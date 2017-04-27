Наша рецензия

Когда в 2014 году мы познакомились с этой космической командой аутсайдеров, восторгу нашему не было предела. «Стражи Галактики» очень сильно отличались по тональности и стилю от других кинофраншиз Marvel. Почти три года все фанаты Marvel, стражей, и просто любителей хорошего кино ждали продолжение приключений этой экзотической компании. Мы наблюдали всё новые трейлеры и каждый превосходил предыдущий, делал ожидания совсем уж мучительными. И вот, наконец, мы можем…