Когда в 2014 году мы познакомились с этой космической командой аутсайдеров, восторгу нашему не было предела. «Стражи Галактики» очень сильно отличались по тональности и стилю от других кинофраншиз Marvel. Почти три года все фанаты Marvel, стражей, и просто любителей хорошего кино ждали продолжение приключений этой экзотической компании. Мы наблюдали всё новые трейлеры и каждый превосходил предыдущий, делал ожидания совсем уж мучительными. И вот, наконец, мы можем…
Обзор человека, ничего не понимающего в рецензиях на фильмы. "СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2" (Мое мнение может отличаться от вашего и это НОРМА)
Сегодня состоялась премьера одного из самых неординарных фильмов Marvel «Стражи Галактики. Часть 2». Мне посчастливилось увидеть его на предпоказе, за что я выражаю огромную благодарность сети кинотеатров «Монитор СБС» Краснодар. А теперь непосредственно к ленте…
Это нестандартное кино от Марвел, и, если вам «не зашла» первая часть Стражей, то вторая вряд ли вас чем-то зацепит. Если вы относитесь к разряду людей, котором «не зашло» то смело пролистывайте наш обзор.
СЮЖЕТ
Перед нами на экране уже знакомые всем персонажи, про каждого из которых рассказали в первом фильме. Именно поэтому экранное время второй части не тратится на раскрытие героев, и нас моментально кидают в водоворот событий. Если коротко о сюжете, то он таков: Стражи занимаются своими обыденными супергеройскими делами (спасают галактику за деньги), но неожиданно в их «спокойную и размеренную» жизнь вклинивается папа – бог. Собственно, - это всё, что вам нужно знать о сюжете. Хочется отметить, что Marvel в последних фильмах начал нагонять драматизма, и «Стражи» не стали исключением. У каждого из героев своя личная драма, которую создатели умело вплетают в сюжет.
ЮМОР
Если вы думали, что в первой части лимит юмора и комических ситуаций исчерпан, то вы ошибались, ведь во второй – это всё увеличено, как минимум, в два раза. Юмор в картине разносторонний, и вы услышите шутки как в стиле Марвел, так и в стиле черных комедий. Но при этом вы будете гарантировано ловить ха-ха.
ВИЗУАЛКА
Вот чем, чем, но картинкой студия точно может похвастаться. Графика не щиплет глазки, камера не уходит в пляс, а экшен, порой, весьма изобретателен.
МУЗЫКА
Одно из достоинств фильма – его саундтреки. Нужно отдать данное режиссёру: его решение показать космос под музыку 80-х – было гениальным. Микс вышел весьма колоритным. После сеанса вы, скорее всего, захотите добавить парочку треков к себе в альбом.
P.S. Как режиссёр и обещал: сцен после титров Реально 5. Поэтому…вы держитесь там.
Поэтому, Подводя итоги, можно сказать, что фильм далеко не шедевр, не прорыв года и уж, явно, не самый лучший фильм Марвел, как об этом твердили кинокритики, но он цепляет своей атмосферностью, за что и получает 8 бэби Грутов из 10 и нашу оценку «ИДТИ И ПОРЖАТЬ»
Ииииии поооомниииите: всегда носите с собой изоленту (на крайняк - скотч).
#монитор #ОтзывМонитор #киномонитор #kinomonitor #sbsmegamall
(с) Киномюсли https://vk.com/kinomyusli
Однозначно к просмотру - компанией толпой- или в одиночку- как фишка ляжет!
фильм получился Лучше первой части - Хотя нет - его нельзя и сравнивать с первой частью - это совершенно другой фильм =) со всей ему полагаемой начинкой, где соль, где острый перец!
уверен - фильмец- заставит вас улыбнуться и не раз поколышит ваши чувства ))) без эмоций не усидите 100:%
бегом бегом на большие экраны, за положительными эмоциями и прекрасными минутами наслаждения!
в захватывающее воображением новое мироздание, фантастические свершения - но с земной и всем понятной любовью и чувствами жизни!!!
всем приятного просмотра!
спасибо создателям за очередной фильм - ждём продолжения!
За такой шедевр ни каких денег не жалко. Это конечно не Защитники))....ахаха - шутка.
Так что ноги в руки и в кинотеатры, это просто крутыханская киноха!
В 2014 году первая часть про галактических спасателей привлекла не всех. Многие считали, что сильный уход в сторону от привычного земного образа значительно повредит имиджу компании. Однако, такие глупые и стереотипные мысли оказались ложными. «Стражи Галактики», как бы многие этого не хотели, показала, что люди хотят чего-то нового от Marvel. Однотипные разрухи в трилогии «Железного Человека», а затем детская история в «Мстителях» успела приесться, поэтому шанс снять полностью космическую историю о своеобразных мстителях режиссёр Джеймс Ганн должен был использовать по полной.
Первая часть отличалась своей свежестью и уникальностью. У второго эпизода всего этого нет. Джеймсу Ганну, сценаристу и режиссёру вторых «Стражей» было необходимо не просто повторить успех первой части, но и преумножить его. Оригинал отличался конфликтным отношением в команде, и это, правда, действовало. Сиквел было решено прикрыть большой дозой юмора и безумия. Количество шуток действительно стало больше, но, увы, не всегда такой ход идёт на пользу картине. «Часть два» разделилась на несколько категорий юмора — хороший, тот, что по-настоящему смешной. И два — сортирный, от которого порой становится стыдно. К счастью, и того, и другого здесь поровну. И сортирный подаётся именно в тот момент, когда пик хорошего только кончается. К счастью, хорошего здесь даже больше, чем половина.
Дракс (Дэйв Батиста) — разрушитель Дракс, с очень тонким юмором казался самым ненужным персонажем в оригинальной части. Ему мало уделяли времени, не особо хотели раскрывать, и казалось, что во второй части его убьют или вовсе не покажут. Но ключевой образ и незаменимость кем-либо в сиквеле показали, что это важный персонаж во вселенной. Дракс плохо понимает сарказм — и это идеально изображено в продолжении. Помимо этого, Дракс не умеет врать, а потому всегда говорит правду, из-за чего порой и выходят неловкие ситуации. Вообще, вторая часть показала, что Дракс — не бездушное существо, с орехом вместо головы. Джеймс Ганн хотел показать, что Дракс — чувствительный организм, который очень переживает за своих друзей и готов отдать жизнь за них. Большая часть шуток происходит с участием разрушителя, и все они связаны с его «фишкой» — невозможностью принимать и говорить сарказмом.
Оригинал сильно привлекал своей цветовой гаммой. Картинка и в правду цвела своей свежестью, от неё так и веяло вкусным, радужным ароматом. На тот момент — это был один из лучших фильмов в категории спецэффектов и визуальной части. Вторая часть также радует своей насыщенностью. Ассорти из разных вкусов конфет удовлетворяет аппетиты зрителя, в то время как качество картины — это отдельный пункт для её восхищения. Прошлогодний «Доктор Стрэндж», также осыпавший нас яркими красками, действительно похож на новое творение Джеймса Ганна, но эффекты «Стрэнджа» — это более галлюциногенное вещество, нежели то, что показывают в «Стражах». Нечто похожее можно увидеть в предстоящем третьем «Торе», готовящемся к выходу в ноябре и седьмом эпизоде «Звёздных Войн», которые показывали разве что пустынные планеты. Кстати, именно там и ждали что-то подобное, однако получилось всё шатко, да гладко.
При этом конфетти не заканчивается на одной лишь картинке. Первая, как собственно теперь и вторая часть, продолжает развивать масштабы боевых горизонтов. Планета Эго (Курт Раселл), являющаяся отцом Питера Куилла, олицетворяет мир и порядок. То, какой её и задумывал Эго, основатель сего творения. Отношения Йонду и Ракеты, начавшиеся ещё в оригинале, продолжались в продолжение. Пара, наконец, смогла выяснить все отношения и устранить возникшее облако угнетения. Чего не скажешь про усмирение, так это про кровные отношения двух сестёр. Гамора и Небула — ярые противники с раннего детства. Сказать, что их отношения — это бочка с воспламеняющимся веществом — не сказать ничего. Небула, желающая отомстить сестре, хочет убить её. Однако, в то же время осознает, что это — далеко не лучший выход из сложившейся ситуации. Гамора, также осознавая это, хочет поговорить с ней, понимая, что, возможно, это будет нелегко, но попытаться стоит. Несомненно, желание изменить ситуацию одолевает желание ужесточить её и поэтому их разговор совершается.
Эго — тот самый человек, которого так долго желал встретить Питер. Человек, давший жизнь и фактически спася её при рождении. Эго — отец Питера, трагично бросивший его при рождении. Представившись родным человеком, Эго постепенно предстает тем, кого назвать родным невозможно. Истинные мотивы, кроющиеся в голове Эго — далеко не идеал, которого ждёшь от отца. Понимая кто он, и чего хочет на самом деле, Питеру не оставалось ничего, кроме того, что случилось в итоге.
Малыш Грут вызывал умиление публики ещё на стадии пост-продакшна. Маленький, милый и не смышлёный ребёнок, ставший талисманом команды. «Я есть Грут» не забыл о том, кто он и что любит говорит. Он по-прежнему «не далекий», грозный (когда это надо) и весёлый в своей среде. Спася свою команду в конце прошлой части, Грут не забыл о том, как это делается. Хоть он и маленький, помочь друзьям всегда наготове. И, несмотря на свой рост, он всё-также представляет большую опасность для своих противников.
Вердикт. Весело, задорно, обезбашенно — зрители этого ждали и в итоге сумели получить. Мощная, но безыдейная вторая часть удивляет разве что раскрытием отношений и морем качественных шуток. Саундтрек восьмидесятых, радовавший в оригинале, радует и здесь. Господин Ганн снова подобрал отличные композиции, радующие слух. Как говорится: Получил — распишись.
Мы семья! Ну, все, кроме неё, конечно.
Третья часть не ждёт, главное — снять её качественно и на высоком уровне. Сиквел в этом плане немного проседал.
Приятного просмотра!
Экспансия киновселенной Marvel на экраны кинотеатров продолжает набирать обороты, а с этого года еще и выходит на новый уровень «плодовитости», начав выпуск трёх фильмов ежегодно, вплоть до 2019-го года включительно. Более того, киновселенная уже давно не ограничивается большим экраном, довольно благополучно обосновавшись на американском телевидении, максимально успешно – на канале Netflix. Невзирая на то, что пик «бума» на кино-комиксы нам еще предстоит засвидетельствовать в ближайшие годы, уже можно прочувствовать некую слабину у всего жанра. Сейчас эта слабина малозаметна и выражается только лишь в одном – нас стало сложно удивить, а поэтому от каждого нового кино-комикса невольно хочется чего-то большего, а еще лучше – свежего. Среди великого множества удручающе похожих кинолент последних лет, только несколько смогли вызвать зрительские восторги, это были «Логан», «Дэдпул» и «Стражи Галактики». В 2014-м году именно «Стражи Галактики» выступили в образе нового супергеройского кино, наполненного самоиронией, харизмой, потрясающим саундтреком и уникальным стилем. Такой подход, вкупе с устоявшимися стандартами Marvel, позволил выпустить действительно знаковый для жанра продукт. После довольно крупного успеха, съёмочной команде нужно было очень постараться, дабы не уронить планку и суметь закрепить результат. Получилось ли это у них? И да, и нет.
Сюжет сиквела вращается вокруг объявившегося отца Звёздного Лорда, их (и не только их) взаимоотношениях и, конечно же, очередного спасения галактики – тут, как говорится, без откровений. Дабы не заниматься пересказом, украшенным спойлерами, лучше сосредоточить своё внимание на персоналиях фильма, почва тут куда более благодатная. Самым главным изменением всей сценарной канвы является не столько введение новых действующих лиц, сколько определённая «перетасовка колоды» и смена ролей. Самый явный пример – Грут, временно занявший место главного орудия, нацеленного на семейную аудиторию, эдакий магнит для любителей милоты. Знамя юмора перешло к Драксу, что смотрится действительно комично, хотя и не всегда (что справедливо для всех шуток фильма, которые можно поделить примерно пополам в их удачности). Ракета, к сожалению, получился в этом фильме не таким заметным, как многим бы хотелось, Звёздный Лорд полностью вовлечён в «семейную» линию, а Гамора сильно блекнет на фоне своей сестры. Можно смело сказать, что чуть ли не главная сценарная беда фильма, это именно затенение основного состава Стражей Галактики, их всё так же много на экране, но, непостижимым образом, гораздо больше внимания и любви сценаристов уделяется новым лицам – Йонду, Небуле, Мантис и Эго. Всё это нельзя назвать настоящим недостатком, но для многих может оставить лёгкое чувство обделённости по отношению к их любимчикам. Гораздо большее удивление вызывает тот факт, что фильм практически никак не подготавливает нас к грядущим событиям фильма «Мстители: Война Бесконечности», где команда межзвёздных героев появится в следующий раз: ни тебе слова про Таноса, ни намёков о событиях на Земле. Однако, стоит понимать, что это вызывает вопросы исключительно в рамках всей Marvel-эпопеи, но никак не влияет на сам фильм в отдельности, поэтому данная претензия тоже является таковой лишь условно.
Переходя к аудиовизуальным впечатлениям, хочется отметить тот факт, что съёмочная группа явно пошла по пути наименьшего сопротивления, неуклонно следуя правилу «тех же щей, да погуще влей». В фильме всего стало больше: больше пафоса, больше эффектов, больше трупов, больше взрывов, даже главный злодей стал больше. Иногда это смотрится вполне обоснованно и даже иронично (фильм вообще очень неплохо иронизирует и над жанром, и над самим собой), но эта ироничность не всегда очевидна, а иногда кажется неумелым прикрытием, как будто создатели сами почувствовали чрезмерность и добавили немного иронии, только чтобы хоть чем-то это замаскировать. Градус происходящего на экране абсурда доходит если не до наивысших, то до очень высоких точек, спасаясь исключительно за счёт своей комичности, снимающей любые претензии на серьёзность. В целом, на экране смотрится это всё довольно ладно, но, как и в случае со сценарием, присутствует своя червоточина. Этой червоточиной и, по сути, единственной серьёзной претензией по части визуальной составляющей можно назвать сам экшен, как бы это не было смешно. В фильме множество динамичных сцен, но все они совершенно незапоминающиеся, исключение может составить разве что парочка, основная же масса выглядит как нечто фоновое и чисто декоративное. Всё здесь красиво, красочно и почти что дружелюбно. На самом деле, это стало бы настоящей бедой для фильма, если бы Джеймс Ганн не сумел удачно это всё подать, украсив всё таким же потрясающим саундтреком, благо чувство вкуса режиссёру не изменило (тут должен быть камень в огород «Отряда Самоубийц»). Тем не менее, можно смело констатировать, что с точки зрения формы, фильм справляется, но уже совсем не так уверенно.
Подводя итоги, хочется сказать, что Джеймсу Ганну удалось не ударить в грязь лицом, но и прыгнуть выше головы у него тоже не получилось. Фильм во многом страдает не только от вышеуказанных огрехов, но и от требований возрастного рейтинга. Именно в сиквеле стали наиболее заметны реверансы в сторону семейной аудитории, отсюда и значительная часть напускной эмоциональности, и существенная доля шуток, рассчитанных на совсем уж юного зрителя. Новые «Стражи Галактики» будут вас смешить, радовать красивой картинкой, прекрасной музыкой и харизматичными героями, но, скорее всего, уже не смогут вызвать прежний восторг. Фильм уже не выглядит чем-то новым, просто очередной хороший кинокомикс, с выпуском которых Marvel не испытывает трудностей. Поэтому, если вы хотите посмотреть добротный фантастический боевик, приправленный неплохим юмором, то я не вижу причин пропускать этот фильм, с оговоркой, что у вас нет аллергии на комиксы. Ну а если вы фанат киновселенной Marvel и комиксов вообще, то сомнений тут и быть не может.
P.S. А еще мне не даёт покоя то, как Marvel собираются объединить такие разные фильмы как «Мстители» и «Стражи Галактики», учитывая то, как сильно первые стали уходить в напускную серьёзность, а последние наоборот, поднимать градус абсурда. Поживём – увидим.
8/10
Выпуск сиквела успешного фильма – наука тонкая. С одной стороны, сплошные плюсы: успешная первая часть гарантированно загонит поклонников в кинотеатры, тратить экранное время на знакомство с персонажами не нужно, успешные ходы и стиль уже известны. С другой – стоит хоть немного понизить планку и пиши пропало, сразу повалят отзывы «не дотянул, не развил». Да и новизны уже нет, то, что удачно сыграло за счёт неожиданности в первой части, потом может показаться просто самоповтором. Отсюда вывод – нужно брать лучшее, отбрасывать лишнее, и разбавлять новым.Режиссёр Джеймс Ганн справился. Нет, выше головы он не прыгнул и первых «Стражей» не переиграл. Но поклонники получили ровно то, за что полюбили первый фильм три года назад: яркая картинка, безбашенный экшн и огромное количество шуток. Где-то Ганн даже перестарался, сделав часть фильма скорее набором клипов. Почти все экшн-сцены превращены в отдельные ролики, первый из которых мы видим сразу на открывающих титрах: Малыш Грут включает музыку и танцует, пока все остальные стражи рубятся с огромным монстром. И такие моменты мы увидим ещё не раз, главным героем такого «клипа» будет и Енот, и даже Йонду. Но это совсем не вредит целостности и удовольствию от просмотра, тем более, что вкус в музыке у авторов прекрасный.Юмор же пронизывает весь фильм от начала до конца. Несмотря на глобальность сюжета (тут тебе и космические сражения, и разумные планеты), режиссёр не забывает каждый раз напомнить «Нет-нет, это не типичный пафосный комикс» и обязательно разряжает обстановку шуткой. Погоня в космосе обыграна в стиле старых игровых автоматов, в эпичной битве нет-нет, но появится гигантский пакман, а эпичная поза спасителей галактики окончится прилетевшим в голову предметом. Увы, приходится признать, что уровень юмора снизился. Конечно, иногда отжигает и Ракета, и Малыш Грут, и сам Квилл острит разве что чуть меньше, чем в первом фильме. Но главным поставщиком шуток на экране стал Дракс, а это не очень хорошо. Как раз тот случай, когда стиль юмора первые пару раз забавляет, а потом начинает надоедать, иногда скатываясь совсем уж ниже пояса. Но в итоге, даже если запоминается один гэг из пяти, фильм всё равно остаётся в памяти, как весьма юморной, хоть и не сильно интеллектуальный.И именно вся несерьёзность картины, именно «разрядка» каждой сцены какой-нибудь нелепостью заставляет лучше почувствовать простой, но очень тёплый, личный и хороший посыл. И здесь Ганн снова пытается уйти в сторону от глобальности конфликтов типичных комиксов и, спрятавшись за очередное спасение мира, напомнить о самом простом – цените своих близких, даже если они совсем не идеальны. Каждый герой фильма находит своё отражение или недостающую часть. Дракс встречает Мантис, Гамора выясняет отношения с Небулой, хоть их линия и кажется здесь немного надуманной, даже Енот вдруг понимает, что они c Йонду очень похожи. А Звёздный Лорд всё так же пытается обрести семью, лишь в самом конце понимая главное. Разве что Малыш Грут просто остаётся всеобщим ребёнком и любимцем, как бы Ракета на него не ругался.Как и первая часть, вторые «Стражи галактики» изобилуют как приятными актёрами в больших и не очень ролях, так и множеством мелких отсылок, понятным только фанатам. Наконец-то на славу разошёлся Майкл Рукер, его Йонду, толком и не раскрытый в первом фильме, здесь один из самых ярких и запоминающихся персонажей. Брат режиссёра Шон Ганн к захвату движений Ракеты добавил ещё и нелепый, но приятный образ одного из банды опустошителей. Ну а ещё небольшие появления Сильвестра Сталлоне, Дэвида Хассельхоффа и, конечно же, Стэна Ли, куда без него. В целом: не ждите от фильма многого, глубинного смысла и даже глобального пафоса здесь не будет (хотя, судя по популярности и первых и вторых «Стражей», зрители как раз уже устали от излишней эпичности комиксов). Будет просто яркий и смешной фильм с правильным финалом.
И пятью сценами после титров, не забудьте! 8 из 10 баллов.
Авторизация по e-mail