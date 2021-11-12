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Байрон Ховард
Байрон Ховард
Byron Howard
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Байрон Ховард
Byron Howard
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Дата рождения
26 декабря 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Актер
Биография Байрона Ховарда
Родился 26 декабря 1968 года. Мисава, Япония.
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Фильмография Байрона Ховарда
Энканто
приключения, анимация, комедия
2021, США / Колумбия
8.0
Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия
2016, США
8.0
Коллекция короткометражных мультфильмов Disney
приключения, анимация, комедия
2015, США
7.0
Рапунцель навсегда
детский, анимация, короткометражный, семейный
2012, США
8.0
Рапунцель: Запутанная История
семейный, мюзикл, анимация, комедия
2010, США
8.0
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Студия Disney выпустила ролик о создании мультфильма «Энканто»
Творческой команде пришлось отправиться за вдохновением в Колумбию.
Написать
12 ноября 2021 15:42
У каждого свои магические способности: появилась серия постеров с персонажами мультфильма «Энканто»
На плакатах отражены уникальные способности центральных действующих лиц.
Написать
2 ноября 2021 15:45
Студия Disney представила трейлер мультфильма «Энканто» о колумбийской семье, живущей в волшебном доме
Это 60-я анимационная лента кинокомпании.
Написать
30 сентября 2021 10:36
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