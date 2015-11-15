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Шведская теория любви Шведская теория любви
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The Swedish Theory of Love

Шведская теория любви, 2015

2015 / Швеция
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О фильме

Несколько людей идут дружным рядом по лесу в поисках чего-нибудь подозрительного — например, мертвого тела. Они не полицейские и даже не социальные работники. Просто это их хобби, в свободное время они собираются локальной группой энтузиастов и разыскивают пропавших людей. Такие социально ответственные инициативы занимают досуг шведских граждан, живущих жизнью будущего — комфортной, свободной о условностей, полной возможностей и как будто избавленной от предрассудков. Очень одинокой и пугающе стерильной жизнью, о которой и рассказывает в подробностях «Шведская теория любви». Фильм Эрика Гандини издевательски перефразирует название знаменитой классической сентиментальной картины Роя Андерссона. Если верить фильму, сентиментальности в сегодняшней Швеции практически не осталось. Полуитальянец, полушвед Эрик Гандини, несколько лет назад снявший скандальную «Видеократию» про масс-медиа при власти Берлускони, теперь обратил внимание на Швецию, самую спокойную и благополучную страну, в которой по сравнению с остальным миром вроде как мало что можно критиковать. Но и благополучие оказалось отличной мишенью. В мире, где наведен порядок, выяснилось, что безличная государственная забота высокого уровня оборачивается для людей такой степенью разобщенности и одиночества, что некоторые готовы сбежать от подобного мира в лесную коммунну или в Эфиопию — лишь бы не задохнуться от вездесущего нейтралитета и благополучия.

6.6 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 15 ноября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Эрик Гандини
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Шведская теория любви 2 постера
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