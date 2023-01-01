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Квадрат Квадрат
Киноафиша Фильмы Квадрат Квадрат, 2017: актеры и роли
The Square Квадрат 2017 / Швеция / Германия / Дания / Франция
7.6 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Квадрат, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рубен Эстлунд Рубен Эстлунд Ruben Östlund
В ролях
Элизабет Мосс Элизабет Мосс Elisabeth Moss Доминик Уэст Доминик Уэст Dominic West Терри Нотари Терри Нотари Terry Notary Клас Банг Клас Банг Claes Bang Кристофер Лессо Кристофер Лессо Christopher Læssø
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