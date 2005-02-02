Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Автобиографическая сцена номер 6882
Автобиографическая сцена номер 6882

Автобиографическая сцена номер 6882

Autobiographical Scene Number 6882 / Scen nr: 6882 ur mitt liv 18+
О фильме

30-летний мужчина празднует канун Иванова дня вместе со своими друзьями в Смёгене на западном побережье Швеции. Он приглашает друзей посмотреть, как прыгнет в море с очень высокого моста...
Страна Швеция
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 2 февраля 2005
2 февраля 2005 Швеция
Производство Plattform Produktion
Scen nr: 6882 ur mitt liv, Autobiographical Scene Number 6882, Kohtaus nro 6882 elämästäni, Scène 6882 de ma vie, Szene Nr. 6882 aus meinem Leben, Αυτοβιογραφική σκηνή νο. 6882, Автобиографическая сцена номер 6882, 自伝的場面6882番
Рубен Эстлунд
Рубен Эстлунд
Анетте Андерссон. Ингела Боргстрём
Мартин Бюстрём
Элин Градин
Матс Лекандер
Гуннар Нюстрём
5.4
13 голосов
6.5 IMDb
