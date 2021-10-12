Эксклюзивно для Киноафиши: Аристарх Венес эмоционально рассказывает о любимых фильмах, режиссере и сериале

16 августа на телеканале ТВ-3 стартует сверхъестественный сериал «Охотники за призраками». Аристарх Венес исполнил в нем главную роль и призывает всех следить за захватывающими событиями, паранормальщина которых выходит за все рамки. А чтобы скрасить ожидание, Аристарх делится с читателями Киноафиши своим списком must-see.