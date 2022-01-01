Фильмы про футбол

Хороший фильм про футбол всегда поможет отвлечься от повседневной суеты, погрузиться в мир спортивного азарта и вспомнить, что такое настоящая воля к победе. Здесь вы найдете лучшие зарубежные и российские фильмы о футболе и футболистах.

Футбол – один из самых универсальных и распространенных в мире видов спорта. Чемпионаты по нему собирают миллионы болельщиков, которые готовы всячески поддерживать свои команды. Неудивительно, что этот спорт находит такое широкое отражение и в кинематографе. В подборке есть и комедия с Хабенским про юных футболистов, и спортивно-драматический сериал «Вне игры», и множество других подобных фильмов.