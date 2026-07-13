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Постер фильма Кит: Во тьме глубин
Кит: Во тьме глубин - Трейлер
Киноафиша Фильмы Кит: Во тьме глубин

Кит: Во тьме глубин

, 2026
Whalefall
США / приключения, драма, триллер
Трейлеры
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Постер фильма Кит: Во тьме глубин
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Кит: Во тьме глубин - Трейлер
Кит: Во тьме глубин  Трейлер

О фильме

После смерти отца, Джей Гардинер отправляется нырять у центрального побережья Калифорнии в поисках его останков, но его проглатывает огромный кашалот. Оказавшись запертым в его чреве, когда кислорода осталось всего на час, Джей начинает понимать, что отцовские уроки, полученные тяжёлым трудом, могут стать ключом к его спасению.

В ролях

Остин Абрамс
Остин Абрамс
Jay Gardiner
Джош Бролин
Джош Бролин
Mitt Gardiner
Элизабет Шу
Элизабет Шу
Джон Ортис
Джон Ортис
Джейн Леви
Джейн Леви
Эмили Радд
Эмили Радд
Mark Meloro Jr.
Whale Watcher Man
Grayson Paul Solomine
Young Jay
Сэм Скольник
Nicholas Gould
US Coast Guard Petty Officer Third Class Whaley
Sam Franich
Laurel Lane Bowen
Cafe Patron (extra)
Режиссер Брайан Даффилд
Сценарист Брайан Даффилд, Дэниэл Краус
Композитор Джозеф Трапанезе
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 13 июля 2026
Дата выхода
15 октября 2026 Австралия
15 октября 2026 Аргентина
16 октября 2026 Болгария
15 октября 2026 Бразилия
16 октября 2026 Великобритания
16 октября 2026 Вьетнам
15 октября 2026 Германия
15 октября 2026 Гонконг
15 октября 2026 Израиль
15 октября 2026 Исландия Unrated
16 октября 2026 Испания
13 июля 2026 Латвия N12
16 октября 2026 Литва
16 октября 2026 Румыния
16 октября 2026 США
15 октября 2026 Сингапур
15 октября 2026 Таиланд
15 октября 2026 Украина
14 октября 2026 Франция
15 октября 2026 Чехия
Производство 20th Century Studios, 3 Arts Entertainment, Imagine Entertainment
Другие названия
Whalefall, A Queda da Baleia, Bálnahullás, Cá Voi Nuốt Chửng, Dentro da Baleia, Kình Lạc, La caída de la ballena, Upadek wieloryba, Vaalasügavikus, 逃出鯨吞, Китова могила, Balina Düşüşü, Velrybí pád

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Кит: Во тьме глубин - Трейлер
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