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Василий Чигинский

Василий Чигинский
Василий Чигинский
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Дата рождения
4 июня 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Василий Чигинский

Родился 4 июня 1964 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).

Фильмография Василий Чигинский
Герой 115
Герой 115
биография, военный 2020, Россия
0.0
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
биография, спорт, драма 2019, Россия
7.0
Аномалия
Аномалия
приключения 2017, Россия
4.0
Москва, я люблю тебя!
Москва, я люблю тебя!
сборник 2010, Россия
5.0
Первый после бога
Первый после бога
военный, драма 2005, Россия
7.0
Зеркальные войны: Отражение первое
Зеркальные войны: Отражение первое
триллер, боевик 2005, Россия / США
6.0
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Чтобы Родина гордилась: Трейлер фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» Биографический фильм про великого футболиста выйдет на экраны в 2019 году.
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4 июля 2019 13:27
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