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Лучшие мультфильмы Disney
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Лучшие мультфильмы Disney

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Райя и последний дракон
Райя и последний дракон
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8.0
анимация
2021, США
Холодное сердце 2
Холодное сердце 2
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, семейный, детский
2019, США
Ральф против интернета
Ральф против интернета
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный
2018, США
Моана
Моана
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация
2016, США
Зверополис
Зверополис
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия
2016, США
Город героев
Город героев
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, боевик, анимация, семейный
2014, США
Холодное сердце
Холодное сердце
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, анимация, семейный
2013, США
Рапунцель: Запутанная История
Рапунцель: Запутанная История
Смотреть за 1 рубль
8.0
семейный, мюзикл, анимация, комедия
2010, США
Принцесса и лягушка
Принцесса и лягушка
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация
2009, США
Вольт
Вольт
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, комедия, семейный
2008, США
Винни и Слонотоп
Винни и Слонотоп
Смотреть за 1 рубль
5.0
семейный, анимация
2005, США
Братец медвежонок
Братец медвежонок
Смотреть за 1 рубль
4.0
анимация, семейный, приключения, сказка
2003, США
Лило и Стич
Лило и Стич
Смотреть за 1 рубль
6.0
семейный, анимация, комедия
2002, США
Планета сокровищ
Планета сокровищ
Смотреть за 1 рубль
5.0
анимация, семейный, фантастика, приключения
2002, США
Похождения Императора
Похождения Императора
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, приключения, сказка, семейный, комедия
2000, США
Динозавр
Динозавр
Смотреть за 1 рубль
8.0
семейный, приключения, анимация
2000, США
Мулан
Мулан
Смотреть за 1 рубль
8.0
семейный, анимация
1998, США
Геркулес
Геркулес
Смотреть за 1 рубль
6.0
семейный, анимация, приключения, мюзикл, комедия
1997, США
Горбун из Нотр Дама
Горбун из Нотр Дама
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, анимация, семейный, приключения, мюзикл
1996, США
Покахонтас
Покахонтас
Смотреть за 1 рубль
8.0
драма, мюзикл, мелодрама, семейный, анимация
1995, США
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Сложно найти человека, который не видел хотя бы десяток анимационных картин от студии Disney. Принцессы и злые волшебницы, магические существа, говорящие животные и драконы — кого только нет во вселенной диснеевских мультиков. Дети и взрослые с одинаковым удовольствием следят за той неповторимой магией, которую когда-то создал Уолт Дисней и которая проникает в наши жизни по сей день.

Вы только представьте, что самый первый мультфильм студии вышел в 1940 году! И в 2020 вы тоже ведете своего ребенка на мультфильмы от Disney. И со временем качество картин только растет. Неповторимый стиль мультипликации, глубокий смысл, вера в мечту и в себя, герои, западающие в душу, — все это мультфильмы Дисней. На портале Киноафиша вы можете смотреть лучшие мультфильмы Disney в хорошем качестве.

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