Сложно найти человека, который не видел хотя бы десяток анимационных картин от студии Disney. Принцессы и злые волшебницы, магические существа, говорящие животные и драконы — кого только нет во вселенной диснеевских мультиков. Дети и взрослые с одинаковым удовольствием следят за той неповторимой магией, которую когда-то создал Уолт Дисней и которая проникает в наши жизни по сей день.

Вы только представьте, что самый первый мультфильм студии вышел в 1940 году! И в 2020 вы тоже ведете своего ребенка на мультфильмы от Disney. И со временем качество картин только растет. Неповторимый стиль мультипликации, глубокий смысл, вера в мечту и в себя, герои, западающие в душу, — все это мультфильмы Дисней. На портале Киноафиша вы можете смотреть лучшие мультфильмы Disney в хорошем качестве.