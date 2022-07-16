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Николай Дроздов
Николай Дроздов
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Николай Дроздов
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Дата рождения
20 июня 1937
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Близнецы
Биография Николай Дроздов
Родился 20 июня 1937 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Николай Дроздов
Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия
2016, США
8.0
Однажды в лесу
документальный
2013, США / Франция
7.0
Ирония любви
комедия
2009, Россия / Казахстан
7.0
Необыкновенные приключения Карика и Вали
приключения, детский
2005, Россия
5.0
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