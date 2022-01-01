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Комедии с пришельцами
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Комедии с пришельцами

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По году По рейтингу По названию
Космический джем: Новое поколение
Космический джем: Новое поколение
6.0
анимация, комедия, фэнтези, фантастика
2021, США
Спаси себя сам!
Спаси себя сам!
5.0
комедия, фантастика
2020, США
Инопланетяне украли моё тело
Инопланетяне украли моё тело
4.0
приключения, комедия, семейный
2020, США
Соник в кино
Соник в кино
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8.0
фэнтези
2019, США
Люди в черном: Интернэшнл
Люди в черном: Интернэшнл
6.0
фантастика, приключения
2019, США
Стражи Галактики. Часть 2
Стражи Галактики. Часть 2
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8.0
боевик, фантастика
2017, США
Хватай и беги
Хватай и беги
5.0
ужасы, комедия
2016, США
Мой друг робот
Мой друг робот
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4.0
детский, приключения
2016, Германия / Бельгия
Пиксели
Пиксели
5.0
фантастика, комедия
2015, США
Стражи Галактики
Стражи Галактики
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8.0
фантастика, боевик, приключения
2014, США
Все могу
Все могу
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6.0
комедия, фантастика
2014, Великобритания
Армагеддец
Армагеддец
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6.0
комедия
2013, Великобритания
Люди в черном 3
Люди в черном 3
7.0
фантастика, приключения, боевик
2012, США
Дружинники
Дружинники
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6.0
фантастика, комедия
2012, США
Грэбберсы
Грэбберсы
5.0
комедия, фантастика, ужасы, триллер
2012, Великобритания / Ирландия
Пол: Секретный материальчик
Пол: Секретный материальчик
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7.0
фантастика, комедия
2011, Франция / Великобритания / США / Испания
Чужие на районе
Чужие на районе
6.0
фантастика, комедия, боевик
2011, Великобритания
Ведьмина гора
Ведьмина гора
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7.0
триллер, фантастика, комедия, приключения
2009, США
Пришельцы на чердаке
Пришельцы на чердаке
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6.0
фантастика, приключения, семейный
2008, США
Знакомьтесь: Дэйв
Знакомьтесь: Дэйв
Смотреть за 1 рубль
6.0
фантастика, комедия
2008, США
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Инопланетяне не обязательно должны стремиться уничтожить человечество. Режиссеры фильмов уверены, что пришельцы, если они действительно существуют, могут быть добрее людей. И демонстрируют свое видение инопланетного разума в комедиях, в которых главные герои настолько забавные и необычные, что не внушают страха.

Пять самых смешных комедий с пришельцами

Даже самый страшный сюжет можно превратить в несерьезную комедию. У режиссеров и сценаристов комедий про инопланетян это хорошо получается. Создатели этих лент считают, что нужно смеяться над собственными страхами, даже если речь идет о возможном нападении пришельцев. Ведь только с помощью юмора можно справиться со своими переживаниями.

Эволюция

Эта картина должна была стать серьезным научно-фантастическим фильмом. Однако в итоге создатели проекта решили добавить в него немного юмора – и не прогадали. История об инопланетном организме, который за считаные дни может эволюционировать от одноклеточного до динозавра, и сегодня считается культовой. Главные герои комедии – ученые университета, которые исследуют новую форму жизни, попавшую на Землю вместе с метеоритом. Но вскоре проект засекречивают, а самих специалистов не пускают к месту падения.

Вот только правительство не осознает всей опасности и того, что пришельцы вскоре вырвутся наружу.

Люди в черном

Еще одна культовая лента рассказывает о членах секретной правительственной организации, которая контролирует прибывших на планету инопланетян. Кого только нет на Земле – и гигантские черви, и двухголовые создания, и огромные жуки-людоеды. Обо всех инопланетных расах вскоре придется узнать полицейскому из Нью-Йорка Джеймсу. Когда напарник агента Кея уйдет на пенсию, тому придется начать поиски нового.

И Джеймс лучше всего пройдет экзамен, который готовят для каждого новичка.

Пол: Секретный материальчик

Саймон Пегг и Ник Фрост, исполнившие в картине главные роли, также выступили авторами сценария. Комедия знакомит зрителей с двумя друзьями – Клайвом и Грэмом. Друзья решают отправиться в поездку своей мечты. Они прибывают в Америку, чтобы побывать на фестивале комиксов, а также совершить путешествие в засекреченную Зону 51, где, по слухам, можно встретить пришельцев. Именно это и происходит с приятелями. На их пути неожиданно возникает Пол – инопланетянин, которого преследуют спецслужбы.

Главные герои решают помочь ему выбраться из пустыни, и именно так начинаются их невероятные, а порой и абсурдные приключения.

Дружинники

Эван живет в тихом районе, который неожиданно потрясает жестокое убийство. Охранника супермаркета кто-то разорвал на части. Чтобы защитить себя и членов своей семьи, Эван вместе с соседями решает собрать команду дружинников. Поначалу приятели воспринимают это как шутку, надеясь обрести свободу от жен. Но вскоре в городке происходит еще одно убийство. А в руки самих членов дружины попадает необыкновенная находка, которая обладает сокрушительной силой.

Друзья понимают, что происходящее является частью заговора инопланетных захватчиков.

Пиксели

В начале 80-х годов 20-го века капсулу времени с записью чемпионата по аркадным видеоиграм отправляют в космос. Проходит больше 30 лет до того момента, как пришельцы прибывают на Землю. Когда-то они получили послание, но восприняли его как официальное объявление войны. В качестве нападения инопланетяне решают использовать стратегии игр, которые были на видеозаписи. И вот на планету нападают главные герои популярных аркад прошлого века. Чтобы победить, землянам придется следовать правилам игры.

И для этого нужны не войска национальной гвардии, а несколько геймеров.

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