Серебряные коньки: от мечты до сказки. Рассказываем, как создавалась картина

10 декабря в российский прокат выходит приключенческий фильм режиссера Михаила Локшина «Серебряные коньки». Создатели картины поделились воспоминаниями о съемках и рассказали о том, как большая и, казалось бы, несбыточная мечта эволюционировала в настоящее кино.