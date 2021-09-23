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Кэтрин Уотерстон

Katherine Waterston
Кэтрин Уотерстон
Кэтрин Уотерстон Katherine Waterston
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Дата рождения
3 марта 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Кэтрин Уотерстон

Кэтрин Уотерстон – американская актриса, родилась 3 марта 1980 года в вестминстерском районе Лондона. Кэтрин по происхождению американка, а не британка, а тот факт, что она родилась в Лондоне, связан с тем, что в то время ее родители работали там по контракту. Отец девушки, Сэм Уотерстон, был актером и звездой культового фильма «Человек на Луне», а мать, Линн Луиза Вудрафф, – подиумной моделью, к рождению дочери уже закончившей карьеру. Вскоре после появления Кэтрин на свет ее семья вернулась в США, где родились ее сестра Элизабет и брат Грэм. У актрисы также есть старший сводный брат Джеймс от первого брака отца. Все дети в семье Уотерстон заняты в мире кино: брат Кэтрин, Грэм – режиссер, а Элизабет и Джеймс – актеры. Сама девушка изучала актерское мастерство в престижной школе искусств Нью-Йоркского университета, а свою карьеру начала в театре. Она играла на Бродвее, а одной из самых ярких ролей стала роль Анны в спектакле «Вишневый сад».

Фильмы с Кэтрин Уотерстон

Параллельно с театром Кэтрин получала опыт киносъемок. Впервые на экранах она эпизодически появилась в 2007 году в фильме «Майкл Клейтон», затем последовали такие же небольшие роли в картинах «Няньки» (2007), «Штурмуя Вудсток» (2009), «Робот и Фрэнк» (2012), «Фабрика» (2012) и «Быть Флинном» (2012). Также Уотерстон засветилась на телевидении, снявшись в нескольких эпизодах криминального сериала «Подпольная империя» (2010-2014).

Первую популярность актриса получила благодаря роли в остросюжетном триллере «Слежка» (2012), где ее партнерами по съемочной площадке стали голливудские звезды  – Вайнона Райдер, Джеймс Франко и Джош Хэмилтон. После этого Кэтрин Уотерстон сыграла в таких фильмах, как «Исчезновение Элеанор Ригби» и «Врожденный порок», а за роль в последнем была удостоена номинации на премию «Спутник». После этого события Кэтрин стала получать много предложений и стала сама решать, какие из них ей принять. Так, она появилась в лентах «Стеклянная челюсть» (2013), «Флюиды» (2014), «Любовь без обязательств» (2015) и «Стив Джобс» (2015).

Кэтрин Уотерстон – «Фантастические твари и где они обитают»

Широкая известность пришла к Кэтрин благодаря роли Тины Гольдштейн в фэнтезийном фильме Дэвида Йейтса «Фантастические твари и где они обитают» (2016), экранизации одноименной книги Джоан Кэтлин Роулинг. Лента является спин-оффом серии фильмов о Гарри Поттере и рассказывает о событиях, происходивших за 65 лет до начала основной истории самого Гарри. Фильм был положительно принят критиками и зрителями и собрал в прокате 814 миллионов долларов при бюджете в 180 миллионов. К своему персонажу Уотерстон вернется в 2018 году во второй части «Тварей».

Кэтрин Уотерстон – «Чужой»

В 2017 году Кэтрин появилась в одной из главных ролей в научно-фантастической картине Ридли Скотта «Чужой: Завет», продолжении ленты «Прометей» (2012) и шестой части серии фильмов о вселенной Чужих. Другие главные роли в фильме исполнили Майкл Фассбендер и Билли Крудап. Картина стала успешной в прокате, а Кэтрин Уотерстон приобрела еще больше поклонников.

В том же году актриса появилась на экранах в комедии «Удача Логана». В  2018 году помимо «Фантастических тварей» Кэтрин можно будет увидеть в историко-биографической ленте «Война токов».

Личная жизнь Кэтрин Уотерстон

Кэтрин Уотерстон относится к тем публичным личностям, которые пытаются скрыть детали своей личной жизни. О своих романтических увлечениях актриса не рассказывает даже коллегам по съемочным площадкам. Из социальных сетей стало известно, что актриса давно состоит в отношениях с американским сценаристом, режиссером и музыкантом Адамом Раппом, который старше ее на 12 лет.

 

 

Интересные факты о Кэтрин Уотерстон

- Первую популярность Кэтрин Уотерстон принесла роль в фильме «Слежка».

- Из-за большого роста актрисы (180 см) режиссерам было трудно подбирать ей партнеров, поэтому на передний план она попала лишь спустя 10 лет после начала карьеры.

- Все дети в семье Уотерстон связаны с кино: ее брат работает режиссером, а сестра и сводный также являются актерами.

Фильмография Кэтрин Уотерстон
Фантастические твари: Тайны Дамблдора
Фантастические твари: Тайны Дамблдора
фантастика, приключения, семейный 2022, США
7.0
Мир грядущий
Мир грядущий
драма 2020, США
6.0
Амундсен
Амундсен
драма, биография, приключения 2019, Норвегия
6.0
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
фэнтези 2018, США
7.0
Середина 90-х
Середина 90-х
драма, комедия 2018, США
7.0
Чужой: Завет
Чужой: Завет
фантастика 2017, США
6.0
Удача Логана
Удача Логана
комедия 2017, США
6.0
Война токов
Война токов
исторический, драма 2017, США
7.0
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Фотографии Кэтрин Уотерстон Все фотографии
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