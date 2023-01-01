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Фантастические твари: Тайны Дамблдора Фантастические твари: Тайны Дамблдора
Киноафиша Фильмы Фантастические твари: Тайны Дамблдора Фантастические твари: Тайны Дамблдора, 2022: актеры и роли
Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore Фантастические твари: Тайны Дамблдора 2022 / США
6.4 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Фантастические твари: Тайны Дамблдора, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Йейтс Дэвид Йейтс David Yates
В ролях
Эзра Миллер Эзра Миллер Ezra Miller Мадс Миккельсен Мадс Миккельсен Mads Mikkelsen Эдди Редмэйн Эдди Редмэйн Eddie Redmayne Кэтрин Уотерстон Кэтрин Уотерстон Katherine Waterston Джуд Лоу Джуд Лоу Jude Law Элисон Судол Элисон Судол Alison Sudol Каллум Тернер Каллум Тернер Callum Turner Дэн Фоглер Дэн Фоглер Dan Fogler Александр Кузнецов Александр Кузнецов
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