Компания Disney анонсировала новые части «Истории игрушек», «Холодного сердца» и «Зверополиса»

Вместе с тем компания объявила о том, что проведет масштабные увольнения и сократит свои расходы.

Генеральный директор Disney Роберт Айгер объявил о том, что компания разрабатывает новые части своих анимационных франшиз «История игрушек», «Холодное сердце» и «Зверополис». Выступая перед инвесторами во время отчета о прибыли и убытках Disney за первый квартал текущего финансового года, Айгер сказал:

«Сегодня я рад сообщить, что наши анимационные студии работают над сиквелами популярнейших серий «История игрушек», «Холодное сердце» и «Зверополис». Мы с нетерпением ждем момента, когда сможем поделиться с общественностью новостями об этих проектах, но уже сейчас они являются отличным примером того, как Disney в своей работе опирается на собственные непревзойденные бренды».

Вместе с тем Айгеру пришлось сообщить инвесторам и неприятные новости: компания намерена сократить свои расходы на $5,5 млрд. Это изменение коснется всех подразделений и приведет к сокращению 7000 рабочих мест в Disney.

Все три обозначенные Айгером франшизы являются флагманскими сериями анимационных подразделений Disney. Их последние части стали хитами и принесли своим создателям значительные доходы: «Холодное сердце 2» заработало в мировом прокате $1,45 млрд в 2019 году, «История игрушек 4» от Pixar — $1,07 млрд в том же 2019 году, а оригинальный «Зверополис» — $1,02 млрд в 2016 году.

Хотя в распоряжении Disney все еще находится немало именитых анимационных серий, недавние оригинальные мультфильмы компании не снискали большого успеха. «Странный мир» собрал в мировом прокате всего $74 млн, а картина «Энканто» — около $256 млн, хотя после цифрового релиза она и добилась популярности на стриминговом сервисе Disney+. Учитывая эти данные, желание руководителей Disney переключиться на разработку продолжений уже зарекомендовавших себя франшиз вполне обосновано.