События берут начало сразу в нескольких предыдущих фильмах Marvel. Суперзлодей Танос решает собрать все камни бесконечности, чтобы уничтожить ровно половину жителей вселенной. Начинает он с корабля Асгарда, который дрейфует в космосе под руководством Тора, Локи и Халка. На их сигнал бедствия отзываются Стражи галактики. Тем временем на Земле доктор Стрэндж находит Тони Старка, и они вместе противостоят слугам Таноса. Нападение разрушает и мечты Алой ведьмы и Вижена о спокойной жизни. Им удаётся…
Пока нет заявленных предпоказов этого фильма. Обычно, на них есть небольшое количество билетов в продаже, в зависимости от того, кто проводит показ. Также на предпоказ можно выиграть билет в нашей группе, пригласительные на некоторые фильмы мы там разыгрываем. Подписывайтесь и следите за новостями
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Заранее спасибо.
Точная стоимость билетов будет после премьеры, сейчас можете ориентироваться на цены в выбранном кинотеатре на другие фильмы.
Премьера фильма в Казахстане - 3 мая
Как срабатывают ваши предупреждения о появлении билетов?
Во всех кинотеатрах 3 числа, все зависимости от формата
При выходе фильма в прокат появляются оповещения при каждом заходе на сайт и уведомление на почте
Спасибо!
Премьера в Казахстане 3 мая
3 мая премьера
Да, должен быть после премьеры
https://www.kinoafisha.info/movies/8169903/
Этот фильм уже в прокате в некоторых кинотеатрах.
г.Стерлитамак
Стражи Галактики как всегда отвечают за юмор😂👍🏽
Хорошие спец. эффекты!!!
Драматичная и интригующая концовка 90 левела!!!
от 130 до 500 р в зависимости от кинотеатра и сеанса
https://www.kinoafisha.info/movies/8169903/
И концовка грустная(
да есть кое какие разочерования, например Вижен - сделали из него беспомощную тряпку; Орден - за 2.40ч могли бы раскрыть героев по лучше...единственное кому более менее уделили время это Эбони Мо, а с Кулл Обсидиан вообще сделали его каким то тупоголовым второстепенным мешком для битья...😢
За то очень много времени уделили Таносу, раскрыли его так сказать на 5!
По не состыковкам - перечислять не стану, дабы их много и они заметны...
Концовка конечно убила, ждал хеппи энда, а оно вон как вышло...естественно это очередная хитро продуманная шутка от Marvel, которая заставляет нас фанатов еще больше гадать и ждать продолжения...
PS: спасибо залу и фанатам за то что, уже после окончания фильма и когда пошли титры, все остались сидеть на своих местах и дожидаться уже полюбившей марвеловской фишки в виде 3 минутного продолжения...
Десять лет назад студия Marvel выпустила блокбастер «Железный Человек», который должен был начать эпоху грандиозной кинокомиксной вселенной. Старт блокбастера должен был закончиться одним фильмом, ровно через десять лет. Фильм, ради которого и задумывалась сегодняшняя кульминация. Грандиозный финал, который должен был поставить точку в этой истории, а поставил неопределённость, что закончится ровно через год. «Война бесконечности»... Чего стоило фанатам ожидание сие картины. Сотни теорий, основанных на событиях из комиксов, переплетались с интервью Энтони и Джо Руссо, режиссёрами третьих «Мстителей». Десятки догадок о камнях бесконечности, где и кем они хранятся. Наблюдать за этим было увлекательно, честно. Ни один картина не собирала такого ажиотажа (в сфере супергеройского кино), и сейчас это не преувеличение. Стоит взглянуть на график бронирования билетов в центральных кинотеатрах Европы и всё будет понятно. Рекорд, поставленный первым трейлером, а впоследствии многочисленные выплески эмоций, что «Война бесконечности» станет самым лучшим и амбициозным проектом во вселенной Marvel. Последнее так и вышло, после того, как Кевин Файги взглянул в кошелёк компании. Кульминационные «Мстители» оказались не только самым амбициозным проектом, но и затратным (учитывая общий бюджет третьей и четвёртой части. Эти фильмы снимались практически одновременно и братьям Руссо был выдан единый бюджет).
Первые «Мстители» были точкой отправления, настоящим сбором всех героев Земли. Смелой попыткой начать сближение, создать инициативу с прицелом в будущее. Удалось хорошо, реализовалось не очень. При всех своих плюсах (объединение, сумбурный, но яркий экшн, антагонист), «Мстители» грешили слабым сюжетом, а впоследствии и никудышным развитием героев, и их трухлявой химией. «Эра Альтрона» это исправила. Отчасти помогли сольники главных героев, но основная работа была выполнена сиквелом. «Одно лечим, другое калечим», - картина лишилась внятного антагониста, плюс сюжет вновь сиял дырами и непонятными сценарными ходами. Файги осознал, что пришло время отодвинуть Уидона, призвав двух братьев к креслам главных людей на площадке. Без преувеличения можно сказать, что Руссо сняли лучший супергеройский боевик на данный момент. Изучив ошибки своего коллеги, тандем американских режиссёров создал фильм, который ни калечит, ни убивает, вообще ничего не делает - только радует, сцена за сценой. Надо ли говорить о таланте режиссёров, когда они нашли удобную формулу для успешного сочетания перемещения героев между собой?
Если всецело проанализировать общую составляющую киноленты, то «Война бесконечности» - это отдельно взятые кусочки событий, объединяет которые одно существо - Титан по имени Танос. Человек-Паук и Тони Старк объединились с Доктором Стрэнджем, прибрав к себе половину «Стражей». Стив Роджерс собрал разъединившихся «Мстителей», встав плечом к плечу с королем Ваканды. Братья-режиссёры не перегорели, профессионально раздав каждому по экранному времени, чтобы и зритель не устал от однотипности и не взревел от недовольства, и героическая составляющая соблюдала баланс. Основная часть отталкивается от группы Железного Человека и Стражей Галактики, именно первый становится отправной точкой для продвижения сюжета. Кристофер Маркус и Стивен Макфили исправили ошибки предыдущих фильмов, сделав из картины самостоятельное вещество, которое не разлагается на половине хронометража, а наоборот преуспевает. В этом плане «Война» показывает колоссальные успехи, так как часть героев только появляется ближе к половине, разбавляя затеснённые героические арки на Земле и в космосе. К слову, такой подход, пусть он и устарел, вывел картину на более высокий уровень, заметно подняв арку. Джоссу Уидону такого не удавалось, из-за чего дилогия и казалась похожими на другие фильмы проектом.
Кроме того, новый фильм братьев Руссо меняет всю стилистику киновселенной Marvel, откидывая назад всё то веселье, что демонстрировалось на протяжении десяти лет. Конечно, без фирменных шуток не обошлось, здесь они выступают в роли конфетти на празднике жизни. Главный повод мрака и жестокости - Танос, который сметает всё на своём пути. «Война бесконечности» по стилю больше похожа на «Другую войну», с её реформацией в мире шпионского кино. В отличие от прошлых фильмов «Бесконечность» не призвана веселить. Вспомните, как начинались предыдущие проекты Marvel: Весело, энергично и с прибабахом. Сегодняшний релиз меняет эти понятия, вводя зрителя в эффект настоящего ужаса. Фанаты хотели угнетения - они его получили.
«Аннигилируйся, Танос», - так уж получилось, что Джош Бролин исполнил две главные роли, персонажи которых непосредственно относятся к нашей вселенной. За прошедшие десять лет не было злодея, который мог бы заставить «непобедимых» героев трепетать, а зрителей полыхать от чётко продуманных мотивов. Единственным, кто действительно сумел выстрелить, оказался Локи, под управлением прекрасного Тома Хиддлстона. Но доброта Локи всё чаще покрывала его злодейские планы, а впоследствии его и вовсе сделали положительным персонажем. Танос, которого студия вынашивала с момента его первого камео, в двенадцатом году, стал лучшим злодеем, показав искрометную идею преобразования мира. Если так рассудить, Танос вряд ли можно назвать полноценным злодеем. Его план состоит в том, чтобы очистить половину галактики от вируса, коим являются сами жители. По его мнению, они сами гробят себя же, заставляя свой мир гнить. Пусть его методы радикальны и жестоки, но иначе нельзя. «Мстители» в данном случае угроза, которая предотвратит лечение того самого вируса. И да, именно войны Земли выступают угрозой, а не наоборот. Танос видел, что стало с его планетой и не желает, чтобы это произошло с другими народами. Если для одного убийство - это смерть, то для другого - способ исцеления. Игра Бролина - выше всяких похвал. Компьютерная графика сделала из него «человека», а Бролин вдохнул в него жизнь.
Вердикт. На самом деле, трудно подытожить увиденное, даже сейчас, когда эмоции утихли и оценить можно на спокойную голову. Очевидно, что Мстители: Война бесконечности – это лучший кроссовер Marvel Studios и качество фильма объясняет, почему компания выше DC Comics на голову. Братья Руссо превзошли самих себя, значительно подняв планку на недосягаемую высоту. Конец близок, осталось дождаться финала, который окончательно перевернет атмосферу и стилистику вселенной.
— Всё собрал?
— Всё.
— Какой ценой?
— Ценой всего.
Громкая премьера долгожданного фильма «Мстители: Война бесконечности» открыла летний сезон в Голливуде раньше обычного. Переместив дату релиза на конец апреля, Disney ворвались в лидеры проката и сразу побили рекорды кассовых сборов - лучшая суббота американского проката, объем сборов на 19% превзошел «Мир Юрского периода», рекорд 2015 года. За премьерный мировой уикенд этот фильм стал самым кассовым за всю историю фильмов Marvel. Кинотеатры переполнены, зрители оставляют восторженные отзывы, а знаменитые актеры раздают многочисленные интервью. Уже сейчас можно говорить о коммерческом успехе новых «Мстителей», остается вопрос в том, чем же фильм братьев Руссо это заслужил?
Сюжет фильма основан на объединении всех основных супергероев вселенной Marvel перед лицом злодея по имени Танос, против его плана о глобальном геноциде во Вселенной. Мы помним, насколько силен Танос, но теперь в его руках есть оружие, способное менять реальность. Чтобы покорить Вселенную одним щелчком пальцев, ему нужно только собрать Камни Бесконечности. Всего существует шесть Камней Бесконечности, обладающих невероятной силой. Долгих десять лет через центральные фильмы Marvel проходили истории этих камней, объединяя судьбы ключевых персонажей. Камень Пространства забрал Локи в части «Тор Рагнарек» перед уничтожением Асгарда. Альтрон создал Вижена с помощью Камня Разума в «Мстители: Эра Альтрона». Камень Реальности передали Коллекционеру в «Тор 2: Царство Тьмы», ведь хранить два Камня в Асгарде было не безопасно. Камень Силы был в сфере, украденной Питером Квиллом в первой части «Стражей Галактики». А Камень Времени известен нам как артефакт Глаз Агамотто Доктора Стрэнджа. Танос преуспел в поисках Камней и завладел Перчаткой Бесконечности, чтобы контролировать силу кристаллов. Теперь он обладает такой силой, что даже объединенные усилия Мстителей, Стражей Галактики, Доктора Стрэнджа и Черной Пантеры кажутся ничтожными попытками отчаявшихся воинов.
Это я к чему? К тому что если вы не знаете, о чем шла речь в предыдущем абзаце, то Войну Бесконечности вам смотреть будет не интересно. Основная ставка фильма сделана на аудиторию старше 25 лет, кто хорошо ориентируется во Вселенной Marvel. По крайней мере может отличить Тора от Капитана Америки несмотря на их похожие бороды. Во всех предыдущих 17 картинах Marvel зрителям подробно объяснили, кто все эти супергерои и какова их история. Теперь мы смотрим но то, как они сражаются со злом вселенского масштаба, не отвлекаясь на детали.
Перед создателями этого фильма стояла непростая задача. Казалось бы, что может быть проще: если миллионы зрителей идут на Мстителей и Стражей Галактики, покажем всех их в одном фильме и число зрителей возрастет в геометрической прогрессии. Но не стоит забывать, что каждый фильм и каждый супергерой с его армией поклонников имеет свой особый стиль. Так самый веселый и задорный - Тор, самый музыкальный - Звездный Лорд, Капитану Америке нужны патриотические монологи, Человеку-пауку - шуточки для тинейджеров, а Черная Пантера обеспечивает этническое многообразие. И если грамотно не соблюсти пропорции в этом коктейле, зрители не постесняются освистать создателей фильма, защищая честь любимых персонажей. Поэтому братья Руссо не рисковали, постараясь дать каждому кусочку Вселенной Marvel немного внимания. Результат получился добротным, надежным и при этом в конце даже оригинальным. Всем фанатам Marvel смотреть обязательно. Масса удовольствия гарантирована. Танос еще вернется.
(есть сцена после окончания всех титров)
Смотреть этот фильм не рекомендую. Зря только время и деньги потратил.
Филь как раз целостен и оконче
Внимание!!! В тексте много букаф и много информаций, кто этим не привык пользоваться, могут дальше не читать. А вот кому интересно вникнуть в феномен вселенной Марвел, могут заинтересоваться, потому что в данном исследовании предпринята попытка, предсказания финала центральной линии киновселенной. «СМЕРТЬ МСТИТЕЛЕЙ» Часть 1 Для начала надо осознать, чем является вселенная Марвел, тот кто знаком с комментариями зрителей и «экспертов», вспомнят как часто они ошибались в сюжетных действиях героев, не понимая важного, вселенная представляет собой не экранизацию комиксов, а полноценное художественное кинопроизведение, поэтому оценивать его можно только с кинематографической стороны, с точки зрения художественного образа, поэтому всё что вы знаете про героев комиксов можете забыть, их историй в фильмах НЕТУ!!! Создатели просто взяли попсовую оболочку супергероев, чтобы впечатлить зрителя эпичностью событий, но в сюжетную линию, они вложили совершенно противоположные темы, которые и придают вселенной Марвел оттенок величественности. Но, так как вселенная уже разрослась, то сейчас будет рассматриваться её начальная стадия, Железный человек (далее ЖЧ), «Первый мститель» (далее ПМ), «Тор» и линия их объединяющая «Мстители» (далее М). Как и любое качественное произведение искусства, его эффектность достигается путем насыщения произведения темами из разных областей, которые соответствуют разности интересов человека в областях духовных, социальных и психологических. Любой человек найдет в этих темах, что-то свое, что сможет его зацепить, и именно эту «зацепку», создателям нужно было сформировать и показать, что они успешно и сделали, они смогли насытить фильмы большим количеством информационных слоев. Простой пример, они в тему комикса зачем-то вставили тему драматурга Шекспира, давайте вспомним: ЖЧ 3 -.о подставном Мандарине, было сказано, что он добился успеха как актер в постановках Шекспира! М – в сцене перед схваткой ЖЧ и Тора, произноситься фраза о том, что разыгрывается постановка Шекспира! Это все есть в фильмах, просто никто на это не обращает внимание, потому что следят только за действиями супергероев. И таких моментов в фильме много, и никакой «эксперт», на основании комиксов никогда не сможет объяснить, что же там делает Шекспир? Но если смотреть внимательно, то можно увидеть в сюжете ЖЧ 1, очень знакомую историю, которая к комиксам не имеет никакого отношения. В некой могущественной структуре, у сына при странных обстоятельствах гибнет отец, и власть переходит в руки соратника отца, который стремиться убить настоящего наследника, ничего эта история не напоминает? История Гамлета? Нет? Прям ничуть не похоже? Давайте вспомним слова террориста пленившего Тони Старка – ты заплатил слишком мало за принца -, с каких это пор Тони Старк стал принцем? А вот Гамлет был именно принцем! Но не о Шекспире сейчас речь, есть и более глобальные темы. Начнем с самых высоких из них, ценность которых определяется вечными критериями. Создателям вселенной, надо было найти такую вечную тему, которая напрямую затрагивает каждого, и такая тема нашлась, человек больше всего боится смерти, но это ещё не все, человека не пугает чужая смерть, он ей сопереживает, но не пугается, поэтому если провести опрос, с чем ассоциируется насильственная смерть, то на первом месте окажется тема войны. И начинаем вспоминаем: ЖЧ - Тони Старк едет в Афганистан где идет война ПМ – вторая мировая война Тор – война асгардцев с великанами Война становится центральным фоном фильмов, который связывает все фильмы в одну линию, в одну вселенную. Итак, тема войны обозначена, эта тема страшная и пугающая, но ведь мы смотрим художественные фильмы, а не документальный, поэтому задача создателей найти художественную, образную форму для войны, и перебирая различные войны, они нашли самую величественную, аналогов которой не имеется, это христианская притча о войне на небесах, между восставшими ангелами во главе с Люцифером, и ангелами, которые остались верны Богу, именно эта история насытила фильм мистическими и величественными образами: Тор – начало фильма - Человечество приняло истину, оно не одиноко во вселенной, в одних мирах живут Боги (отсылка к небесам), а другие миры нужно опасаться (мир поверженных ангелов). ПМ – тессеракт хранился в церкви, в древе жизни, в кроне которой обитают Боги (небеса), а в корнях, змей искуситель (поверженный Люцифер), в глазе которого и хранился тессеракт. Тор 3 – армия валькирий во всем белом, летят на крыльях (ангелы верные Богу), к богине смерти Хеле (восставший ангел). Величественно снятые сцены, впечатляющие, но тем не менее возникает заковырка, да тема войны на небесах грандиозна, но она не затрагивает современность, создателям нужно искать дальше, нужна тема которая актуальна сейчас, и тема была найдена, это не просто тема войны, а тема тотального уничтожения человечества, это то что коснется каждого! Во вселенной Марвел, раскрылась тема Армагеддона: М - Фьюри - пока не наступил конец света, мы должны делать то что должны М – Наташа – доктор, мы перед лицом глобальной катастрофы МА – Альтрон - вот ваш апокалипсис, мир здесь и сейчас МА – Альтрон - обрушение метеорита приведет к тотальному уничтожению, жизнь на Земле будет представлена металлом МА – Тор - мне было видение, водоворот, в котором канет все живое Именно война, и глобальное уничтожение, поднимает накал и интригу к сюжету фильмов Марвел, но есть и другие темы, не менее важные. Часть 2 Продолжая насыщать вселенную разными слоями, создатели от тем метафизических, которые волнуют воображение, но которые не видны в повседневной жизни, переходят к теме, которая влияет на человека сейчас, в реальном мире. Создатели пришли к выводу, что большое влияние на жизнь любого человека оказывает политика, именно эта тема позволила насытить фильмы остросоциальными проблемами, которые существуют в США. Они раскрыли и показали, причины и следствия политических процессов в США, это жажда наживы (ЖЧ продажа оружия террористам из-за которого гибнут американцы), это нарушения прав, как гражданских, так и международных, это насилие как форма достижения своих целей, это кровь невинных людей, это обман всего и всех, это стремление к единовластию и создание тоталитарной системы, все это создатели показали в фильмах: М-Локки-Ты лжешь и убиваешь, на службе лжецов и убийц (оценка власти США) МА-Альтрон- не достойны! убийца на убийце! о чем тут говорить ПМ 3 – чиновник - как назвать группу лиц, обладающих силой, не признающие суверенитет стран, и чихающие на последствия? (образ США на международной арене) ПМ 3 - Тони Старк – без ограничений мы ничем не лучше врагов (военные преступления) ПМ 3 – царь Ваканды – трагедия где погибли невинные, не может считаться победой (гибель мирных жителей во время атак ВС США) М - Капитан Америка - у Фьюри (шпион) руки по локоть в крови (деятельность ЦРУ) ПМ 2 – Капитан Америка - наказание до преступления? приставить ствол к каждому, это защита? это не свобода, это страх! М – Локки - я освобожу от свободы, ваша свобода есть величайшая ложь (пропаганда американских ценностей) И через такую критику современной политической среды, создатели готовят плацдарм, для перехода к моменту зарождения главного сюжета вселенной Марвел. Негативные явления должны были привести к негативным последствиям, агрессивная политика США, породила силы, которые сделали то, что изменило реальный мир, и мир кинематографический, который и зафиксировал этот момент в фильмах: ПМ 3 - Вижен – там где сила, появляется сопротивление! /Вики: власти Ирака официально заявили, что «американские ковбои пожинают плоды своих преступлений против человечности» / 11 сентября 2001 года террористы, в ответ на действия США, используя самолеты, нанесли по ней удар! Вот точная дата рождения киновселенной Марвел, что и было отражено практически во всех ее фильмах, где главная угроза исходила с воздуха: ПМ 1- воздушная атака Красного Черепа на Нью-Йорк Тор 2 – воздушная атака Темного Эльфа на Асгард М – воздушная атака инопланетян на Нью-Йорк ЖЧ 3 – воздушная атака на дом Тони Старка Терракт 9/11 железной цепью связал все фильмы киновселенной. Итак точка отсчета определена, дальше начинается развитие сюжета. После терракта, американское общество столкнулось с непривычным, и оттого резким чувством страха, на смену которого вскоре пришло новое чувство, жажда мести! Из этого и выросла линия «Мстителей», в первой части которой и был описан процесс зарождения этого чувства: Брюс Бэннер - мы не команда, мы химическая смесь, которая порождает хаос /Вики: После терактов отмечался всплеск преступлений в отношении выходцев со Среднего Востока, и других людей, которые выглядели похожим образом. Сообщалось об оскорблениях, нападениях на мечети и другие культовые сооружения, нападения на людей, включая одно убийство/ И именно это чувство охватывает практически всех персонажей: ПМ 1 - Капитан Америка мстит немцам за гибель отца и матери ПМ 3 – Тони Старк мстит за смерть отца М – Локки мстит за то, что его свергли с трона Тор – Тор мстит великанам за нападение на Асгард и тд, практически у всех героев вселенной Марвел есть причина для мести, и причина эта возникла не в комиксах, а в реальном мире. Часть 3 И вот мы наблюдаем как гнев и ярость, обрушивается на всех, кого Америка считает врагами, гибнут виновные и невинные, кровь льется рекой, побежденные враги сменяются новыми, и хотя после терракта прошло уже 17 лет!!! мир все еще полыхает в войнах и террактах, создатели киновселенной через фильмы рассказывают о причинах кризиса и путях выхода из него, и первая из них формулирует мысль, что война развязанная США губит самих американцев, что зло порождает новое зло: ПМ 1 – Красный Череп - Отсекут одну голову вырастут две ЖЧ 1-Тони Старк во время обстрела военной колонны практически погибает от своего же оружия, шрапнель рвущаяся к его сердцу создана им же самим. ПМ 2 – летающие авианосцы уничтожают друг друга МА – доктор Хелен Чо - ваша программа (оружие) убьет своего творца Создатели приходят к мысли, что зло невозможно победить злом, новая кровь взывает к появлению другой новой крови, и так до бесконечности, возможно отсюда и название третьей части Мстителей, Война Бесконечности, это образ вечного противостояния добра и зла, или же есть вариант, при котором противостояние завершится, в виде Третьей мировой, на грани которой недавно стояли Россия и США, и Марвел задолго до этого кризиса, предсказала такой вариант! И создатели начинают размышлять, что может победить зло, и ответ раскрыли через два образа, первый это женщина, как носитель доброго, светлого, родительница и хранительница жизни и мира, и что более важно, женщина является образом души человека, самого сокровенного, что есть у него внутри и того, что помогает побеждать зло. Практически у всех главных героев есть женщина, которой он обязан жизнью, или которая влияет на их жизни: ЖЧ – Пеппер единственная кому Тони доверяет свое сердце (сцена замены реактора в груди Тони), именно из-за угрозы её жизни он вступает в схватку с противниками (ЖЧ1,ЖЧ2,ЖЧ3). Именно её он ассоциирует с душой: ЖЧ 3 – Тони – я делю кров с женщиной, которая смогла сохранить душу. И у Капитана Америки была женщина, которой он обещал танец, и с чьей фотографией он пошел на смерть в ПМ 1. И у Тора была женщина, ради которой он многим жертвовал, и которая влияла на его судьбу. Сильное влияние женщин отражено и во взаимодействии Наташи и Халка, только она, силой нежности усмиряет его ярость! В образном варианте это выглядит как любовь, которая побеждает зло, это и есть путь, по которому нужно пойти, чтобы остановить войну. Так же не стоит забывать, что именно Наташа спасла Тони Старка в ЖЧ 2, и именно она закрыла портал в Мстителях, и в других фильмах, многие женские персонажи вели именно эту, спасительную линию. А второй образ относиться к самому человеку, к тому, что если он хочет изменить мир, то сначала нужно измениться самому, и создатели вселенной указывают путь такого изменения, это жертвенность, необходимость отказаться от чего-то, что раньше было ценным, расстаться со всем багажом прошлого, чтобы обрести новую жизнь, все герои прошли через это: ЖЧ 1 - ученный в пещере жертвует своей жизнью ради спасения Тони Старка, что бы тот смог изменить свою жизнь, ученый дал второй шанс Тони и он его использовал, он изменился. Тор 1 – Тор жертвует собой ради спасения жителей городка, вследствие чего обретает достоинство. ПМ 1 - Капитан Америка жертвует собой чтобы спасти Нью-Йорк от нападения Красного Черепа, ранее от так же жертвовал собой, закрывая телом гранату. В той или иной форме многие персонажи прошли через самопожертвование, для того чтобы победить зло. И наконец, создатели от темы окружающих человека, перешли непосредственно к человеку, они указывают о причинах рождения зла внутри человека! Это одна из центральных линий фильмов, невозможно победить внешнее зло, пока ты не победишь внутреннее, эта тема раскрывается во множестве сцен: ЖЧ 3 – Тони Старк – кто-то из великих сказал, мы сами порождаем своих демонов (главный порок Тони Старка эгоизм) ЖЧ 2 – Пеппер говорит Тони - Экспо это твое ошалевшее эго ЖЧ 3 - главный порок Мандарина злость от безразличия Тони Старка Тор 1 - Тор из-за тщеславия потерял трон И даже у Капитана Америки есть внутренний порок, это одиночество. Он ни с кем не может построить отношения, что выливается во внутренние конфликты, которые раскрылись в ПМ 3, когда он не знал, на чью сторону встать. Практически у всех героев есть пороки, и каждый из них ведет внутреннюю борьбу с ними, создатели показывают пример зрителям, что так же и они могут победить зло внутри себя, обратившись за помощью к любви и жертвенности. Часть 4 Суммируя вышеперечисленное, можно утверждать, что вселенной Марвел действительно удалось объять необъятное, в своих фильмах они рассмотрели, и грандиозные метафизические события, и самые мельчайшие, происходящие внутри каждого человека. Конечно, можно данные трактовки подвергать сомнению, но как подвергать сомнению факты? Создатели вселенной являются реальными людьми, это отсылает нас к тому, что и события в фильмах связаны в первую очередь с реальностью. Именно это объясняет присутствие Стена Ли во многих фильмах вселенной, он реальный, а не вымышленный персонаж, именно из его уст звучит сомнение в том, что события связаны с комиксами, а не с реальностью: в финале первых «Мстителей» он произносит - супергерои в Нью-Йорке? не валяйте дурака ЖЧ 3 – мальчик рассказывает, что дыра на месте терракта похожа на дыру в небе, во время нападения инопланетян (проводится связь, что нападение на Нью-Йорк в «Мстителях» было террактом) И уже совершенно не сгибаемым фактом случит момент из МА, где на 14 минуте показывается барельеф с надписью: «Битва в Нью-Йорке» на котором изображена группа людей, пожарные, полицейские, солдаты и медики, которые принимали участие в спасении пострадавших от терракта 9/11, такая же групповая композиция была показана в финальных титрах, но уже в виде супергероев из комиксов, создатели проводят связь, что именно реальные люди являются супергероями. /Вики: Американцы испытывали благодарность к работникам экстренных служб, особенно к пожарным, будучи впечатлены высокой степенью риска и большими потерями среди них/ Ну и в завершении осталось только привести слова создателей серии комиксов «Гражданская война» о том, что серия может восприниматься как аллегорический комментарий к событиям 11 сентября 2001 года, Миллар отметил: «Политическая аллегория будет видна только тем, кто является политически подкованным. Дети же прочтут это и увидят лишь грандиозную битву супергероев» Так кто же ты зритель? Ребенок, который видит только супергероев? или же Человек, который видит реальность? Часть 5 Но так как всё в этом мире, имеет начало, и конец, пора посмотреть чем же может завершиться эпопея «мстителей», которым предстоит схватка с Таносом. Но при этом надо учитывать, что сюжетная линия может развиваться разнообразно, исходя из простой мысли, что вселенную нужно как-то расширять, и поэтому из практических соображений, каких-то героев могут пощадить, тем самым исказив их предназначение. Тем не менее финалы из других линий, согласно принципу взаимосвязанности, позволяют предположить финал Войны Бесконечности: 1) Во всех финалах, схватки происходили между равными противниками Хела и Суртур, Тони Старк и Капитан Америка и тд, поэтому и в данном варианте противостоять Таносу может равный ему по силе, и единственный кто подпадает под это определение, бог Один. Другой вопрос, что в воскрешении Одина нету яркости и большого смысла, поэтому идем дальше. 2) Во всех финалах, схватки происходили между очень близкими людьми, Тор и сестра Хела, Тони Старк и близкий друг Капитан Америка, развивая мысль можно предположить, что Таноса может погубить кто-то из его окружения, например, его дочери Гомора и Небула, у Гоморы для этого будет даже мотив спасти Квила. 3) Вот этот, очень интересный вариант предполагает, что Таноса не победят в «ВБ», а произойдет это в СГ 3 , где ожидается появление некоего Адама, у которого возможно сил будет достаточно, чтобы противостоять Таносу. 4) Вполне реальна тема самопожертвования. Она была обозначена в МА где Тони спрашивал, как отражать агрессию из космоса, на что Капитан ответил – вместе, может и погибнем, но плечом к плечу. Именно это групповое самопожертвование, сплочение всех сил для одного удара возможно сможет навредить Таносу, но и в этой версии мало эпичности, хотя она и была реализована в МА, во время финальной битвы против Альтрона - все ваши силы, против всех моих. 5) И вот наконец версия, которая может и не реализуется в фильме, но которая единственная, имеет право там быть, потому что во всех финальных схватках, суть была одна и та же, зло убивает себя изнутри, Хелу уничтожил Суртур вырвавшийся изнутри, Мандарина победила Пеппер которая была заражена сывороткой, т.е. была носительницей зла, Тони Старк начал битву с Капитаном, потому что поддался внутреннему чувству мести, воспылал злостью и проиграл схватку. Вот это внутреннее, скрытое зло, ощущение величия Таноса и может послужить его гибелью. Основная цель его поступков, сбор камней бесконечности, что такое камни? По общепринятой версии это некие камешки со сверх способностями, но эта же версия постоянно разрушается в фильмах, поэтому «эксперты» от фильма к фильму продолжают гадание на кофейной гуще. Не могу утверждать, но могу на основании того, что было показано в фильме, предложить другой вариант. Камни это, останки сверхсущества, можно даже уточнить, что это образ Смерти, все тот же Армагеддон, и когда Танос их соберёт, когда он почувствует себя властелином вселенной, тогда и появится настоящий властелин, силы которого будут неизмеримо выше чем у Таноса, что и принесет ему погибель. То, что эти камни являются образом Смерти, косвенно подтверждается тем, что камни не хранят в одном месте, а хранятся у разных владельцев (сцена отправки Эфира асгарцами к Коллекционеру), это означает, что страх перед камнями испытывали даже боги Асгарда, и потому сила рождаемая при объединении камней должна представлять собой огромную разрушительную величину. Так же интересен момент, что камни по своим функциям, похожи на части живого существа, из того что уже показано в фильмах, можно предположить, что эфир это кровь, камень разума похож на мозг, око Агамотто может быть глазами, а тессеракт похож на сердце, потому что подает энергию в предметы, т.е. качает кровь, камень души сам говорит о своем предназначении. Поэтому дорога Таноса по пути собирания камней, вполне реально может закончится рождением нового существа, суть которого нести всем погибель, в том числе, и Таносу, и Мстителям, ведь как сказал Альтрон: - мир наступит только тогда, когда вымрут мстители. В общем, неизвестно куда повернут сюжет создатели вселенной, но варианты высказаны, и остается подождать совпадут они или нет.
Блоки можно перемещать, удалять и копировать, при помощи иконок слева
Мощнейший финал десятилетней истории кинокомиксов Marvel.
10 лет компания Marvel вела зрителя к этому моменту. Начиная с первого фильма о Железном Человеке, заканчивая мультивселенной и путешествиями по галактике вместе с говорящим енотом. И вот наступил финал. Мстителям придётся объединить усилия всех героев Земли (даже Галактики), чтобы суметь противостоять Безумному Титану Таносу, который решил собрать все камни бесконечности и инкрустировать ими свою золотую перчатку, чтобы стать непобедимым.
Этот фильм является девятнадцатым по счёту и первым по масштабу в киновселенной Marvel. Поэтому боязнь спойлеров очень даже оправдана. Почти каждый момент фильма – это спойлер. В фильме происходит столько эпичных, неожиданных событий и поворотов, которые заставляют испытать палитру эмоций.
Также, эта картина не будет ничего разжёвывать зрителю, она с первых минут бросает в гущу событий и начинает удивлять. MCU – это целый киносериал, и важно знать, что происходило в “предыдущих сериях”, чтобы получить от просмотра сто процентов удовольствия. Это и плюс, и минус для картины. Сосредоточение на собственной истории без попытки разъяснить, что означает то или это, даёт возможность по максимуму впечатлить зрителя. В то время как отсутствие разъяснений для рядового зрителя, поставит его перед фактом, что перед походом в кино, ему придётся просмотреть чуть ли не все фильмы MCU, чтобы понимать, что к чему в картине братьев Руссо.
Танос – главная звезда фильма. И это благодаря, уделённому ему экранному времени, которого у него больше всех, что толкает на мысль назвать картину – сольным фильмом Таноса. MCU знаменита своими проходными злодеями – сосредотачиваясь на героях, их главных противников, Marvel не прописывала почти никогда, за исключением трёх. Но с Таносом всё совсем не так. Он потеснил Локи с титула, став самым лучшим и проработанным злодеем киновселенной Marvel. Его мотивация ясна, к нему проникаешься как к персонажу, он раскрывается с разных сторон, и самое главное, он не является типичным, клишированным злодеем, который хочет всё уничтожить, потому что он сам не знает почему. Такому фильму, как “Мстители: Война бесконечности” нужен достойный злодей, и он его получил. Члены Чёрного Ордена же, напротив, совсем не раскрытые персонажи и являются преградой на пути героев перед битвой с главным злодеем всей киновселенной.
Такому злодею, как Танос могут противостоять только огромное количество героев, которых в картине действительно очень много, больше, чем в предыдущих. И поэтому, возникают проблемы с раскрытием всех персонажей. Они не успевают побыть на экране достаточное количество времени, как действие переходит к другой сцене. Но, несмотря на это, фильм смотрится цельным. Создателям пришлось проделать огромную работу, чтобы связать все нити повествования предыдущих картин воедино, и это поражает. Поражает воображение и то, какие сцены и события происходят на протяжении фильма. Ясно одно – фанаты будут часто падать в обморок. Но фильм порадует не только их, но и других зрителей.
Этот фильм лучше всего смотреть ничего не зная, никаких спойлеров, только так можно получить стопроцентное удовольствие. Disney, конечно, подпортили немного впечатление, анонсировав список следующих фильмов, но так работает маркетинг. Важно лишь то, что фильм удивит, каждого зрителя, даже с этими знаниями. Marvel и братья Руссо провели колоссальную работу, но это ещё не всё. Через год выйдут “Мстители 4”, которые, наконец, завершат финал Marvel, спустя 10 лет.
Олег Забродский
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