Система развлечений не работает

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Скоро в прокате «И наступит рассвет»
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The Entertainment System is Down
Швеция / комедия, ужасы / 18+
О фильме
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Места съёмок
В ролях
Вуди Харрельсон
Киану Ривз
Кирстен Данст
Даниэль Брюль
Тобайас Мензис
Даниэль Уэббер
Николас Браун
Линдси Дункан
Жюли Дельпи
Коннор Суинделлс
Санджив Бхаскар
The Captain
Саманта Мортон
Режиссер
Рубен Эстлунд
Сценарист
Рубен Эстлунд
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Швеция
Производство
Coproduction Office, Plattform Produktion, Parisienne de Production
Другие названия
The Entertainment System Is Down
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Рейтинг фильма
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Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 15 августа 2026
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Новости о фильме
15 мая 2024 17:10
Кирстен Данст и Даниэль Брюль сыграют с Киану Ривзом в новом фильме Рубена Эстлунда
Съемки пройдут в 2025 году.
22 апреля 2024 10:35
Киану Ривз собирается сыграть в новом фильме Рубена Эстлунда
Не исключено, что актерский состав в дальнейшем пополнится и другими голливудскими звездами.
25 декабря 2023 10:46
Для своего нового фильма Рубен Эстлунд возведет одну из крупнейших декораций в истории
Действие развернется на борту огромного пассажирского самолета.
31 января 2023 10:18
Рубен Эстлунд рассказал, о чем будет его следующий фильм
Режиссер планирует снять хоррор о людях, которым пришлось оторваться от гаджетов на 15 часов.
23 мая 2022 15:44
Вуди Харрельсон снимется в новом фильме Рубена Эстлунда
Актер утверждает, что работа с Эстлундом стала для него «животворящим опытом».
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