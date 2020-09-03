Сказки серого волка, 2020

Страшному серому волку дают слово, чтобы поделиться своим взглядом на события «Красной Шапочки», «Трех поросят» и других сказок и попытаться отстоять тех, кого принято называть злодеями.

Сборник Роальда Даля «Бандитские стихи» впервые был опубликован в 1982 году. В нем в пародийной форме переиначивались сюжеты знакомых с детства сказок, но только были они в разы страшнее, кровавее и жестче того, что люди привыкли читать о «Золушке» или «Трех медведях». Когда немецкие режиссеры Ян Лахойер и Джейкоб Шух получили предложение создать по этой книге мультипликацию, перед ними встала непростая задача — и не только потому, что создать по таким своеобразным стихам детский мультфильм довольно сложно, но и потому, что им хотелось отдать дань уважения иллюстратору первого издания Квентину Блейку.

Перед началом рабочего дня в качестве няни дама по имени мисс Хант сидит в кафе с книжкой сказок, когда к ней обращается серый волк (Доминик Уэст) в тренче с просьбой позволить ему присоединиться к ней. Заметив ее книгу, волк выказывает неприязнь к Красной Шапочке (Роуз Лесли), а также утверждает, что вопреки распространенному мнению Белоснежка (Джемма Чан) была блондинкой. Тогда же он начинает свой рассказ о своих племянниках Рольфе и Рексе, ставших жертвами Шапочки, за которых он намеревается отомстить ей.