В музее X-Royal полным ходом идут приготовления к открытию новой выставки. Рабочие аккуратно прочерчивают прямые линии, вырезая на брусчатке перед музеем квадрат, по задумке аргентинской художницы в пространстве этого четырехугольника у всех равные права и отгораживаться от чужого несчастья нельзя. Например, после потери близкого незнакомец испытывает потребность поговорить с кем-нибудь – остановись и выслушай его. За выставку несет ответственность Кристиан (Клас Банг), успешный и…
удивительно ироничный взгляд на современное искусство, размышление о социальном кризисе в Европе.
Заслуженное Золото Канн и вообще, на мой взгляд, арт-хаус фильм года
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