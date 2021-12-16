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Виталий Хаев
Виталий Хаев
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Виталий Хаев
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Дата рождения
1 июня 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Мытищи, СССР (Россия)
Рост
179 см
Биография Виталия Хаева
Родился 1 июня 1965 года. Мытищи, СССР (Россия).
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Фильмография Виталия Хаева
Снегурочка против всех
комедия
2021, Россия
6.0
Оторви и выбрось
драма
2021, Россия
0.0
Стрельцов
биография, спорт, драма
2020, Россия
6.0
Калашников
военный, исторический
2020, Россия
7.0
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
биография, спорт, драма
2019, Россия
7.0
Текст
драма
2019, Россия
7.0
Папа, сдохни
комедия
2018, Россия
6.0
Как я стал русским
комедия
2018, Россия
6.0
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Павел Воля меняет облик в наказание за свое дурное поведение в трейлере комедии «Снегурочка против всех»
Герою придется оказаться в теле помощницы Деда Мороза.
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16 декабря 2021 16:00
Онлайн-кинотеатр KION представил главные осенние премьеры линейки KION-originals
«Коса», «Вертинский», «Пингвины моей мамы», «Шестнадцать +», «Товарищ Майор» и другие.
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2 сентября 2021 16:08
Александр Петров и Стася Милославская в свежем трейлере байопика «Стрельцов»
Любовь, футбол и пасы пяткой.
Написать
4 марта 2020 09:43
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