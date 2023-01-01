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Зверополис Зверополис
Киноафиша Фильмы Зверополис Зверополис, 2016: актеры и роли
Zootopia Зверополис 2016 / США
8.5 Оцените
195 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Зверополис, 2016: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Байрон Ховард Байрон Ховард Byron Howard Рич Мур Рич Мур Rich Moore
В ролях
Джиннифер Гудвин Джиннифер Гудвин Ginnifer Goodwin Джейсон Бэйтман Джейсон Бэйтман Jason Bateman Алан Тьюдик Алан Тьюдик Alan Tudyk Кэти Лоус Кэти Лоус Katie Lowes Шакира Шакира Shakira Антон Лаврентьев Антон Лаврентьев Anton Lavrentyev Мария Ивакова Мария Ивакова Николай Дроздов Николай Дроздов Владимир Меньшов Владимир Меньшов Мария Аронова Мария Аронова Mariya Aronova
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