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Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
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Алексей Гуськов
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Дата рождения
20 мая 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Бжег, Польша
Рост
186 см
Биография Алексея Гуськова
Родился 20 мая 1958 года. Бжег, Польша.
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Фильмография Алексея Гуськова
Воланд
драма, фэнтези
2022, Россия
0.0
Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали
комедия, драма
2021, Россия
0.0
Старые шишки
комедия
2021, Россия
0.0
Серебряные коньки
приключения, фэнтези
2020, Россия
7.0
Небесная команда
драма, спорт
2020, Россия / Беларусь
5.0
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
биография, спорт, драма
2019, Россия
7.0
Элефант
комедия
2019, Россия
6.0
Ты можешь
мелодрама
2019, Россия
0.0
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31 января 2022 10:52
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10 декабря в российский прокат выходит приключенческий фильм режиссера Михаила Локшина «Серебряные коньки». Создатели картины поделились воспоминаниями о съемках и рассказали о том, как большая и, казалось бы, несбыточная мечта эволюционировала в настоящее кино.
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8 декабря 2020 15:17
Алексей Гуськов сыграет Иосифа Сталина в фильме «Первый Оскар»
Снимет ленту режиссер «Битвы за Севастополь».
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10 сентября 2020 12:48
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Середина осени собирает богатый урожай из фестивальных фильмов, режиссерских дебютов и отечественных премьер. «Киноафиша» выбрала самые вкусные киноновинки октября, мимо которых нельзя пройти любому уважающему себя синефилу.
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