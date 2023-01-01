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Стражи Галактики. Часть 2 Стражи Галактики. Часть 2
Киноафиша Фильмы Стражи Галактики. Часть 2 Награды и номинации фильма Стражи Галактики. Часть 2
Guardians of the Galaxy 2 Стражи Галактики. Часть 2 2017 / США
7.9 Оцените
237 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Награды и номинации фильма Стражи Галактики. Часть 2

Вся информация о фильме
Оскар 2018 Оскар 2018
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
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