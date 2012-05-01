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Матч Матч
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Матч, 2012

2012 / Россия / Украина
7.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Николай Раневич – вратарь киевской футбольной команды, успешный спортсмен, одерживающий одну победу за другой и влюбленный в красавицу Анну – учительницу, которая вдохновляет его на новые свершения. Когда Николай уходит на войну и оказывается в плену у немцев, именно она идет на ужасный шаг ради освобождения любимого. Оказавшийся на свободе Никола снова выходит на поле в составе команды «Старт». У киевлян есть задание проиграть матч, чтобы продемонстрировать покорность оккупантам, но Раневич принципиально решил бороться за победу.

  • Фильм снят по реальным событиям 1942 года, когда в Киеве был сыгран печально известный «матч смерти». После игры немецких и советских спортсменов киевские футболисты были расстреляны в концентрационных лагерях.
  • Прототип главного героя – Николай Трусевич, участник матча в оккупированной украинской столице.
  • Большая часть съемок проходила в Харькове: там было легче найти подходящие для воссоздания довоенной обстановки локации, чем в Киеве, где каждый дом пестрит рекламой, кондиционерами и спутниковыми антеннами.
  • Стадион, где проходил реальный матч, сохранился, но эпизод снимали под Киевом, в Василькове, где вокруг нет многоэтажек, попадающих в кадр.

1942 год. Николай Раневич, вратарь и звезда киевского «Динамо», теряет самое дорогое – свободу, любимую девушку Анну и возможность играть в футбол. Анна спасает Николая из плена, но теперь они не могут быть вместе… Немцы устраивают чемпионат по футболу между местными командами и сборной Вермахта. Раневич собирает друзей и вновь выходит на поле играть за свою честь, за любовь, за Родину!

7.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 1 мая 2012
Премьера в мире 1 мая 2012
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Андрей Малюков
Андрей Малюков
В ролях
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Эдуард Безродный
Екатерина Климова
Екатерина Климова
Дирк Мартенс
Дирк Мартенс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Матч 3 постера
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Матч
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Umka24 2 апреля 2015, 12:51
Голы ценою в жизнь, я бы так назвал свой комментарий. История знает много примеров героизма, проявленного в войнах и в спорте. Этот фильм о… Читать дальше…
Xelga 2 апреля 2015, 12:51
На выходных посмотрела «Матч», хорошо, что до этого не начиталась отзывов и комментариев. Фильм совсем даже ничего, выше ожидаемого. К футболу по… Читать дальше…
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