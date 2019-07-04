Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Василий Чигинский
Василий Чигинский
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Василий Чигинский
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
4 июня 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Василий Чигинский
Родился 4 июня 1964 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
Развернуть
Фильмография Василий Чигинский
Герой 115
биография, военный
2020, Россия
0.0
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
биография, спорт, драма
2019, Россия
7.0
Аномалия
приключения
2017, Россия
4.0
Москва, я люблю тебя!
сборник
2010, Россия
5.0
Первый после бога
военный, драма
2005, Россия
7.0
Зеркальные войны: Отражение первое
триллер, боевик
2005, Россия / США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Чтобы Родина гордилась: Трейлер фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Биографический фильм про великого футболиста выйдет на экраны в 2019 году.
Написать
4 июля 2019 13:27
Все новости
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики