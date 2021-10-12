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Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
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Владимир Меньшов
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Дата рождения
17 сентября 1939
Возраст
81 год
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
5 июля 2021
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Владимира Меньшова
Режиссер, актер, подюсер, сценарист. Родился 17 сентября 1939 года. Баку, АССР.
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Фильмография Владимира Меньшова
Новогодний переполох
комедия, семейный
2017, Россия
0.0
Ничей
драма
2017, Россия
6.0
После тебя
драма
2016, Россия
7.0
Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия
2016, США
8.0
Ивановы
драма
2016, Россия
5.0
Экспириенс
драма
2015, Россия
5.0
Зеленая карета
драма
2015, Россия
7.0
Млечный путь
комедия
2015, Россия
5.0
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12 октября 2021 13:46
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13 августа 2021 19:00
В честь ушедшего из жизни Владимира Меньшова назовут фестиваль
Его имя будет присвоено мероприятию, которое режиссер возглавлял в течение нескольких последних лет.
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12 июля 2021 15:28
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11 июля 2022 08:50
Вот какую сцену из «Москва слезам не верит» цензура СССР много лет скрывала от зрителей
«Завязал так завязал».
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20 июня 2022 08:16
Было чего стыдиться? Вот в чем Меньшов успел покаяться перед уходом
Однажды актер сделал признание.
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15 мая 2022 16:13
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