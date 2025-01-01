Frank Doyle (Workman 1)
Привет, дорогая, что привело тебя в центр города?
Frank Doyle (Workman 1)
О, ты хочешь, чтобы было страшно? Это то, что ты хочешь?
Frank Doyle (Workman 1)
Я думаю, что я вполне пугающий. Я...
[одному из своих друзей]
Frank Doyle (Workman 1)
Разве я не пугающий?
Eulalie 'Lally' Hicks
Может, если бы ты размахивал руками, знаешь, как сумасшедший, тогда бы ты выглядел более пугающим.
[он делает это немного неуверенно]
[он делает это больше, и из своей пекарни Джейкоб видит их]
[бьет по двум сковородкам]
Frank Doyle (Workman 1)
Что у тебя на уме, пекарь?
Frank Doyle (Workman 1)
О, ну, нам не стыдно.
[указывает на свой подбородок]
Frank Doyle (Workman 1)
Ты уверен?
[на него накладывают заклятие "Полная неподвижность"]
Frank Doyle (Workman 1)
О, боже.
[восстанавливаясь]
Frank Doyle (Workman 1)
В последний раз, когда я помогал этой женщине. Лалли!