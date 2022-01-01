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Комедии про инопланетян
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Комедии про инопланетян

Все 34 Онлайн
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Спаси себя сам!
Спаси себя сам!
5.0
комедия, фантастика
2020, США
Инопланетяне украли моё тело
Инопланетяне украли моё тело
4.0
приключения, комедия, семейный
2020, США
Соник в кино
Соник в кино
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8.0
фэнтези
2019, США
Люди в черном: Интернэшнл
Люди в черном: Интернэшнл
6.0
фантастика, приключения
2019, США
Доктор Кто: Женщина, которая упала на Землю
Доктор Кто: Женщина, которая упала на Землю
0.0
фантастика
2018, Великобритания
Доктор Кто: Решение
Доктор Кто: Решение
0.0
фантастика
2018, Великобритания
Стражи Галактики. Часть 2
Стражи Галактики. Часть 2
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8.0
боевик, фантастика
2017, США
Хватай и беги
Хватай и беги
5.0
ужасы, комедия
2016, США
Мой друг робот
Мой друг робот
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4.0
детский, приключения
2016, Германия / Бельгия
Пиксели
Пиксели
5.0
фантастика, комедия
2015, США
Стражи Галактики
Стражи Галактики
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8.0
фантастика, боевик, приключения
2014, США
Все могу
Все могу
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6.0
комедия, фантастика
2014, Великобритания
Армагеддец
Армагеддец
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6.0
комедия
2013, Великобритания
Люди в черном 3
Люди в черном 3
7.0
фантастика, приключения, боевик
2012, США
Дружинники
Дружинники
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6.0
фантастика, комедия
2012, США
Грэбберсы
Грэбберсы
5.0
комедия, фантастика, ужасы, триллер
2012, Великобритания / Ирландия
Пол: Секретный материальчик
Пол: Секретный материальчик
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7.0
фантастика, комедия
2011, Франция / Великобритания / США / Испания
Чужие на районе
Чужие на районе
6.0
фантастика, комедия, боевик
2011, Великобритания
Ведьмина гора
Ведьмина гора
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7.0
триллер, фантастика, комедия, приключения
2009, США
Пришельцы на чердаке
Пришельцы на чердаке
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6.0
фантастика, приключения, семейный
2008, США
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Если серьезно задумываться об инопланетной атаке на Землю, можно и испугаться. Ведь даже лучшие ученые до сих пор мало знают о космосе. Мало ли!

Пять лучших комедий про инопланетян

Но самым эффективным оружием против тревоги всегда служил смех. А вдруг явившиеся на нашу планету гости из межзвездных пространств окажутся не ужасными, а смешными? Но смешнее их все равно будут люди, не знающие, как на все это реагировать. И что предпринять в ситуации, когда прямо на тебя сваливается летающая тарелка...

Пол: Секретный материальчик

В 1947 году на вайомингской ферме упавший космолет придавил собаку. Прибывшие агенты увозят летательный аппарат вместе с пилотом, дав ему имя в честь покойного песика. В наши дни два британца – писатель-фантаст Клайв и художник Грэм, иллюстрирующий произведения друга, – приезжают в США, чтобы посетить «Комик-Кон» и проехаться по славным местам, где случались явления НЛО. Путешествие начинается относительно удачно (правда, реднеки слегка не поняли приезжих нердов), но главное впереди: на пустой ночной дороге они видят седан, улетающий в кювет. А водитель оказывается… инопланетянином! Серым, как в кино. Правда, с рюкзаком, сигаретой и отличным английским!

В начале друзья заявляют, что финал их маршрута – в Нью-Мексико, но по сюжету так и не попадают туда. Зато там шли съемки.

Армагеддец

Сорокалетний лузер и алкаш Гэри Кинг собирает компанию школьных друзей. В подростковом возрасте они пытались одолеть «Золотую милю»: все 12 городских пабов. Но юные организмы закономерно не выдержали, и пьяные подростки сошли с дистанции. Гэри хочет повторить! Его более приличные друзья встречают идею без энтузиазма, но тоскливо шарятся по барам вместе с ним. В очередной точке алкомарафона их лидер ввязывается в драку с малолетками, но они оказываются роботами с синей жидкостью вместо крови! Случайно встреченный полоумный дедок объясняет: на Землю вторглись инопланетные захватчики…

Восьмой паб «Русалка» в реальности – кинотеатр.

Мой любимый марсианин

Тим О’Хара – неудачливый телерепортер, и его босс Чаннинг грозится уволить его, если он провалит еще один репортаж. Но именно это несчастный и делает во время работы на базе ВВС – дурацкой репликой провоцирует скандал с коллегой, дочерью босса. Уволенный, он грустно едет по ночному шоссе, а над ним парит летающее нечто. Полетало и упало. Тим подбирает подарок из космоса и знакомится с марсианином. Теперь он знает, как вернуть потерянную работу!

Ремейк одноименного сериала 1963 года, в фильме множество отсылок к нему.

Как разговаривать с девушками на вечеринках

1977-й, расцвет панк-движения в Великобритании. Трое друзей-панков находят странное здание, где выплясывают какие-то необычные граждане. Но разве подлинных неформалов это отпугнет? Ребята присоединяются к тусовке. Джон начинает танцевать, Энн знакомится с красоткой Зан, а Вик – с эффектной Стеллой. Но в процессе общения выясняется, что это пришельцы со странной системой разделения на колонии. И Зан скоро сожрут! Но она бежит с новым другом…

Менеджер группы «Боадицея» (Николь Кидман), по мнению режиссера, должна была напоминать легендарного и абсолютно психованного создателя Sex Pistols Мэлкама Макларена.

Все могу

Инопланетяне изучают человеческую расу и планируют уничтожить ее как бесперспективную, если она не пройдет тест: люди не должны использовать данные им сверхспособности во зло. Первым тестируемым рандомно оказывается Нил Кларк, обычный школьный учитель. Еще не зная о своих новых возможностях, он в гневе взрывает класс, убив учеников. По дороге домой до него доходит, что это его работа. Он пытается все исправить. «Пусть все умершие вернутся к жизни!» Они и возвращаются. Привет, зомби-апокалипсис…

Последний фильм Робина Уильямса – он успел сняться в своих сценах в 2014 году, но уже не застал выхода фильма через год.

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