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Борис Щербаков
Борис Щербаков
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Борис Щербаков
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Дата рождения
11 декабря 1949
Возраст
72 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Рост
182 см
Биография Бориса Щербакова
Родился 11 декабря 1949 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Бориса Щербакова
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
биография, спорт, драма
2019, Россия
7.0
Крым
драма
2017, Россия
7.0
Богатырша
анимация, семейный, детский
2015, Россия
4.0
Главный
драма, исторический
2015, Россия
4.0
Овечка Долли была злая и рано умерла
приключения, фантастика, комедия
2015, Россия
7.0
Счастье - это...
комедия, драма
2015, Россия
6.0
Разрешите тебя поцеловать… отец невесты
комедия
2014, Россия
6.0
Разрешите тебя поцеловать… на свадьбе
комедия
2013, Россия
5.0
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25 февраля 2021 13:21
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