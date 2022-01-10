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Каллум Тернер
Каллум Тернер
Callum Turner
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Каллум Тернер
Callum Turner
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Дата рождения
15 февраля 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Каллум Тернер
Родился 15 февраля 1990 года. Челси, Лондон, Великобритания.
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Фильмография Каллум Тернер
Фантастические твари: Тайны Дамблдора
фантастика, приключения, семейный
2022, США
7.0
Последнее письмо от твоего любимого
драма, мелодрама
2021, Канада
6.0
Эмма.
мелодрама, комедия
2020, Великобритания
6.0
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
фэнтези
2018, США
7.0
Единственный живой парень в Нью-Йорке
драма
2017, США
6.0
Кредо убийцы
фантастика, боевик, приключения
2016, США
7.0
Зеленая комната
триллер, криминал
2015, США
6.0
Мальчики в лодке
драма, спорт
, США
0.0
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Ньют Саламандер и его брат осматривают пещеру на новом кадре из «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора»
На этот раз герои будут действовать в одной команде.
Написать
10 января 2022 13:55
Каллум Тернер получил роль в экранизации книги о юных гребцах, завоевавших золото Олимпиады 1936 года
Постановкой займется Джордж Клуни.
Написать
2 ноября 2021 15:12
Вышел трейлер мелодрамы «Последнее письмо от твоего любимого» по одноименному роману Джоджо Мойес
Фильм расскажет о двух парах влюбленных, истории которых тесно переплетены и развиваются с разрывом в 50 лет.
Написать
5 мая 2021 14:10
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