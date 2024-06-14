«Головоломка 2»: Рецензия Киноафиши

Кажется, славные деньки Pixar остались в далеком прошлом. Когда-то студия с удивительным постоянством порождала волшебные и ни на что не похожие мультфильмы. Если, разумеется, не считать многочисленное потомство оригинальных идей и замыслов в виде сиквелов, триквелов и спин-оффов хитовых серий, вроде «Истории игрушек», собиравших огромные сборы, которые позволяли долгое время отмахиваться от докучливой критики. Но в последние годы Pixar преследуют неудачи — художественные и кассовые. Новые оригинальные мультфильмы — «Я краснею», «Лука» — источают вторичность и один за другим проваливаются в прокате (восхитительная «Душа», к сожалению, тоже). Их примеру последовал даже «Базз Лайтер» — спин-офф культовой «Истории игрушек». Единственным исключением из этого печального правила стал мультфильм «Элементарно».

И вот теперь студия выпустила «Головоломку 2» — сиквел одного из самых своих изобретательных и концептуальных фильмов, который к тому же был награжден «Оскаром» как лучшая анимационная работа (привычная для Pixar 10-х годов награда). В нем Пит Доктер придумал воплотить в экранные образы пять чувств — Радость (Эми Полер), Печаль (Филис Смит), Гнев (Льюис Блэк), Страх (Билл Хэйдер) и (почему-то) Брезгливость (Минди Калинг) — представленные в виде антропоморфных фигурок, управляющих жизнью маленькой девочки Райли и помогающих ей взрослеть. Эту идею ему подкинули наблюдения за тем, как растет его собственная дочь.

В сиквеле Доктер появился только в роли продюсера, уступив режиссерское кресло Келси Манну, а сценарный стульчик — Мэг Лефов, работавшей с ним над оригиналом. Новая команда подошла к сиквелу осторожно. Возможно, даже слишком. Сюжет обоих фильмов во многом синхронен.

Головоломка 2

Райли (Кенсингтон Таллман) снова оказывается в непривычной среде. На этот раз девочка и две ее подруги — Бри и Грейс — попадают на трехдневный отборочный смотр в команду старшей школы. А Джой (она же Радость в исполнении той же Полер), построившая, как ей кажется, идеальную версию Райли — радостную и во всех смыслах положительную — вновь борется с другими чувствами за право определять ее жизнь.

Теперь это новички — энергичная Тревожность (Майя Хоук), заискивающая Зависть (Айо Эдебири), томная Скука (Адель Экзаркопулос), представляющаяся не иначе, как ennui и говорящая, разумеется, с французским акцентом, и конфузящийся по пустякам огромный Стыд (Пол Уолтер Хаузер), чуть что прячущийся под капюшоном. Тревожность изгоняет старую команду из пространства, представляющего собой нечто вроде центра управления эмоциями, и создает новую версию Райли — одержимую страхами, закомплексованную и готовую на всё ради расположения своего кумира Вэл Ортиз (Лилимар), звезды хоккейной команды.

Головоломка 2

Процесс этой мучительной трансформации — разумеется, упрощенный и схематичный — проиллюстрирован в лучших традициях Pixar — ярко, образно, изобретательно и с шутками. Чего только стоят похожее на банк хранилище воспоминаний, мозговой штурм, под который попадает Джой и ее товарищи по изгнанию, или свалка, на которую отправляют подавленные воспоминания. Впрочем, все это разномастное, бьющее по глазам великолепие не позволяет не заметить (по крайней мере взрослому глазу) отчаянного провисания второй трети сюжета.

Если верно, что жанр вообще это машина эмоций, то детский жанр это целый парк аттракционов эмоций. В этом отношении вторая «Головоломка» вполне справляется. Этот аттракцион предсказуем (едва ли будет спойлером сказать, что в итоге все чувства примиряются), его устройство тривиально, но он все же работает. Несколько сцен в финале дарят светлое и щемящее чувство любви и жалости к несчастной Тревожности, столь многим знакомой, и помогают ненадолго от нее освободиться. На большее послушный великолепному оригиналу и последовательный сиквел и не претендует.