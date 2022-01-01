Если серьезно задумываться об инопланетной атаке на Землю, можно и испугаться. Ведь даже лучшие ученые до сих пор мало знают о космосе. Мало ли!

Пять лучших комедий про инопланетян

Но самым эффективным оружием против тревоги всегда служил смех. А вдруг явившиеся на нашу планету гости из межзвездных пространств окажутся не ужасными, а смешными? Но смешнее их все равно будут люди, не знающие, как на все это реагировать. И что предпринять в ситуации, когда прямо на тебя сваливается летающая тарелка...

Пол: Секретный материальчик

В 1947 году на вайомингской ферме упавший космолет придавил собаку. Прибывшие агенты увозят летательный аппарат вместе с пилотом, дав ему имя в честь покойного песика. В наши дни два британца – писатель-фантаст Клайв и художник Грэм, иллюстрирующий произведения друга, – приезжают в США, чтобы посетить «Комик-Кон» и проехаться по славным местам, где случались явления НЛО. Путешествие начинается относительно удачно (правда, реднеки слегка не поняли приезжих нердов), но главное впереди: на пустой ночной дороге они видят седан, улетающий в кювет. А водитель оказывается… инопланетянином! Серым, как в кино. Правда, с рюкзаком, сигаретой и отличным английским!

В начале друзья заявляют, что финал их маршрута – в Нью-Мексико, но по сюжету так и не попадают туда. Зато там шли съемки.

Армагеддец

Сорокалетний лузер и алкаш Гэри Кинг собирает компанию школьных друзей. В подростковом возрасте они пытались одолеть «Золотую милю»: все 12 городских пабов. Но юные организмы закономерно не выдержали, и пьяные подростки сошли с дистанции. Гэри хочет повторить! Его более приличные друзья встречают идею без энтузиазма, но тоскливо шарятся по барам вместе с ним. В очередной точке алкомарафона их лидер ввязывается в драку с малолетками, но они оказываются роботами с синей жидкостью вместо крови! Случайно встреченный полоумный дедок объясняет: на Землю вторглись инопланетные захватчики…

Восьмой паб «Русалка» в реальности – кинотеатр.

Мой любимый марсианин

Тим О’Хара – неудачливый телерепортер, и его босс Чаннинг грозится уволить его, если он провалит еще один репортаж. Но именно это несчастный и делает во время работы на базе ВВС – дурацкой репликой провоцирует скандал с коллегой, дочерью босса. Уволенный, он грустно едет по ночному шоссе, а над ним парит летающее нечто. Полетало и упало. Тим подбирает подарок из космоса и знакомится с марсианином. Теперь он знает, как вернуть потерянную работу!

Ремейк одноименного сериала 1963 года, в фильме множество отсылок к нему.

Как разговаривать с девушками на вечеринках

1977-й, расцвет панк-движения в Великобритании. Трое друзей-панков находят странное здание, где выплясывают какие-то необычные граждане. Но разве подлинных неформалов это отпугнет? Ребята присоединяются к тусовке. Джон начинает танцевать, Энн знакомится с красоткой Зан, а Вик – с эффектной Стеллой. Но в процессе общения выясняется, что это пришельцы со странной системой разделения на колонии. И Зан скоро сожрут! Но она бежит с новым другом…

Менеджер группы «Боадицея» (Николь Кидман), по мнению режиссера, должна была напоминать легендарного и абсолютно психованного создателя Sex Pistols Мэлкама Макларена.

Все могу

Инопланетяне изучают человеческую расу и планируют уничтожить ее как бесперспективную, если она не пройдет тест: люди не должны использовать данные им сверхспособности во зло. Первым тестируемым рандомно оказывается Нил Кларк, обычный школьный учитель. Еще не зная о своих новых возможностях, он в гневе взрывает класс, убив учеников. По дороге домой до него доходит, что это его работа. Он пытается все исправить. «Пусть все умершие вернутся к жизни!» Они и возвращаются. Привет, зомби-апокалипсис…