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Скоро в прокате "Метки дьявола"
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Зверополис
Зверополис, 2016: актеры и роли
Zootopia
Зверополис
2016 / США
Трейлер
8.5
Оцените
195
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Зверополис, 2016: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Байрон Ховард
Byron Howard
Рич Мур
Rich Moore
В ролях
Джиннифер Гудвин
Ginnifer Goodwin
Джейсон Бэйтман
Jason Bateman
Алан Тьюдик
Alan Tudyk
Кэти Лоус
Katie Lowes
Шакира
Shakira
Антон Лаврентьев
Anton Lavrentyev
Мария Ивакова
Николай Дроздов
Владимир Меньшов
Мария Аронова
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