Наша рецензия

Любовь русского зрителя к вдохновляющим мирным победам прошлого неисчерпаема, особенно, когда наши непримиримые соперники тоже готовы признавать эти достижения. Первой значимой картиной стала «Легенда №17» – байопик о хоккеисте Валерие Харламове и знаменитом матче СССР против Канады. Следующим оглушительным успехом оказалась спортивная драма «Движение вверх», рассказывающая о трех секундах, за которые сборная СССР выиграла баскетбольный матч у США на Олимпиаде 1972…