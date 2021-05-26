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Анастасия Веденская
Анастасия Веденская
Anastasia Vedenskaya
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Анастасия Веденская
Anastasia Vedenskaya
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Дата рождения
14 октября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Весы
Биография Анастасия Веденская
Родилась 14 октября 1984 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Анастасия Веденская
Дочь тьмы
ужасы, мистика
2020, Россия
0.0
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
биография, спорт, драма
2019, Россия
7.0
Ночь длиною в жизнь
драма, военный
2010, Россия
0.0
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Статьи о персоне
После 11 лет брака с Епифанцевым: Анастасия Веденская выходит замуж во второй раз
Артистка разведена с 2015 года.
Написать
26 мая 2021 12:45
«У меня внутри мерзко и неприятно»: Владимир Епифанцев прокомментировал драку в баре
Актер назвал хвалебные отзывы фанатов о его поступке «полнейшей дичью».
Написать
12 февраля 2021 15:22
Из-за бывшей жены: названа причина драки актера Владимира Епифанцева в баре
Во время спора о домашнем насилии в актрису Веденскую полетел пивной бокал.
Написать
12 февраля 2021 12:01
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