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Стражи Галактики. Часть 2
Стражи Галактики. Часть 2, 2017: актеры и роли
Guardians of the Galaxy 2
Стражи Галактики. Часть 2
2017 / США
Трейлер
8.1
Оцените
234
голоса
Рейтинг IMDb: 7.6
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Стражи Галактики. Часть 2, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Ганн
James Gunn
В ролях
Крис Пратт
Chris Pratt
Зои Салдана
Zoe Saldana
Карен Гиллан
Karen Gillan
Дэйв Батиста
Dave Bautista
Пом Клементьефф
Pom Klementieff
Майкл Рукер
Michael Rooker
Элизабет Дебики
Elizabeth Debicki
Крис Салливан
Chris Sullivan
Шон Ганн
Sean Gunn
Томми Флэнаган
Tommy Flanagan
Лора Хэддок
Laura Haddock
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
Курт Рассел
Kurt Russell
Дэвид Хассельхофф
David Hasselhoff
Роли озвучивали
Вин Дизель
Vin Diesel
Брэдли Купер
Bradley Cooper
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