлагают комбинацию тонкого юмора с глубокими драматическими сюжетами, создавая уникальные и запоминающиеся образы. Они также известны своими выдающимися режиссурой и актерской игрой, что делает их особенно привлекательными для ценителей качественных и оригинальных кинематографических произведений.

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