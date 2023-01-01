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Фантастические твари: Тайны Дамблдора
Фантастические твари: Тайны Дамблдора, 2022: актеры и роли
Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore
Фантастические твари: Тайны Дамблдора
2022 / США
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6.4
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35
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Фантастические твари: Тайны Дамблдора, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Йейтс
David Yates
В ролях
Эзра Миллер
Ezra Miller
Мадс Миккельсен
Mads Mikkelsen
Эдди Редмэйн
Eddie Redmayne
Кэтрин Уотерстон
Katherine Waterston
Джуд Лоу
Jude Law
Элисон Судол
Alison Sudol
Каллум Тернер
Callum Turner
Дэн Фоглер
Dan Fogler
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