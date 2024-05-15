Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Система развлечений не работает

Система развлечений не работает

The Entertainment System is Down
Швеция / комедия, ужасы / 18+

В ролях

Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Киану Ривз
Киану Ривз
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Даниэль Брюль
Даниэль Брюль
Тобайас Мензис
Тобайас Мензис
Даниэль Уэббер
Даниэль Уэббер
Николас Браун
Николас Браун
Линдси Дункан
Линдси Дункан
Жюли Дельпи
Жюли Дельпи
Коннор Суинделлс
Коннор Суинделлс
Санджив Бхаскар
Санджив Бхаскар
The Captain
Саманта Мортон
Саманта Мортон
Режиссер Рубен Эстлунд
Сценарист Рубен Эстлунд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Швеция
Производство Coproduction Office, Plattform Produktion, Parisienne de Production
Другие названия
The Entertainment System Is Down

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 15 августа 2026

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Кирстен Данст и Даниэль Брюль сыграют с Киану Ривзом в новом фильме Рубена Эстлунда
15 мая 2024 17:10 Кирстен Данст и Даниэль Брюль сыграют с Киану Ривзом в новом фильме Рубена Эстлунда Съемки пройдут в 2025 году.
Киану Ривз собирается сыграть в новом фильме Рубена Эстлунда
22 апреля 2024 10:35 Киану Ривз собирается сыграть в новом фильме Рубена Эстлунда Не исключено, что актерский состав в дальнейшем пополнится и другими голливудскими звездами.
Для своего нового фильма Рубен Эстлунд возведет одну из крупнейших декораций в истории
25 декабря 2023 10:46 Для своего нового фильма Рубен Эстлунд возведет одну из крупнейших декораций в истории Действие развернется на борту огромного пассажирского самолета.
Рубен Эстлунд рассказал, о чем будет его следующий фильм
31 января 2023 10:18 Рубен Эстлунд рассказал, о чем будет его следующий фильм Режиссер планирует снять хоррор о людях, которым пришлось оторваться от гаджетов на 15 часов.
Вуди Харрельсон снимется в новом фильме Рубена Эстлунда
23 мая 2022 15:44 Вуди Харрельсон снимется в новом фильме Рубена Эстлунда Актер утверждает, что работа с Эстлундом стала для него «животворящим опытом».
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
«Надеюсь, не пойдёт по наклонной»: зрители оценили первые 2 серии «ОПГ» на ОККО — от «очень даже ничего» до «очень слабо»
Пропустили эти «жемчужины» Netflix? Зря: 10 сериалов, которые 100% стоят нескольких вечеров
Эта советская книга была так хороша, что американцы присвоили себе: сняли по ней фильм, собравший 5(!) «Оскаров»
Я милую узнаю по походке, а советское кино — по силуэту: этот сложный тест пройдете на 6/6 только если у вас глаз-алмаз
Включила от скуки старый фильм с Гэри Олдманом — и влюбилась в этот шедевр: неудивительно, что он вошел в топ-250 лучших на Кинопоиске
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
«Иронию судьбы» все знают, но на эти 7 вопросов ответят единицы: сложный тест для фанатов Рязанова
Экспекто тестус! Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какой у вас патронус в мире «Гарри Поттера»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше