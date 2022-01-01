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Прокатчик MDfilm

О прокатчике

MEGOGO Distribution является дочерней компанией онлайн-кинотеатра Megogo и была основана в 2016 году. Она стала первой кинопрокатной компанией, созданный подобным образом. Первым и главным партнёром MEGOGO Distribution является компания Top Film Distribution, которая уже отдала права на дистрибуцию нескольких своих фильмов. Компании связаны между собой акционерами, а Top Film отныне будет заниматься реализацией иных прав.

В дальнейшем MEGOGO Distribution планирует закупать как права для проката картин в кинотеатрах, так и для показа онлайн. На данный момент в каталоге ресурса Megogo находится свыше 77 тысяч фильмов, и это число продолжает расти. Среди первых картин, выпущенных Megogo Distribution в кинотеатры, можно назвать «Такой же предатель, как и мы», «Преступник», «Механик: Воскрешение», «Королева пустыни» и «Автобан».

В марте 2022 года компания изменила название на MDfilm.

Фильмы
Логово тигра
Логово тигра
приключения , Италия
0.0
Гренландия: Миграция
Гренландия: Миграция
триллер , Великобритания / США
0.0
Дочь болотного царя
Дочь болотного царя
драма, триллер , США
0.0
Неудержимые 4
Неудержимые 4
боевик, приключения , США
0.0
Феррари
Феррари
драма, биография 2023, США
0.0
Призраки прошлого
ужасы 2022, США
0.0
Двойная петля
Двойная петля
боевик, драма, военный 2022, США
0.0
Флирт с дьяволом
Флирт с дьяволом
триллер 2022, США
0.0
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Сериалы
Нет спасения от любви
Нет спасения от любви
мелодрама 2004, Россия
0.0
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