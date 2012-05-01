Матч, 2012

Николай Раневич – вратарь киевской футбольной команды, успешный спортсмен, одерживающий одну победу за другой и влюбленный в красавицу Анну – учительницу, которая вдохновляет его на новые свершения. Когда Николай уходит на войну и оказывается в плену у немцев, именно она идет на ужасный шаг ради освобождения любимого. Оказавшийся на свободе Никола снова выходит на поле в составе команды «Старт». У киевлян есть задание проиграть матч, чтобы продемонстрировать покорность оккупантам, но Раневич принципиально решил бороться за победу.