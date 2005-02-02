Autobiographical Scene Number 6882 / Scen nr: 6882 ur mitt liv18+
30-летний мужчина празднует канун Иванова дня вместе со своими друзьями в Смёгене на западном побережье Швеции. Он приглашает друзей посмотреть, как прыгнет в море с очень высокого моста...
СтранаШвеция
Продолжительность9 минут
Год выпуска2005
Премьера в мире2 февраля 2005
2 февраля 2005
Швеция
ПроизводствоPlattform Produktion
Другие названия
Scen nr: 6882 ur mitt liv, Autobiographical Scene Number 6882, Kohtaus nro 6882 elämästäni, Scène 6882 de ma vie, Szene Nr. 6882 aus meinem Leben, Αυτοβιογραφική σκηνή νο. 6882, Автобиографическая сцена номер 6882, 自伝的場面6882番