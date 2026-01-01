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Кэтрин Уотерстон 7 фотографий
Кэтрин Уотерстон Katherine Waterston
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Кэтрин Уотерстон

Katherine Waterston

Дата рождения
3 марта 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Вестминстер, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Биография Кэтрин Уотерстон

Кэтрин Уотерстон – американская актриса, родилась 3 марта 1980 года в вестминстерском районе Лондона. Кэтрин по происхождению американка, а не британка, а тот факт, что она родилась в Лондоне, связан с тем, что в то время ее родители работали там по контракту. Отец девушки, Сэм Уотерстон, был актером и звездой культового фильма «Человек на Луне», а мать, Линн Луиза Вудрафф, – подиумной моделью, к рождению дочери уже закончившей карьеру. Вскоре после появления Кэтрин на свет ее семья вернулась в США, где родились ее сестра Элизабет и брат Грэм. У актрисы также есть старший сводный брат Джеймс от первого брака отца. Все дети в семье Уотерстон заняты в мире кино: брат Кэтрин, Грэм – режиссер, а Элизабет и Джеймс – актеры. Сама девушка изучала актерское мастерство в престижной школе искусств Нью-Йоркского университета, а свою карьеру начала в театре. Она играла на Бродвее, а одной из самых ярких ролей стала роль Анны в спектакле «Вишневый сад».

Фильмы с Кэтрин Уотерстон

Параллельно с театром Кэтрин получала опыт киносъемок. Впервые на экранах она эпизодически появилась в 2007 году в фильме «Майкл Клейтон», затем последовали такие же небольшие роли в картинах «Няньки» (2007), «Штурмуя Вудсток» (2009), «Робот и Фрэнк» (2012), «Фабрика» (2012) и «Быть Флинном» (2012). Также Уотерстон засветилась на телевидении, снявшись в нескольких эпизодах криминального сериала «Подпольная империя» (2010-2014).

Первую популярность актриса получила благодаря роли в остросюжетном триллере «Слежка» (2012), где ее партнерами по съемочной площадке стали голливудские звезды  – Вайнона Райдер, Джеймс Франко и Джош Хэмилтон. После этого Кэтрин Уотерстон сыграла в таких фильмах, как «Исчезновение Элеанор Ригби» и «Врожденный порок», а за роль в последнем была удостоена номинации на премию «Спутник». После этого события Кэтрин стала получать много предложений и стала сама решать, какие из них ей принять. Так, она появилась в лентах «Стеклянная челюсть» (2013), «Флюиды» (2014), «Любовь без обязательств» (2015) и «Стив Джобс» (2015).

Кэтрин Уотерстон – «Фантастические твари и где они обитают»

Широкая известность пришла к Кэтрин благодаря роли Тины Гольдштейн в фэнтезийном фильме Дэвида Йейтса «Фантастические твари и где они обитают» (2016), экранизации одноименной книги Джоан Кэтлин Роулинг. Лента является спин-оффом серии фильмов о Гарри Поттере и рассказывает о событиях, происходивших за 65 лет до начала основной истории самого Гарри. Фильм был положительно принят критиками и зрителями и собрал в прокате 814 миллионов долларов при бюджете в 180 миллионов. К своему персонажу Уотерстон вернется в 2018 году во второй части «Тварей».

Кэтрин Уотерстон – «Чужой»

В 2017 году Кэтрин появилась в одной из главных ролей в научно-фантастической картине Ридли Скотта «Чужой: Завет», продолжении ленты «Прометей» (2012) и шестой части серии фильмов о вселенной Чужих. Другие главные роли в фильме исполнили Майкл Фассбендер и Билли Крудап. Картина стала успешной в прокате, а Кэтрин Уотерстон приобрела еще больше поклонников.

В том же году актриса появилась на экранах в комедии «Удача Логана». В  2018 году помимо «Фантастических тварей» Кэтрин можно будет увидеть в историко-биографической ленте «Война токов».

Личная жизнь Кэтрин Уотерстон

Кэтрин Уотерстон относится к тем публичным личностям, которые пытаются скрыть детали своей личной жизни. О своих романтических увлечениях актриса не рассказывает даже коллегам по съемочным площадкам. Из социальных сетей стало известно, что актриса давно состоит в отношениях с американским сценаристом, режиссером и музыкантом Адамом Раппом, который старше ее на 12 лет.

 

 

Популярные фильмы

Фантастические твари и где они обитают 7.6
Фантастические твари и где они обитают (2016)
Середина 90-х 7.5
Середина 90-х (2018)
Перри Мейсон 7.3
Перри Мейсон (2020)

Фильмография Кэтрин Уотерстон

Восставший
Восставший The Uprising
боевик, драма, исторический 2026, Германия
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Улица страха: Королева красоты 5.6
Улица страха: Королева красоты Fear Street: Prom Queen
ужасы, детектив, триллер 2025, США
Смотреть трейлер Рецензия
Фэкхем-Холл 6.1
Фэкхем-Холл Fackham Hall
комедия 2025, Великобритания
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Park Avenue 6.9
Park Avenue Park Avenue
драма 2025, США
Франшиза 6.4
Франшиза
комедия 2024, США
Агентство 7.1
Агентство
драма, триллер 2024, США
Оно слушает 5.8
Оно слушает Afraid
ужасы 2024, США
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Асфальтовые джунгли 6
Асфальтовые джунгли Asphalt City
триллер, драма 2023, США
Смотреть трейлер
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Новости о Кэтрин Уотерстон
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Интересные факты о Кэтрин Уотерстон

- Первую популярность Кэтрин Уотерстон принесла роль в фильме «Слежка».

- Из-за большого роста актрисы (180 см) режиссерам было трудно подбирать ей партнеров, поэтому на передний план она попала лишь спустя 10 лет после начала карьеры.

- Все дети в семье Уотерстон связаны с кино: ее брат работает режиссером, а сестра и сводный также являются актерами.

Фотографии Кэтрин Уотерстон

Кэтрин Уотерстон Кэтрин Уотерстон Кэтрин Уотерстон Кэтрин Уотерстон Кэтрин Уотерстон Кэтрин Уотерстон и Эдди Рэдмейн
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