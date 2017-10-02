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Квадрат Квадрат
Киноафиша Фильмы Квадрат Отзывы о фильме «Квадрат»
The Square Квадрат 2017 / Швеция / Германия / Дания / Франция
7.6 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Квадрат»

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Наша рецензия

В музее X-Royal полным ходом идут приготовления к открытию новой выставки. Рабочие аккуратно прочерчивают прямые линии, вырезая на брусчатке перед музеем квадрат, по задумке аргентинской художницы в пространстве этого четырехугольника у всех равные права и отгораживаться от чужого несчастья нельзя. Например, после потери близкого незнакомец испытывает потребность поговорить с кем-нибудь – остановись и выслушай его. За выставку несет ответственность Кристиан (Клас Банг), успешный и…

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Демьян Марлей 2 октября 2017, 07:33
Оценка
О чем этот фильм? О добре и зле. О доверии между людьми. А уже потом -
удивительно ироничный взгляд на современное искусство, размышление о социальном кризисе в Европе.
Заслуженное Золото Канн и вообще, на мой взгляд, арт-хаус фильм года
2 октября 2017, 07:33 Ответить
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