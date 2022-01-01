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Фильмы про инопланетян, похожих на людей
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Фильмы про инопланетян, похожих на людей

Все 19 Онлайн
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Восхождение Юпитер
Восхождение Юпитер
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5.0
боевик, фантастика
2014, США
Человек из стали
Человек из стали
7.0
фантастика, фэнтези, приключения, боевик
2013, США
Люди в черном 3
Люди в черном 3
7.0
фантастика, приключения, боевик
2012, США
Гостья
Гостья
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7.0
фантастика, триллер
2012, США
День, когда Земля остановилась
День, когда Земля остановилась
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6.0
фантастика
2008, США
Знакомьтесь: Дэйв
Знакомьтесь: Дэйв
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6.0
фантастика, комедия
2008, США
Вторжение
Вторжение
6.0
боевик, триллер, ужасы, фантастика, драма
2007, США
Люди в черном 2
Люди в черном 2
7.0
комедия, фантастика
2002, США
Пришелец
Пришелец
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6.0
драма, мистика, фантастика
2001, США
Мой любимый марсианин
Мой любимый марсианин
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5.0
комедия, семейный, фантастика
1999, США
Факультет
Факультет
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7.0
фантастика, ужасы, триллер
1998, США
Люди в черном
Люди в черном
8.0
боевик
1997, США
Деревня проклятых
Деревня проклятых
5.0
ужасы, фантастика, триллер
1995, США
Кин-дза-дза
Кин-дза-дза
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8.0
фантастика, драма, комедия
1986, СССР
Гостья из будущего
Гостья из будущего
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8.0
фантастика, приключения, семейный
1985, СССР
Человек со звезды
Человек со звезды
7.0
мелодрама, фантастика
1984, США
Жандарм и инопланетяне
Жандарм и инопланетяне
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6.0
комедия, криминал, фантастика
1979, Франция
Вторжение похитителей тел
Вторжение похитителей тел
7.0
ужасы, фантастика
1955, США
День, когда Земля остановилась
День, когда Земля остановилась
7.0
фантастика, драма
1951, США
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Человечество долгие годы пытается понять, существуют ли внеземные цивилизации на самом деле. Постановщики фильмов придумывают разные теории того, каким могло бы быть вторжение пришельцев. И чаще всего приходят к выводу, что инопланетяне могут быть очень похожи на людей. Но это сходство направлено лишь на то, чтобы завоевать Землю.

Пять лучших фильмов про инопланетян, похожих на людей

Доказательств того, что внеземные цивилизации существуют, человечество так и не смогло найти. Многочисленные предположения о том, что пришельцы уже не раз наведывались на Землю, так и остаются предположениями. Поэтому режиссерам приходится самим додумывать, что инопланетяне могут хотеть от людей.

Вторжение

Это четвертая по счету адаптация популярного романа «Похитители тел». В начале ленты космический шаттл взрывается в атмосфере, в результате чего на планету попадает организм внеземного происхождения. Один за другим он инфицирует людей, изменяя их после того, как они засыпают. После пробуждения зараженные перестают проявлять обычные человеческие эмоции, а стремятся лишь к тому, чтобы передать инфекцию как можно большему числу жителей.

Кэрол вместе со своим другом-ученым Беном пытается понять, что представляет собой инопланетный организм и как можно остановить эпидемию.

Гостья

Экранизация популярного романа Стефани Майер рассказывает о мире недалекого будущего. На Земле больше нет болезней, насилия, голода и жестокости. Люди стали идеальными. Вот только человечество перестало существовать в классическом представлении. Тела большинства людей захватил инопланетный разум. Мелани – одна из тех, кто не успел сбежать. В ее теле тоже находится Странница. Вот только девушка не хочет сдаваться и в своем сознании пытается дать отпор внеземному существу. И постепенно начинает сближаться с той, что захватила ее разум. Эта дружба положит начало новому миру.

День, когда Земля остановилась

Картина с Киану Ривзом в главной роли является ремейком одноименного фильма 1951 года. Представители высокоразвитых цивилизаций намерены уничтожить человечество, пока оно окончательно не навредило своей планете. На Землю отправляют инопланетного посланника. Клаату принимает вид обычного человека, чтобы людям было проще с ним общаться. Его цель – объяснить землянам, что их вид вот-вот будет уничтожен, если они не встанут на путь исправления.

Загадочный гость требует экстренного созыва Совета ООН, чтобы объявить официальный ультиматум.

Факультет

Лента неоднократно входила в списки лучших фильмов ужасов. Главные герои – студенты обычного колледжа в Огайо. Однажды один из них находит на футбольном поле странный организм, который относит биологу. Ученый решает, что перед ним паразит, но не успевает отправить его на экспертизу, поскольку тот кусает его. Вскоре студенты начинают замечать, что преподаватели и многие ученики ведут себя странно. Они будто превратились в послушных роботов, следующих четко установленным правилам. И вскоре лишь несколько человек могут противостоять инопланетному организму, захватившему тела людей.

Восхождение Юпитер

Девушка с необычным именем Юпитер родилась на Земле, но всю жизнь ее тянуло к звездам и далеким галактикам. Она работает уборщицей, но чувствует, что ей предназначено нечто большее. И вскоре Юпитер откроет тайну своего рождения. Оказывается, что ее генетический код полностью идентичен коду умершей правительницы. И девушка унаследовала Землю, принадлежащую той. Вот только ее дети не намерены отказываться от своего наследства в пользу никому не известной землянки.

Каждый из них вынашивает собственные планы, ведь вскоре на планете должна состояться Жатва – уничтожение людей ради получения сыворотки вечной жизни.

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