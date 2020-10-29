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Александр Бухаров

Александр Бухаров
Александр Бухаров
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Дата рождения
10 февраля 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Место рождения
Лабинск, СССР (Россия)
Рост
187 см
Биография Александра Бухарова

Александр Бухаров родился 10 февраля 1975 года в маленьком городке, затерянном в Краснодарском крае, Лабинске. Когда будущему актеру исполнилось пять лет, родители перевезли его на родину отца, в Иркутск. В детстве у мальчика был довольно трудный характер, он не любил учиться и много хулиганил. Родителям не удавалось уделять ему много времени, и Саша рос на улице по дворовым законам.

В этот период Александр увлекся спортом, профессионально занялся боксом. Эти навыки позже помогли ему в съемках сериала «Доктор Тырса». После девятого класса Саша поступил в театральное училище, поскольку туда нужно было сдавать меньше всего экзаменов. С первых дней учеба увлекла будущего актера. В 1994 году, получив красный диплом, Бухаров отправился покорять столицу. Он поступил во ВГИК в мастерскую Народного артиста РСФСР Евгения Киндинова и успешно окончил его.

После учебы Бухарова взяли в труппу Московского драмтеатра под руководством Армена Джигарханяна. Впервые он появился на сцене в постановке «Ревизор» по пьесе Гоголя. А на большом экране его кинодебют состоялся в нулевых. Сначала это были второстепенные роли в популярных тогда сериалах про бандитов, куда Александра утверждали в основном из-за фактуры, а не актерского таланта. Но в 2006 году в его карьере произошел значительный прорыв: Бухарова позвали на роль Волкодава в одноименный остросюжетный боевик, снятый по книге Марии Семеновой. Эта роль принесла большой успех начинающему актеру.

Со своей супругой Еленой Медведевой Бухаров познакомился в 1998 году в очереди в продуктовый магазин. Выяснилось, что девушка тоже является актрисой, приехала в Москву из Нижнего Новгорода и окончила МХАТ. Симпатия молодых людей быстро переросла в семейный союз.

Интересные факты о Александре Бухарове
  • На момент поступления в театральное училище будущий актер ужасно картавил и здорово повеселил приемную комиссию своим выступлением. Но, ко всеобщему удивлению, его приняли;
  • Как и многим выходцам из провинции, юному Александру было непросто в Москве первое время. Во время учебы во ВГИКе он едва сводил концы с концами и экономил буквально на всем;
  • Самой выдающейся своей работой в театре актер считает роль Ангела в постановке «Пороховая бочка»;
  • Александр избегает частых появлений на публике, редкие выходные он проводит с семьей или друзьями. Любит бывать на пикниках.
Фильмография Александра Бухарова
Солнцепек
Солнцепек
драма 2021, Россия
5.0
Небо
Небо
военный, драма 2020, Россия
8.0
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
биография, спорт, драма 2019, Россия
7.0
Завод
Завод
драма 2018, Россия / Франция
7.0
Господа офицеры: спасти императора
Господа офицеры: спасти императора
исторический, драма 2008, Россия
7.0
Ледяной поцелуй
Ледяной поцелуй
драма 2008, Норвегия
0.0
Слуга государев
Слуга государев
боевик, военный, исторический 2007, Россия
7.0
Волкодав из рода Серых Псов
Волкодав из рода Серых Псов
боевик, фэнтези, приключения 2006, Россия
5.0
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