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Квадрат Квадрат
Киноафиша Фильмы Квадрат Награды и номинации фильма Квадрат
The Square Квадрат 2017 / Швеция / Германия / Дания / Франция
7.3 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Награды и номинации фильма Квадрат

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2017 Каннский кинофестиваль 2017
«Золотая пальмовая ветвь»
Победитель
Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Оскар 2018 Оскар 2018
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
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