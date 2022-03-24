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Дэн Фоглер
Дэн Фоглер
Dan Fogler
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Дэн Фоглер
Dan Fogler
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Дата рождения
20 октября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Дэн Фоглер
Родился 20 октября 1976 года. Бруклин, штат Нью-Йорк, США.
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Фильмография Дэн Фоглер
Фантастические твари: Тайны Дамблдора
фантастика, приключения, семейный
2022, США
7.0
Золото Флинна
боевик, приключения
2018, Австралия / Канада
5.0
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
фэнтези
2018, США
7.0
Фантастические твари и где они обитают
семейный, фэнтези, приключения
2016, Великобритания / США
7.0
Одержимость Авы
ужасы, фантастика, триллер, детектив
2015, США
5.0
Дон Пейот
драма
2014, США
4.0
Индюки: назад в будущее
комедия, анимация
2013, США
5.0
Тайна красной планеты 3D
анимация, семейный
2011, США
7.0
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24 марта 2022 10:28
Магл получает волшебную палочку в новом трейлере «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора»
Магия возвращается на экраны.
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1 марта 2022 11:09
Продюсер Майлз Теллер берется за работу над киношедевром в первом трейлере мини-сериала «Предложение»
Новое шоу от Paramount+, рассказывающее о создании культовой ленты Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец», стартует в апреле.
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2 февраля 2022 11:25
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