Frank Doyle (Workman 1) Привет, дорогая, что привело тебя в центр города?

Eulalie 'Lally' Hicks Я действительно надеюсь, что ты не потратила весь день, чтобы это придумать.

Frank Doyle (Workman 1) О, ты хочешь, чтобы было страшно? Это то, что ты хочешь?

Eulalie 'Lally' Hicks Ты знаешь, в чем дело, ты просто недостаточно пугающий.

Frank Doyle (Workman 1) Я думаю, что я вполне пугающий. Я...

[одному из своих друзей]

Frank Doyle (Workman 1) Разве я не пугающий?

Eulalie 'Lally' Hicks Может, если бы ты размахивал руками, знаешь, как сумасшедший, тогда бы ты выглядел более пугающим.

[он делает это немного неуверенно]

[он делает это больше, и из своей пекарни Джейкоб видит их]

[бьет по двум сковородкам]

Jacob Kowalski Хватит. Убирайся отсюда.

Frank Doyle (Workman 1) Что у тебя на уме, пекарь?

Jacob Kowalski О, боже. Вам должно быть стыдно.

Frank Doyle (Workman 1) О, ну, нам не стыдно.

Jacob Kowalski Это дама. Знаешь что, я дам тебе первый шанс.

[указывает на свой подбородок]

Frank Doyle (Workman 1) Ты уверен?

[на него накладывают заклятие "Полная неподвижность"]

Frank Doyle (Workman 1) О, боже.

[восстанавливаясь]

Frank Doyle (Workman 1) В последний раз, когда я помогал этой женщине. Лалли!