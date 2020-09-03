Сказки серого волка, 2020

Страшному серому волку дают слово, чтобы поделиться своим взглядом на события «Красной Шапочки», «Трех поросят» и других сказок и попытаться отстоять тех, кого принято называть злодеями.
Сборник Роальда Даля «Бандитские стихи» впервые был опубликован в 1982 году. В нем в пародийной форме переиначивались сюжеты знакомых с детства сказок, но только были они в разы страшнее, кровавее и жестче того, что люди привыкли читать о «Золушке» или «Трех медведях». Когда немецкие режиссеры Ян Лахойер и Джейкоб Шух получили предложение создать по этой книге мультипликацию, перед ними встала непростая задача — и не только потому, что создать по таким своеобразным стихам детский мультфильм довольно сложно, но и потому, что им хотелось отдать дань уважения иллюстратору первого издания Квентину Блейку.
Перед началом рабочего дня в качестве няни дама по имени мисс Хант сидит в кафе с книжкой сказок, когда к ней обращается серый волк (Доминик Уэст) в тренче с просьбой позволить ему присоединиться к ней. Заметив ее книгу, волк выказывает неприязнь к Красной Шапочке (Роуз Лесли), а также утверждает, что вопреки распространенному мнению Белоснежка (Джемма Чан) была блондинкой. Тогда же он начинает свой рассказ о своих племянниках Рольфе и Рексе, ставших жертвами Шапочки, за которых он намеревается отомстить ей.
В основу мультика лег сборник «Бандитские стихи» Роальда Даля, особенностью которого является то, что шесть старых, знакомых всем сказок пересказываются с точки зрения антагониста.
Иллюстрации художника Квентина Блейка, которые вошли в сборник Роальда Даля «Бандитские стихи», были использованы и для рисовки фильма.
Впервые мультик вышел в 2016 году на BBC двумя 30-минутными эпизодами.
Некоторые персонажи фильма сильно напоминают тряпичных кукол. Они были вдохновлены экспонатами в музее игрушек в Мюнхене, куда регулярно ходили режиссеры Ян Лахойер и Джейкоб Шух, пока работали над героями.
Как и в сказках братьев Гримм в оригинальных редакциях, некоторые эпизоды в «Бандитских стихах» тоже весьма жестоки. Например, в одной из частей Красная Шапочка спасает одного из трех поросят от серого волка, а затем убивает его и делает из него сумку. В сборнике это финальная сцена одной из историй, и мотивация Красной Шапочки не объясняется. По словам режиссеров Яна Лахойера и Джейкоба Шуха, перенесение таких эпизодов в мультфильм стало одним из самых сложных аспектов киноадаптации сборника.
Создатели мультфильма вдохновлялись адаптацией Тима Минчина другого произведения Роальда Даля — «Матильды».
Фильм был создан к 100-летию со дня рождения писателя Роальда Даля.
В 2017 году мультфильм получил детскую награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
В «Бандитских стихах» Роальда Даля персонажи шести историй никак не пересекаются, в отличие от мультфильма.
Как Белоснежка победит злую мачеху? Каким образом Джеку удастся избежать встречи с ужасным Великаном и найти сокровища? За кого на самом деле выйдет замуж Золушка? И как всех обхитрит Красная Шапочка? Думаете, что все знаете? Серый Волк расскажет свою собственную историю.