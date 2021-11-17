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Мария Ивакова
Мария Ивакова
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Мария Ивакова
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Дата рождения
16 июня 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Близнецы
Биография Мария Ивакова
Родилась 16 июня 1986. Темиртау, СССР (Казахстан)
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Фильмография Мария Ивакова
Джетлаг
комедия, драма
2021, Россия
7.0
Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия
2016, США
8.0
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Знаменитости были вместе два года.
1 комментарий
17 ноября 2021 09:53
Мария Ивакова трогательно призналась в любви к Никите Ефремову: «Люблю и очень горжусь»
Пара отметила день рождения Ефремова в Сочи.
Написать
1 июня 2021 11:34
«Когда выпустила внутреннюю мексиканку»: Мария Ивакова удивила фанатов «монобровью»
Поклонники с восторгом приняли публикацию.
Написать
8 февраля 2021 08:36
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