Наша рецензия

События берут начало сразу в нескольких предыдущих фильмах Marvel. Суперзлодей Танос решает собрать все камни бесконечности, чтобы уничтожить ровно половину жителей вселенной. Начинает он с корабля Асгарда, который дрейфует в космосе под руководством Тора, Локи и Халка. На их сигнал бедствия отзываются Стражи галактики. Тем временем на Земле доктор Стрэндж находит Тони Старка, и они вместе противостоят слугам Таноса. Нападение разрушает и мечты Алой ведьмы и Вижена о спокойной жизни. Им удаётся…