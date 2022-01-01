В каком порядке смотреть все фильмы серии «Фантастические твари» по хронологии

События «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» разделяют около 65 лет. В этой франшизе мы не увидим практически никого из успевших полюбиться персонажей. Но здесь на экране предстанут молодой Дамблдор, а также профессор Макгоногалл. Нам покажут и школу магии, хотя Хогвартс здесь – лишь краткая остановка. Основным же местом действия станет Нью-Йорк, а затем и Европа.

Перед релизом новой части советуем пересмотреть первые две. И восстановить хронологию событий в следующем порядке.

2016 – «Фантастические твари и где они обитают»

Первые кадры фильма знакомят нас с Ньютом Саламандером. Волшебник и специалист по магическим созданиям в 1926 году прибывает в Нью-Йорк. Мы узнаем, что Ньют – именно тот маг, который написал книгу «Фантастические твари и где они обитают». Это учебник, который неоднократно упоминался в «Гарри Поттере».

Но это будет чуть позже, а пока перед нами предстает своеобразный молодой человек, которого заботят лишь собственные питомцы. В его чемодане – настоящий зверинец, состоящий из необычных существ. И, конечно, удержать их невозможно. Несколько магических созданий совершают побег.

Ньют знакомится с маглом Якобом Ковальски, а также с волшебницами Тиной и Куини. Вместе они попытаются найти сбежавших существ. Но беспорядок на улицах Нью-Йорка связан не только с ними.

Все маги города безуспешно пытаются найти того, кто устраивает разрушения. Лишь Ньют догадывается, что это обскур – темная сущность, в которую перерождается ребенок, когда не может научиться владеть магией. И найти обскура не менее важно, чем сбежавших созданий. Ведь на него охотится и главный темный волшебник того времени – Грин-де-Вальд…

2018 – «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

После событий первой части прошло несколько месяцев. Грин-де-Вальд пойман, и его собираются перевезти в Европу. Но разве самый темный и хитрый маг в мире даст это сделать?

Грин-де-Вальд сбегает, а нас сюжет переносит в Англию. Мы знакомимся с новыми подробностями прошлого Ньюта Саламандера. Оказывается, в Хогвартсе он был влюблен в Литу Лестрейндж – дальнюю родственницу сторонницы Волан-де-Морта Беллатрисы. Но теперь девушка помолвлена с его братом.

Тем временем Грин-де-Вальд собирает сторонников. Он намерен установить власть над мглами. Ему не нужно использовать силу. Темный маг хитер и знает, как заставить встать на свою сторону волшебников. Куини тоже остается с ним.

Грин-де-Вальду нужен Криденс. Он – единственный, кто смог приручить обскура, живущего в собственном теле. С его мощью темный маг станет практически всемогущим. Но как заставить юношу встать на сторону зла? Конечно, использовать тайну происхождения, которую тот давно пытается раскрыть…

Третья часть «Фантастических тварей» – предположительно 2021

Фильм должен был выйти в 2020 году, но из-за пандемии съемки приостановили. К тому же, авторы решили лучше проработать сценарий. Предварительная дата релиза – 11 ноября 2021.

Создатели франшизы не раскрывают подробностей. Однако известно, что действие развернется во время Второй мировой войны. События будут связаны с Рио-де-Жанейро, а также с Берлином.

В ходе финального противостояния мы увидим эпичную битву Грин-де-Вальда и Дамблдора. Как мы помним из «Гарри Поттера», именно будущий директор Хогвартса смог победить темного мага. И после сражения завладел бузинной палочкой. Но сначала он должен будет решить для себя, сможет ли биться с лучшим другом…