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Фильмы про футбол
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Фильмы про футбол

Все 33 Онлайн
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Стрельцов
Стрельцов
Смотреть за 1 рубль
6.0
биография, спорт, драма
2020, Россия
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
7.0
биография, спорт, драма
2019, Россия
Дикая лига
Дикая лига
6.0
спорт, исторический, драма
2019, Россия
Здесь была Бритт-Мари
Здесь была Бритт-Мари
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия, мелодрама
2019, Швеция
На пьедестале народной любви
На пьедестале народной любви
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0.0
документальный
2019, Россия
Тренер
Тренер
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7.0
спорт, драма
2018, Россия
Роналду против Месси
Роналду против Месси
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6.0
спорт, документальный
2017, Великобритания
Лобановский навсегда
Лобановский навсегда
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7.0
документальный
2016, Украина
Коробка
Коробка
4.0
драма, спорт, комедия
2015, Россия
Мачо Мэн
Мачо Мэн
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4.0
комедия, мелодрама
2015, Германия
Эдем. Райский остров
Эдем. Райский остров
4.0
триллер, драма
2014, Малайзия
Суперкоманда
Суперкоманда
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4.0
спорт, анимация, семейный
2013, Испания / Аргентина / США
Полоски зебры
Полоски зебры
5.0
комедия, драма
2013, Бельгия
Команда мечты
Команда мечты
6.0
спорт, комедия
2012, Франция
Суперкласико
Суперкласико
5.0
комедия
2011, Дания
Юнайтед. Мюнхенская трагедия
Юнайтед. Мюнхенская трагедия
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7.0
спорт, драма
2011, Великобритания
Уилл
Уилл
6.0
драма, семейный, спорт
2011, Великобритания
Проклятый Юнайтед
Проклятый Юнайтед
7.0
спорт, драма
2009, Великобритания
Игра
Игра
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4.0
комедия, спорт
2008, Россия
Гол 2. Жизнь как мечта
Гол 2. Жизнь как мечта
7.0
драма, спорт
2007, Великобритания
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Хороший фильм про футбол всегда поможет отвлечься от повседневной суеты, погрузиться в мир спортивного азарта и вспомнить, что такое настоящая воля к победе. Здесь вы найдете лучшие зарубежные и российские фильмы о футболе и футболистах.

Футбол – один из самых универсальных и распространенных в мире видов спорта. Чемпионаты по нему собирают миллионы болельщиков, которые готовы всячески поддерживать свои команды. Неудивительно, что этот спорт находит такое широкое отражение и в кинематографе. В подборке есть и комедия с Хабенским про юных футболистов, и спортивно-драматический сериал «Вне игры», и множество других подобных фильмов.

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