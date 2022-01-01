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Антон Лаврентьев
Антон Лаврентьев
Anton Lavrentyev
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Антон Лаврентьев
Anton Lavrentyev
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Дата рождения
10 декабря 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Стрелец
Биография Антон Лаврентьев
Родился 10 декабря 1983 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Антон Лаврентьев
Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия
2016, США
8.0
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