Инопланетяне не обязательно должны стремиться уничтожить человечество. Режиссеры фильмов уверены, что пришельцы, если они действительно существуют, могут быть добрее людей. И демонстрируют свое видение инопланетного разума в комедиях, в которых главные герои настолько забавные и необычные, что не внушают страха.

Пять самых смешных комедий с пришельцами

Даже самый страшный сюжет можно превратить в несерьезную комедию. У режиссеров и сценаристов комедий про инопланетян это хорошо получается. Создатели этих лент считают, что нужно смеяться над собственными страхами, даже если речь идет о возможном нападении пришельцев. Ведь только с помощью юмора можно справиться со своими переживаниями.

Эволюция

Эта картина должна была стать серьезным научно-фантастическим фильмом. Однако в итоге создатели проекта решили добавить в него немного юмора – и не прогадали. История об инопланетном организме, который за считаные дни может эволюционировать от одноклеточного до динозавра, и сегодня считается культовой. Главные герои комедии – ученые университета, которые исследуют новую форму жизни, попавшую на Землю вместе с метеоритом. Но вскоре проект засекречивают, а самих специалистов не пускают к месту падения.

Вот только правительство не осознает всей опасности и того, что пришельцы вскоре вырвутся наружу.

Люди в черном

Еще одна культовая лента рассказывает о членах секретной правительственной организации, которая контролирует прибывших на планету инопланетян. Кого только нет на Земле – и гигантские черви, и двухголовые создания, и огромные жуки-людоеды. Обо всех инопланетных расах вскоре придется узнать полицейскому из Нью-Йорка Джеймсу. Когда напарник агента Кея уйдет на пенсию, тому придется начать поиски нового.

И Джеймс лучше всего пройдет экзамен, который готовят для каждого новичка.

Пол: Секретный материальчик

Саймон Пегг и Ник Фрост, исполнившие в картине главные роли, также выступили авторами сценария. Комедия знакомит зрителей с двумя друзьями – Клайвом и Грэмом. Друзья решают отправиться в поездку своей мечты. Они прибывают в Америку, чтобы побывать на фестивале комиксов, а также совершить путешествие в засекреченную Зону 51, где, по слухам, можно встретить пришельцев. Именно это и происходит с приятелями. На их пути неожиданно возникает Пол – инопланетянин, которого преследуют спецслужбы.

Главные герои решают помочь ему выбраться из пустыни, и именно так начинаются их невероятные, а порой и абсурдные приключения.

Дружинники

Эван живет в тихом районе, который неожиданно потрясает жестокое убийство. Охранника супермаркета кто-то разорвал на части. Чтобы защитить себя и членов своей семьи, Эван вместе с соседями решает собрать команду дружинников. Поначалу приятели воспринимают это как шутку, надеясь обрести свободу от жен. Но вскоре в городке происходит еще одно убийство. А в руки самих членов дружины попадает необыкновенная находка, которая обладает сокрушительной силой.

Друзья понимают, что происходящее является частью заговора инопланетных захватчиков.

Пиксели

В начале 80-х годов 20-го века капсулу времени с записью чемпионата по аркадным видеоиграм отправляют в космос. Проходит больше 30 лет до того момента, как пришельцы прибывают на Землю. Когда-то они получили послание, но восприняли его как официальное объявление войны. В качестве нападения инопланетяне решают использовать стратегии игр, которые были на видеозаписи. И вот на планету нападают главные герои популярных аркад прошлого века. Чтобы победить, землянам придется следовать правилам игры.