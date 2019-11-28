Любовь русского зрителя к вдохновляющим мирным победам прошлого неисчерпаема, особенно, когда наши непримиримые соперники тоже готовы признавать эти достижения. Первой значимой картиной стала «Легенда №17» – байопик о хоккеисте Валерие Харламове и знаменитом матче СССР против Канады. Следующим оглушительным успехом оказалась спортивная драма «Движение вверх», рассказывающая о трех секундах, за которые сборная СССР выиграла баскетбольный матч у США на Олимпиаде 1972…
ничего сверхъестественного не ждал, знал, что речь о Великом Спортсмене, но такого эффекта не ожидал!
смотрится на одном дыхании - картинка потрясающая, костюмы, декорации - создавалось впечатление, что находишься в том времени (сам успел поиграть на плешивых и с кочками полях).
все актёры огромные молодцы и огромное браво, я скажу, сценаристу (всей большой команде, кто помогал - там и родственники, и друзья - о них будет написано в титрах) и режиссёру - построили сюжет, на мой взгляд, именно так как надо (например, опустили партийные идеологии, которые показаны в предыдущих фильмах о спорте; они наверняка были, но тут сделали акцент на другое).
10 баллов из 10ти!
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