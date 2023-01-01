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Стражи Галактики. Часть 2 Стражи Галактики. Часть 2
Киноафиша Фильмы Стражи Галактики. Часть 2 Стражи Галактики. Часть 2, 2017: актеры и роли
Guardians of the Galaxy 2 Стражи Галактики. Часть 2 2017 / США
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234 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Стражи Галактики. Часть 2, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Ганн Джеймс Ганн James Gunn
В ролях
Крис Пратт Крис Пратт Chris Pratt Зои Салдана Зои Салдана Zoe Saldana Карен Гиллан Карен Гиллан Karen Gillan Дэйв Батиста Дэйв Батиста Dave Bautista Пом Клементьефф Пом Клементьефф Pom Klementieff Майкл Рукер Майкл Рукер Michael Rooker Элизабет Дебики Элизабет Дебики Elizabeth Debicki Крис Салливан Крис Салливан Chris Sullivan Шон Ганн Шон Ганн Sean Gunn Томми Флэнаган Томми Флэнаган Tommy Flanagan Лора Хэддок Лора Хэддок Laura Haddock Сильвестр Сталлоне Сильвестр Сталлоне Sylvester Stallone Курт Рассел Курт Рассел Kurt Russell Дэвид Хассельхофф Дэвид Хассельхофф David Hasselhoff
Роли озвучивали
Вин Дизель Вин Дизель Vin Diesel Брэдли Купер Брэдли Купер Bradley Cooper
Чебурашка
Чебурашка
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