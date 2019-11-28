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Лев Яшин. Вратарь моей мечты Лев Яшин. Вратарь моей мечты
Киноафиша Фильмы Лев Яшин. Вратарь моей мечты Отзывы о фильме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Лев Яшин. Вратарь моей мечты 2019 / Россия
7.4 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

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Наша рецензия

Любовь русского зрителя к вдохновляющим мирным победам прошлого неисчерпаема, особенно, когда наши непримиримые соперники тоже готовы признавать эти достижения. Первой значимой картиной стала «Легенда №17» – байопик о хоккеисте Валерие Харламове и знаменитом матче СССР против Канады. Следующим оглушительным успехом оказалась спортивная драма «Движение вверх», рассказывающая о трех секундах, за которые сборная СССР выиграла баскетбольный матч у США на Олимпиаде 1972…

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Андрей Татаренко 28 ноября 2019, 20:08
Оценка
Мне фильм очень понравился, где-то иногда смахивает на Легенду 17, даже актер есть один, который там играл.
28 ноября 2019, 20:08 Ответить
Mikhail Kokin 29 ноября 2019, 00:08
Оценка
Очень хороший фильм!
29 ноября 2019, 00:08 Ответить
nega14 30 ноября 2019, 23:42
Оценка
Отличный и душевный фильм!!! Сыну очень понравилось!!!
30 ноября 2019, 23:42 Ответить
Вадим Мазепин 1 декабря 2019, 19:22
Оценка
Фильм рядом не стоял ни с легендой ни с тренером .ПУСТЫШКА.
1 декабря 2019, 19:22 Ответить
Роман Марченко 1 декабря 2019, 21:52
Оценка
Очень отличный фильм,всем советую.
1 декабря 2019, 21:52 Ответить
Андрей 3 декабря 2019, 23:01
Оценка
фильм тронул и впечатлил!
ничего сверхъестественного не ждал, знал, что речь о Великом Спортсмене, но такого эффекта не ожидал!
смотрится на одном дыхании - картинка потрясающая, костюмы, декорации - создавалось впечатление, что находишься в том времени (сам успел поиграть на плешивых и с кочками полях).
все актёры огромные молодцы и огромное браво, я скажу, сценаристу (всей большой команде, кто помогал - там и родственники, и друзья - о них будет написано в титрах) и режиссёру - построили сюжет, на мой взгляд, именно так как надо (например, опустили партийные идеологии, которые показаны в предыдущих фильмах о спорте; они наверняка были, но тут сделали акцент на другое).
10 баллов из 10ти!
3 декабря 2019, 23:01 Ответить
МаринаФастунова- Печенкина 4 декабря 2019, 10:54
Оценка
Фильм обалденный, 2 часа пролетели на одном дыхании, побольше бы таких фильмов, у нас такая богатая история! Спасибо за фильм!
4 декабря 2019, 10:54 Ответить
Александр Шибанов 7 декабря 2019, 14:10
Оценка
Не шедевр, но и не г...но.
7 декабря 2019, 14:10 Ответить
Nadezhda Kuzmina 13 декабря 2019, 20:12
Оценка
Замечательный фильм! Даже дома бы посмотрела, не говоря уже о кинотеатре. Всем советую!
13 декабря 2019, 20:12 Ответить
Сергей 6 июня 2020, 18:31
Яшин легенда, фильм неплохой. Если знаком человек, если любишь футбол, мне кажется, не посмотреть нельзя.
6 июня 2020, 18:31 Ответить
Александр Плотников 12 июня 2020, 23:39
Актёр, играющий главную роль, совсем не похож на Льва Яшина.
12 июня 2020, 23:39 Ответить
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