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Киноафиша Фильмы Фантастические твари: Тайны Дамблдора Цитаты из фильма Фантастические твари: Тайны Дамблдора

Цитаты из фильма Фантастические твари: Тайны Дамблдора

[из трейлера]
Албус Дамблдор Мир, каким мы его знаем, рушится. То, что сегодня кажется невообразимым, завтра станет неизбежным. Если ты согласишься сделать то, о чем я прошу, тебе придется мне доверять, даже когда каждый инстинкт подсказывает тебе этого не делать.
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Ньют Скамандер [Из трейлера] Гриндельвальд способен видеть будущее. Поэтому, если мы надеемся его победить, то наша лучшая надежда... это сбить его с толку.
Банти Что?
Джейкоб Ковальски Это действует на меня прямо сейчас.
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Альбус Дамблдор [Из трейлера] Верно. 3 балла Хаффлпаффу.
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Геллерт Гриндевальд Наша война с магловами начинается сегодня!
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Albus Dumbledore Забавно, как исторические дни кажутся такими обыденными, когда ты их живёшь. Возможно, именно это и происходит, когда мир делает всё правильно. Приятно знать, что это случается время от времени.
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Геллерт Гриндевальд Кто будет любить тебя сейчас, Дамблдор?
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Албус Дамблдор [раскрывая, что его кровь с Гриндевальдом была разорвана] Удивительно.
Ньют Скамандер Но как? Я думал, вы не можете действовать друг против друга.
Албус Дамблдор Мы не действовали. Он хотел убить, я хотел защитить. Наши заклинания встретились. Давайте назовём это судьбой. В конце концов, как ещё мы выполним свои судьбы?
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Криденс Бэрбоу Ты когда-нибудь думал обо мне?
Аберифорт Всегда. Вернись домой.
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Jacob Kowalski Ты знаешь, что Дамблдор сказал мне?
Queenie Goldstein Нет.
Jacob Kowalski Он сказал, что у меня полное сердце. Он не прав. Я всегда буду иметь место для тебя.
Queenie Goldstein Да?
Jacob Kowalski Да. Ты это знаешь.
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Albus Dumbledore Я должен извиниться. Я... никогда не хотел, чтобы ты страдал от Заклятия Круциатус.
Jacob Kowalski Да... ну, знаешь, мы вернули Квини, так что мы в расчёте. Эй, могу я задать тебе вопрос?
[доставая свою палочку]
Jacob Kowalski Могу я оставить это? На память, как в старые добрые времена?
Albus Dumbledore Я не могу думать ни о ком, кто больше этого заслуживает.
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Геллерт Гриндевальд Ты не сможешь остановить меня.
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Креденс Бэрбоу [Гриндевальд выбран возглавить Международную конфедерацию волшебников] Он вам лжёт. Это существо мертво.
[он падает, и Аберифорф подходит, чтобы помочь ему]
Альбус Дамблдор Не сейчас. Подожди.
Ньют Скамандер Он сделал это, чтобы обмануть тебя. Он убил его и заколдовал так, чтобы ты думал, что он достоин вести. Но он не хочет вести вас. Он просто хочет, чтобы вы шли за ним.
Геллерт Гриндевальд Слова. Слова, предназначенные для обмана. Чтобы заставить вас сомневаться в том, что вы видели своими собственными глазами.
Ньют Скамандер В ту ночь родились два Килина. Близнец. И я знаю, что... я знаю, что б...
Геллерт Гриндевальд Почему? Потому что у тебя нет доказательств. Потому что не было второго Килина. Я не прав?
Ньют Скамандер Его мать была убита, он...
Геллерт Гриндевальд Так где же он сейчас, мистер Скамандер?
Бунти [зам disguised как жрица, она подходит и передаёт Ньюту его чемодан] Никто не может знать всё, Ньют.
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Albus Dumbledore Спасибо.
Waitress Хотите что-то еще?
Albus Dumbledore Нет. Нет, нет, пока что нет. Я жду. Я ожидаю кого-то.
Gellert Grindelwald Это одно из ваших обычных мест?
Albus Dumbledore У меня нет постоянных мест.
Gellert Grindelwald Дай мне посмотреть. Иногда я представляю, что все еще чувствую это на своей шее. Я носил его столько лет. Как оно на твоей?
Albus Dumbledore Мы можем освободить друг друга от этого.
Gellert Grindelwald Им нравится болтать, не так ли, нашим магловским друзьям. Хотя, надо признать, они хорошо заваривают чай.
Albus Dumbledore То, что ты делаешь, — безумие.
Gellert Grindelwald Это то, о чем мы говорили.
Albus Dumbledore Я был молод. Я был...
Gellert Grindelwald Привержен. Мне. Нам.
Albus Dumbledore Нет. Я согласился, потому что...
Gellert Grindelwald Потому что?
Albus Dumbledore Потому что я был в тебя влюблен.
Gellert Grindelwald Да. Но это не причина, по которой ты согласился. Это ты сказал, что мы можем изменить мир. Что это наше право по рождению.
Gellert Grindelwald Ты чувствуешь это? Этот запах.
Gellert Grindelwald Ты действительно собираешься отвернуться от своего рода? Ради этих животных?
Gellert Grindelwald С тобой или без тебя, я сожгу их мир, Альбус.
Gellert Grindelwald Ничего не сможешь сделать, чтобы остановить меня.
Gellert Grindelwald Наслаждайся своим чаем.
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Queenie Goldstein Ты в опасности, понимаешь? Тебе нужно уйти.
Jacob Kowalski Ну...
Queenie Goldstein Я не могу... Я не могу уйти, ладно? Я не могу вернуться домой. Для меня уже слишком поздно, понимаешь? Некоторые ошибки... они просто... они слишком велики.
Jacob Kowalski Ты можешь меня послушать?
Queenie Goldstein Нет времени. За мной следили. Я ускользнула, но скоро они меня найдут. Они найдут нас.
Jacob Kowalski Мне все равно. У меня есть только мы. Я не имею смысла без нас.
Queenie Goldstein Джейкоб, что? Давай... Я больше тебя не люблю. Просто убираться отсюда.
Jacob Kowalski Ты худший лжец на свете, Куини Голдстейн.
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Albus Dumbledore Гриндевальд сделает всё, что в его силах, чтобы заполучить нашего редкого друга. Поэтому крайне важно, чтобы мы держали в неведении тех, кого он отправит от своего имени, чтобы Килин добрался до церемонии в безопасности. Если к чаю Килин, не говоря уже о нас, всё ещё будут живы, мы должны считать наши усилия успешными.
Jacob Kowalski Для справки, никто никогда не умирал, играя в тройной монте.
Albus Dumbledore Важное уточнение. Ладно, все выбирайте кейс, и мы будем на пути. Мистер Ковальски, мы с вами пойдём вместе первыми.
Jacob Kowalski Я? Хорошо.
[когда он тянется за кейсом, Дамблдор clears his throat и отстраняет его, затем кивает, когда Джейкоб указывает на другой]
Albus Dumbledore [активируя портключ] С нетерпением жду, когда вы немного подробнее расскажете мне о тонкостях тройного монте.
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Джейкоб Ковальски Куда дальше?
Альбус Дамблдор Эмм, здесь я с вами прощаюсь.
Джейкоб Ковальски Я... Я извиняюсь, вы что? Оставляете меня?
Альбус Дамблдор Мне нужно встретиться с кем-то другим, мистер Ковальски. Не волнуйтесь, вы будете в полной безопасности. У вас нет Килина. Можете смело оставить чемодан при первой угрозе. И ещё одно, если вы не против, я скажу. Вам следует прекратить сомневаться в себе. У вас есть то, чего у большинства мужчин нет за всю жизнь. Знаете, что это? Сердце, полное любви. Только поистине смелый человек может открыться так честно и полностью, как это делаете вы.
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Джейкоб Ковальски [выходя из камина через сеть Флу] Крутится! Всегда крутится.
Ньют Скамандер [рад его видеть] Джейкоб. Добро пожаловать! Ты гениальный человек. Извини. Я был абсолютно уверен, что профессор Хикс убедит тебя.
Джейкоб Ковальски Да. Ты меня знаешь, приятель. Я не могу упустить хороший Портключ.
Юлалия 'Лалли' Хикс [выходя из камина тоже] Профессор Скамандер.
Ньют Скамандер Профессор Хикс.
Ньют Скамандер Ньют Скамандер, Юлалия 'Лалли' Хикс: Наконец-то.
Ньют Скамандер Так вот, профессор Хикс и я переписывались много лет, но никогда не встречались. Поэтому её книга по продвинутым заклинаниям обязательно к прочтению.
Юлалия 'Лалли' Хикс Ньют слишком добр. "Фантастические звери" — обязательное чтение для всех моих пятиклассников.
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Криденс Бэрбоу [принося малыша Килина к Гриндевальду] Другие говорили, что это особенное.
Геллерт Гриндевальд О, это не просто особенное. Видишь? Видишь её глаза? Эти глаза видят всё. Когда рождается Килин, праведный лидер поднимется, чтобы изменить наш мир навсегда. Её рождение приносит изменения, Криденс, ко всему. Ты молодец.
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Aberforth Я пришёл встретиться с братом, как я и ожидал.
Newt Scamander Эмм, нет, сэр. Мы здесь, чтобы увидеть Альбуса Дамблдора.
Aberforth Это был мой брат.
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Albus Dumbledore Спасибо, Ньют.
Newt Scamander За что?
Albus Dumbledore Выбирай своё ядовитое зелье. Я действительно не смог бы без тебя.
Newt Scamander Я-Я бы снова это сделал, кстати. Если ты спросишь.
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Jacob Kowalski Вы кажетесь действительно хорошей ведьмой. Вы не знаете, через что я прошёл с вашими людьми. Так что, не могли бы вы, пожалуйста, выйти из моей жизни?
Eulalie 'Lally' Hicks Чуть больше года назад...
Jacob Kowalski О, боже мой...
Eulalie 'Lally' Hicks ...в надежде получить небольшой бизнес-кредит, вы вошли в двери Steen National Bank, расположенного всего в шести кварталах отсюда. Затем вы познакомились с Ньютом Скамандером, величайшим и, пожалуй, единственным магизоологом в мире. Вы узнали о мире, о котором прежде совершенно не подозревали. Вы встретили и влюбились в ведьму по имени Куини Голдстейн, вам стерли память с помощью Обливиэйшн, но это не сработало. В результате вы воссоединились с мисс Голдстейн, которая, после вашего отказа жениться на ней, мм, решила присоединиться к Геллерту Гриндевальду и его тёмной армии последователей, которые представляют собой величайшую угрозу как для вашего мира, так и для нашего за четыре века. Как я справилась?
Jacob Kowalski Это было неплохо. За исключением части о том, что Куини перешла на тёмную сторону. Я имею в виду, да, она... она слегка не в себе. Но у неё сердце больше, чем у этого всего безумного острова, и... и она такая умная, понимаете? Она... может читать ваши мысли, понимаете, она такая... как её там...
Eulalie 'Lally' Hicks Легилимен.
Jacob Kowalski Да. Смотрите... видите это? Видите сковороду? Это я, я - сковорода. Я вся в вмятинах, как все. Я просто ничтожество. Я не знаю, какие безумные идеи у вас в голове, мадам, но я уверен, что вы могли бы найти кого-то лучше, чем я. Прощайте.
Eulalie 'Lally' Hicks Я не думаю, что мы можем, мистер Ковальски. Вы могли бы укрыться под прилавком, но не сделали этого. Вы могли бы отвернуться, но не сделали этого. На самом деле, вы были готовы поставить себя под угрозу, чтобы спасти совершенно незнакомого человека. Мне кажется, вы как раз тот самый обычный парень, который сейчас нужен миру. Вы просто пока этого не осознаёте. Вот почему я должна была это показать. Мы нуждаемся в вас, мистер Ковальски.
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Newt Scamander Я полагаю, это подружка невесты?
Tina Goldstein Лучший друг, я так понимаю?
Newt Scamander О, ты что-то сделала с волосами.
Tina Goldstein Нет. О. Ну да, на самом деле, только... только на сегодня.
Newt Scamander Ну, тебе это идет.
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Ньют Скамандер Дамблдор попросил меня передать тебе кое-что, Джейкоб.
[доставая волшебную палочку]
Ньют Скамандер Это змеевик. Он, эм, довольно редкий.
Джейкоб Ковальски Ты что, прикалываешься? Это реально?
Ньют Скамандер Да. Хотя у него нет сердцевины, так что в каком-то смысле да.
Джейкоб Ковальски Это в каком-то смысле реально?
Ньют Скамандер Что важнее, куда мы идем, тебе это понадобится. И еще кое-что для тебя, я думаю, Тезей. Эм... Тедди, отпусти, пожалуйста. Тедди, отпусти, пожалуйста. Нет. Тедди, ты будешь себя вести? Это... Тезея...
[он случайно запускает своего Нифлера в сторону Джейкоба, затем подбирает галстук с пола]
Ньют Скамандер Эм, это...
Тезей Скамандер [беря его, саркастично] Ну конечно. Теперь всё стало на свои места.
Ньют Скамандер Эм, Лалли, я полагаю, тебе дали немного чтения?
Эюлали 'Лалли' Хикс Знаешь, что говорят. Книга может привести тебя по всему миру и обратно, всё, что нужно, это открыть её.
Джейкоб Ковальски Она не шутит.
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Frank Doyle (Workman 1) Привет, дорогая, что привело тебя в центр города?
Eulalie 'Lally' Hicks Я действительно надеюсь, что ты не потратила весь день, чтобы это придумать.
Frank Doyle (Workman 1) О, ты хочешь, чтобы было страшно? Это то, что ты хочешь?
Eulalie 'Lally' Hicks Ты знаешь, в чем дело, ты просто недостаточно пугающий.
Frank Doyle (Workman 1) Я думаю, что я вполне пугающий. Я...
[одному из своих друзей]
Frank Doyle (Workman 1) Разве я не пугающий?
Eulalie 'Lally' Hicks Может, если бы ты размахивал руками, знаешь, как сумасшедший, тогда бы ты выглядел более пугающим.
[он делает это немного неуверенно]
Eulalie 'Lally' Hicks Хорошо. Еще чуть-чуть.
[он делает это больше, и из своей пекарни Джейкоб видит их]
Eulalie 'Lally' Hicks Еще чуть-чуть. Продолжай. Отлично. Три, два, один.
Jacob Kowalski [выходя наружу] Эй!
[бьет по двум сковородкам]
Jacob Kowalski Хватит. Убирайся отсюда.
Frank Doyle (Workman 1) Что у тебя на уме, пекарь?
Jacob Kowalski О, боже. Вам должно быть стыдно.
Frank Doyle (Workman 1) О, ну, нам не стыдно.
Jacob Kowalski Это дама. Знаешь что, я дам тебе первый шанс.
[указывает на свой подбородок]
Jacob Kowalski Давай.
Frank Doyle (Workman 1) Ты уверен?
[на него накладывают заклятие "Полная неподвижность"]
Frank Doyle (Workman 1) О, боже.
[восстанавливаясь]
Frank Doyle (Workman 1) В последний раз, когда я помогал этой женщине. Лалли!
Eulalie 'Lally' Hicks Ой, Франк. Иногда я забываю о своей силе. Я возьму это на себя. Спасибо!
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Албус Дамблдор [квилин выбирает его для Международной конфедерации волшебников] Для меня большая честь. Но так же, как двое из вас родились той ночью, здесь есть еще один, не менее достойный. Я в этом уверен.
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Джейкоб Ковальски Что это за место?
Ньюt Скамандер Комната, которая нам нужна.
Альбус Дамблдор Я надеюсь, у вас есть билеты, которые вам дала Бунти? Они понадобятся для доступа к церемонии.
[указывая на четыре чемодана на земле]
Альбус Дамблдор Как думаешь, Ньюt? Можешь сказать, какой из них твой?
Ньюt Скамандер Нет.
Альбус Дамблдор Хорошо. Я бы волновался, если бы ты мог.
Юлали 'Лалли' Хикс Я предполагаю, что Килин в одном из этих чемоданов.
Альбус Дамблдор Да.
Юлали 'Лалли' Хикс Ну, какой из них?
Альбус Дамблдор Какой, действительно.
Джейкоб Ковальски Ох, это как игра с тремя картами. Как игра с ракушками. Как-как короткая афера.
[видя, что они не понимают]
Джейкоб Ковальски Неважно, это штука для маглов.
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Credence Barebone Он отправляет тебя следить за мной?
Queenie Goldstein Нет. Но он спрашивает. Что ты думаешь, что ты чувствуешь.
Credence Barebone А другие? Он спрашивает, что они думают и чувствуют?
Queenie Goldstein Да, но в основном про тебя.
Credence Barebone И ты ему говоришь?
[выжидая ответа от её молчания]
Credence Barebone Ты говоришь. Кто сейчас читает чей-то разум? Скажи, что ты видишь.
Queenie Goldstein Ты — Дамблдор. Это важная семья. Ты знаешь это, потому что он тебе сказал. Он также сказал тебе, что они тебя бросили. Что ты был... грязным секретом. Эм... он говорит, что Дамблдор тоже его бросил, и он знает, как ты себя чувствуешь. И по этой причине... по этой причине он попросил тебя убить его.
Credence Barebone Я хочу, чтобы ты ушла сейчас, Квинни.
Queenie Goldstein [кивнув, она поворачивается, чтобы уйти] Я не говорю ему. Не всегда. Не всё.
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Jacob Kowalski Я сказал, что хочу выйти, и я хочу выйти.
Eulalie 'Lally' Hicks Ну что ж, мистер Ковальски.
Jacob Kowalski Не могу поверить, что мой психотерапевт сказал, что магов не существует. Какое разочарование...
[входит в свою пекарню и видит, что она уже внутри]
Jacob Kowalski ...деньги!
Eulalie 'Lally' Hicks Вы же знаете, что я ведьма, верно?
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Queenie Goldstein О, ты в порядке, дорогая? О, ты нервничаешь перед выступлением. Не нервничай. Скажи ему, дорогая.
Jacob Kowalski Не нервничай перед выступлением.
Newt Scamander Я-Я не нервничаю.
Jacob Kowalski [идут на кухню] Что это за запах? Почему что-то горит? Альберт?
Queenie Goldstein Мм. Может, мы нервничаем по поводу чего-то другого, а?
Newt Scamander Не могу представить, о чем ты говоришь.
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Albus Dumbledore Вы, конечно, знаете, что это такое.
Theseus Scamander Ньют держал это в Париже. Не могу сказать, что у меня много опыта с такими вещами, но мне кажется, это кровная клятва.
Albus Dumbledore Верно.
Theseus Scamander Чья кровь содержится внутри?
Albus Dumbledore Моя. И Гриндевальда.
Theseus Scamander Я предполагаю, поэтому вы не можете противостоять ему?
Albus Dumbledore Да. И он не может противостоять мне.
Theseus Scamander Могу я спросить, что могло заставить вас сделать такую вещь?
Albus Dumbledore Любовь. Арогантность. Наивность. Выбирайте свою отраву. Мы были молоды, мы собирались изменить мир. Это гарантировало, что мы сделаем это, даже если один из нас изменит свое мнение.
Theseus Scamander И что произойдет, если вы будете с ним сражаться?
Albus Dumbledore [держит на уровне глаз] Это действительно довольно красиво, вы должны признать. Если бы я даже подумал о том, чтобы ослушаться его...
[подвеска гудит и улетает с цепочки, прокладывая себе путь по каменной стене; пока Дамблдор пытается контролировать её палочкой, цепочка на его руке начинает затягиваться]
Albus Dumbledore Она знает, видите ли.
Newt Scamander Албус.
Albus Dumbledore Она чувствует предательство в моем сердце.
Newt Scamander Албус.
[цепочка затягивается вокруг горла Дамблдора]
Newt Scamander Албус.
Albus Dumbledore [когда он успокаивается, подвеска возвращается к его руке] Это было бы лишь малой частью. Магия молодого человека, но, как вы видите, мощная магия. Это нельзя отменить.
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Ньют Скамандер Итак, это, эээ, это Банти Бродейкер, мой незаменимый ассистент на протяжении последних семи лет.
Банти Восемь... лет. И 164 дня.
Ньют Скамандер Как видите, незаменимый. А это, эээ...
Юсуф Кама Юсуф Кама. Приятно познакомиться.
Ньют Скамандер А вы, очевидно, уже познакомились с Джейкобом.
Тезус Скамандер [п clearing this throat] Ньют.
Ньют Скамандер О. Итак... это мой брат, Тезус, и, эээ, он работает в Министерстве.
Тезус Скамандер На самом деле, он глава Британского управления авроров.
Юлалей 'Лалли' Хикс Ах! Ну, мне нужно убедиться, что регистрация моей палочки в порядке.
Тезус Скамандер Да. Хотя, строго говоря, это не входит в мою компетенцию.
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Zabini Покажите руки. Кто вы?
Yusuf Kama Меня зовут Юсуф Кама.
Gellert Grindelwald Кто наш гость?
Yusuf Kama Я ваш поклонник.
Vinda Rosier Вы убили его сестру. Ее звали Лета.
Yusuf Kama Лета Лестрейндж.
Gellert Grindelwald Да. Вы и ваша сестра делите древнюю кровь.
Yusuf Kama Делили. Это единственное, что нас связывает.
Gellert Grindelwald Дамблдор послал вас, я прав?
Yusuf Kama Он боится, что у вас есть создание. Он боится, как вы его используете. Он послал меня, чтобы шпионить за вами. Что вы хотите, чтобы я ему сказал?
Gellert Grindelwald Куини. Он говорит правду?
Gellert Grindelwald Что еще?
Queenie Goldstein Несмотря на то, что он верит в вас... он считает вас виновным в смерти своей сестры. Каждый день он носит ее отсутствие с собой. Каждый вдох напоминает ему, что она больше не дышит.
Gellert Grindelwald Тогда я предполагаю, что вы не против, если я избавлю вас от воспоминаний о вашей сестре. Верно?
Yusuf Kama Верно.
Gellert Grindelwald Вот. Лучше? Я так и думал. Когда мы позволяем себе поглощаться гневом, единственная жертва – это мы сами.
Gellert Grindelwald Теперь мы как раз собирались уходить. Может, вы хотите присоединиться к нам?
Gellert Grindelwald Идемте, мы можем еще немного поговорить о нашем общем друге, Дамблдоре.
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Антон Фогель Тем, кто находится у власти, не надо напоминать, что мы живем в разделенном мире. Каждый день мы слышим разговоры о новой конспирации. Каждый час - новое темное шептание. Эти шепоты только усилились в последние дни с появлением третьего кандидата. Есть только один способ развеять все сомнения и показать, что среди троих представленных есть достойный кандидат.
[уходя и возвращаясь с Килином]
Антон Фогель Как знает каждый мальчишка и девчонка, Килин - это самое чистое из существ в нашем замечательном волшебном мире. Его нельзя обмануть. Пусть Килин объедини нас.
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Джейкоб Ковальски Тина придёт?
Ньют Скамандер Тина недоступна. Эм... Тину повысили, она, эээ, очень-очень занята... ну, по моим сведениям.
Юлалий 'Лалли' Хикс Тина стала главой Американского управления авроров.
Джейкоб Ковальски О.
Юлалий 'Лалли' Хикс Мы хорошо знаем друг друга. Она довольно замечательная женщина.
Ньют Скамандер Да.
Тезеус Скамандер Итак, это команда, которая собирается свалить самого опасного волшебника, с которым мы сталкивались за целый век. Магизоолог, его незаменимый помощник, учитель, волшебник из очень старой французской семьи и... магл-пекарь с его поддельной палочкой.
Джейкоб Ковальски Эй, мы тоже с тобой, приятель, и его палочка работает.
Тезеус Скамандер Кто бы не поверил в наши шансы?
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Albus Dumbledore Ньют говорил тебе, почему ты здесь?
Theseus Scamander Он должен был?
Albus Dumbledore Нет. На самом деле.
Newt Scamander Есть кое-что, о чём, эээ... Дамблдор хотел бы с тобой поговорить.
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Джейкоб Ковальски Как запутать парня, который видит будущее?
Юсуф Кама Контрзрение.
Ньют Скамандер Точно. Так что лучший план — это отсутствие плана.
Юлаи 'Лалли' Хикс Или много пересекающихся планов.
Ньют Скамандер Таким образом, путаница.
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Джейкоб Ковальски Альберт, не забудь пироги.
Альберт (пекарь) Да, мистер К.
Джейкоб Ковальски Альберт. Не больше восьми минут на колачки.
Альберт (пекарь) Да, мистер К.
Джейкоб Ковальски Он хороший парень. Он не знает разницы между пастечиками и голабками.
Куини Голдштейн Привет, дорогой.
Джейкоб Ковальски Что?
Куини Голдштейн Ньют не понимает, о чем ты говоришь. Я не понимаю, о чем ты говоришь. И ты сегодня не работаешь, помни?
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Ньют Скамандер Что говорят в Министерстве? Лю или Сантос?
Тезиус Скамандер Ну, официально Министерство не занимает никакой позиции. Неофициально, ставить лучше на Сантоса. Хотя, кто угодно будет лучше, чем Вогель.
Юсуф Кама Кто угодно?
Тезиус Скамандер [увидев фотографию Гриндевальда на последней странице газеты] Не верю, что он в списке кандидатов, Кама. Он также является беглецом.
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