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Сказки серого волка Сказки серого волка
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Revolting Rhymes

Сказки серого волка, 2020

2020 / Великобритания
7.1 Оцените
15 голосов
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Новый необычный взгляд на классические сказки.
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Страшному серому волку дают слово, чтобы поделиться своим взглядом на события «Красной Шапочки», «Трех поросят» и других сказок и попытаться отстоять тех, кого принято называть злодеями.

Сборник Роальда Даля «Бандитские стихи» впервые был опубликован в 1982 году. В нем в пародийной форме переиначивались сюжеты знакомых с детства сказок, но только были они в разы страшнее, кровавее и жестче того, что люди привыкли читать о «Золушке» или «Трех медведях». Когда немецкие режиссеры Ян Лахойер и Джейкоб Шух получили предложение создать по этой книге мультипликацию, перед ними встала непростая задача — и не только потому, что создать по таким своеобразным стихам детский мультфильм довольно сложно, но и потому, что им хотелось отдать дань уважения иллюстратору первого издания Квентину Блейку.

Перед началом рабочего дня в качестве няни дама по имени мисс Хант сидит в кафе с книжкой сказок, когда к ней обращается серый волк (Доминик Уэст) в тренче с просьбой позволить ему присоединиться к ней. Заметив ее книгу, волк выказывает неприязнь к Красной Шапочке (Роуз Лесли), а также утверждает, что вопреки распространенному мнению Белоснежка (Джемма Чан) была блондинкой. Тогда же он начинает свой рассказ о своих племянниках Рольфе и Рексе, ставших жертвами Шапочки, за которых он намеревается отомстить ей.

 

В основу мультика лег сборник «Бандитские стихи» Роальда Даля, особенностью которого является то, что шесть старых, знакомых всем сказок пересказываются с точки зрения антагониста.

Иллюстрации художника Квентина Блейка, которые вошли в сборник Роальда Даля «Бандитские стихи», были использованы и для рисовки фильма.

Впервые мультик вышел в 2016 году на BBC двумя 30-минутными эпизодами.

Некоторые персонажи фильма сильно напоминают тряпичных кукол. Они были вдохновлены экспонатами в музее игрушек в Мюнхене, куда регулярно ходили режиссеры Ян Лахойер и Джейкоб Шух, пока работали над героями.

Как и в сказках братьев Гримм в оригинальных редакциях, некоторые эпизоды в «Бандитских стихах» тоже весьма жестоки. Например, в одной из частей Красная Шапочка спасает одного из трех поросят от серого волка, а затем убивает его и делает из него сумку. В сборнике это финальная сцена одной из историй, и мотивация Красной Шапочки не объясняется. По словам режиссеров Яна Лахойера и Джейкоба Шуха, перенесение таких эпизодов в мультфильм стало одним из самых сложных аспектов киноадаптации сборника.

Создатели мультфильма вдохновлялись адаптацией Тима Минчина другого произведения Роальда Даля — «Матильды».

Фильм был создан к 100-летию со дня рождения писателя Роальда Даля.

В 2017 году мультфильм получил детскую награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

В «Бандитских стихах» Роальда Даля персонажи шести историй никак не пересекаются, в отличие от мультфильма.

 

Как Белоснежка победит злую мачеху? Каким образом Джеку удастся избежать встречи с ужасным Великаном и найти сокровища? За кого на самом деле выйдет замуж Золушка? И как всех обхитрит Красная Шапочка? Думаете, что все знаете? Серый Волк расскажет свою собственную историю.

7.1 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 3 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 3 сентября 2020
Премьера в мире 3 сентября 2020
Возраст 6+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Ян Лачауэр
В ролях
Доминик Уэст
Доминик Уэст
Роуз Лесли
Роуз Лесли
Джемма Чан
Джемма Чан
Роб Брайдон
Роб Брайдон
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Сказки серого волка 3 постера
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Сказки серого волка
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Представьте себе сказочный мир, где Белоснежка и Красная Шапочка оказались лучшими подругами, семь гномов — всего лишь низкорослыми жокеями на пенсии, три поросенка — далеко не милыми зверюшками, желающими просто соорудить крепкий дом, а Джек не только вырастил бобовое дерево, но и влюбился в свою соседку Золушку. Именно о судьбе известных многим с детства героев поведает Серый Волк случайной собеседнице вечером в пустом кафе. Это будут не очередные выдуманные истории на сон…
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Владимир Ивелев 3 сентября 2020, 14:09
Никогда не писал отзывы к фильмам!!! Но это полнейшее дно.
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15 голосов
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Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Эксклюзив: смотрим фрагмент фильма «Сказки серого волка» Уже 3 сентября на больших экранах нашей страны стартует анимационный фильм «Сказки серого волка». 
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31 августа 2020 14:26
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