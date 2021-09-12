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Фантастические твари: Тайны Дамблдора Фантастические твари: Тайны Дамблдора
Киноафиша Фильмы Фантастические твари: Тайны Дамблдора Отзывы о фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»
Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore Фантастические твари: Тайны Дамблдора 2022 / США
6.6 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

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p4radise.circus 12 сентября 2021, 12:10
Оценка
Ждем, конечно. Но вот честно, без Джонни Дэппа сомневаюсь, что часть будет стоящей.
12 сентября 2021, 12:10 Ответить
Меланхолик 30 октября 2021, 16:16
Согласен. Делали б тогда временной промежуток до появлнения серии про Гриндевальда, чтобы не создавать сюжетных пустот из-за отсутсвия актера. А эту истории приберегли б на потом.
30 октября 2021, 16:16 Ответить
Павлик 2 ноября 2021, 18:47
Надеюсь, что хороший сюжет придумали и никого глупо не слили. А то наметилась пообная тенденция во многих крупных проектах в последнее время.
2 ноября 2021, 18:47 Ответить
Салават Сайфуллин 3 ноября 2021, 00:10
Я очень рад и в шоке что оно скоро будет.\nЖду не дождусь первого трейлера
3 ноября 2021, 00:10 Ответить
Таня Токарева 6 ноября 2021, 14:25
изначально вообще писали что будет 12 ноября 2021 а тут опять 2022 ну емае
6 ноября 2021, 14:25 Ответить
evgenbobsan 4 января 2022, 16:37
WB трусливые щенки. В Америке все такие как, что где горяченьким запах нет они тут же в кусты
4 января 2022, 16:37 Ответить
User 23 января 2022, 13:39
Я думаю должна быть прикольная часть💓💓😍
23 января 2022, 13:39 Ответить
line_linev00 8 октября 2022, 00:00
Оценка
Посмотрев трейлер его отсутствие бросается в глаза, но помимо него достаточно стоящих актёров, которые стали олицетворением этой картины. Да и за 2.5 часа фильма- можно сюпривыкнуть к \"новому Гринн-Де-Вальду\")
8 октября 2022, 00:00 Ответить
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