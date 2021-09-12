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Фантастические твари: Тайны Дамблдора
Отзывы о фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»
Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore
Фантастические твари: Тайны Дамблдора
2022 / США
Трейлер
6.6
Оцените
34
голоса
Рейтинг IMDb: 6.2
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p4radise.circus
12 сентября 2021, 12:10
Оценка
Ждем, конечно. Но вот честно, без Джонни Дэппа сомневаюсь, что часть будет стоящей.
12 сентября 2021, 12:10
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1
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Меланхолик
30 октября 2021, 16:16
Согласен. Делали б тогда временной промежуток до появлнения серии про Гриндевальда, чтобы не создавать сюжетных пустот из-за отсутсвия актера. А эту истории приберегли б на потом.
30 октября 2021, 16:16
0
1
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Павлик
2 ноября 2021, 18:47
Надеюсь, что хороший сюжет придумали и никого глупо не слили. А то наметилась пообная тенденция во многих крупных проектах в последнее время.
2 ноября 2021, 18:47
0
2
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Салават Сайфуллин
3 ноября 2021, 00:10
Я очень рад и в шоке что оно скоро будет.\nЖду не дождусь первого трейлера
3 ноября 2021, 00:10
0
1
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Таня Токарева
6 ноября 2021, 14:25
изначально вообще писали что будет 12 ноября 2021 а тут опять 2022 ну емае
6 ноября 2021, 14:25
0
1
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evgenbobsan
4 января 2022, 16:37
WB трусливые щенки. В Америке все такие как, что где горяченьким запах нет они тут же в кусты
4 января 2022, 16:37
0
0
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User
23 января 2022, 13:39
Я думаю должна быть прикольная часть💓💓😍
23 января 2022, 13:39
0
0
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line_linev00
8 октября 2022, 00:00
Оценка
Посмотрев трейлер его отсутствие бросается в глаза, но помимо него достаточно стоящих актёров, которые стали олицетворением этой картины. Да и за 2.5 часа фильма- можно сюпривыкнуть к \"новому Гринн-Де-Вальду\")
8 октября 2022, 00:00
0
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